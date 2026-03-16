Lamine Yamal e Mohamed Salah vão se enfrentar! Espanha e Egito devem disputar um amistoso após o cancelamento do confronto da Finalissima contra a Argentina

Com os amistosos de março já definidos, ambas as seleções usarão os próximos jogos como preparação final para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte. A equipe de De la Fuente foi sorteada para o Grupo H, onde enfrentará adversários bastante diversos. A La Roja iniciará sua campanha contra Cabo Verde, antes de enfrentar a Arábia Saudita e o Uruguai. Enquanto isso, o Egito se encontra no intrigante Grupo G. Salah e seus companheiros de equipe estrearão no torneio contra a Bélgica, uma das potências europeias, e enfrentarão a Nova Zelândia. Eles deveriam ter enfrentado o Irã entre esses jogos, mas a desistência do Irã da competição complicou a situação.