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Lamine Yamal e Mohamed Salah vão se enfrentar! Espanha e Egito devem disputar um amistoso após o cancelamento do confronto da Finalissima contra a Argentina
O Egito concorda em disputar um amistoso em março
De acordo com o jornal espanhol *Marca*, o Egito aceitou oficialmente o convite da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) para disputar um amistoso no dia 31 de março. O técnico dos Faraós, Hossam Hassan, aprovou a proposta de enfrentar os campeões europeus de Luis de la Fuente na Espanha. Esse acordo salva a janela internacional para ambas as seleções, após o cancelamento do torneio amistoso programado em Doha, no Catar. A Federação Egípcia de Futebol confirmou que está finalizando os preparativos de viagem para enfrentar a La Roja, com o atacante do Liverpool, Mohamed Salah, sendo a grande atração. O local do jogo deve ser anunciado em breve.
- Getty Images Sport
Confirmado o confronto contra a Sérvia para o Villarreal
Antes de fechar o acordo com a seleção norte-africana, a RFEF já havia agido rapidamente para garantir um confronto crucial contra a Sérvia em 27 de março. Essa partida será disputada no Estádio de la Cerámica, em Villarreal, dando aos torcedores locais a oportunidade de ver a seleção nacional. A Sérvia se viu exatamente na mesma situação que a Espanha, tendo ficado sem jogos devido ao cancelamento repentino do torneio no Catar. Ao aceitar o convite espanhol, a nação balcânica salvou sua pausa e agora disputará dois jogos de preparação contra a Espanha e a Arábia Saudita antes de seu ciclo competitivo.
A UEFA confirma o cancelamento da Finalissima
No domingo, a UEFA anunciou o cancelamento da Finalissima de 2026 entre Espanha e Argentina, originalmente marcada para 27 de março no Catar. A entidade organizadora declarou que a atual situação política na região impossibilitou a realização do evento. Os torcedores perderam a chance de ver Lamine Yamal enfrentar seu ídolo, Lionel Messi. Apesar de a UEFA ter explorado várias alternativas — incluindo uma partida no Santiago Bernabéu, uma disputa em duas partidas ou um local neutro na Europa —, a Argentina rejeitou todas as opções. Os sul-americanos, que venceram a edição anterior ao derrotar a Itália por 3 a 0, contrapropuseram jogar exclusivamente no dia 31 de março, o que se mostrou inviável para a Espanha.
- AFP
A atenção volta-se agora para os grupos da Copa do Mundo
Com os amistosos de março já definidos, ambas as seleções usarão os próximos jogos como preparação final para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte. A equipe de De la Fuente foi sorteada para o Grupo H, onde enfrentará adversários bastante diversos. A La Roja iniciará sua campanha contra Cabo Verde, antes de enfrentar a Arábia Saudita e o Uruguai. Enquanto isso, o Egito se encontra no intrigante Grupo G. Salah e seus companheiros de equipe estrearão no torneio contra a Bélgica, uma das potências europeias, e enfrentarão a Nova Zelândia. Eles deveriam ter enfrentado o Irã entre esses jogos, mas a desistência do Irã da competição complicou a situação.
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