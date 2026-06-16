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Yamal - GarciaGetty
Yosua Arya

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Lamine Yamal é consolado por Inês Garcia após o surpreendente empate da Espanha com Cabo Verde, enquanto sua nova namorada assiste ao confronto da Copa do Mundo das arquibancadas

L. Yamal
Espanha
Espanha x Cabo Verde
Copa do Mundo

Lamine Yamal foi consolado pela namorada, Inês Garcia, depois que a Espanha ficou com um frustrante empate sem gols contra Cabo Verde na estreia na Copa do Mundo. O craque do Barcelona entrou em campo vindo do banco, mas não conseguiu impulsionar a virada, já que a La Roja desperdiçou inúmeras chances e perdeu pontos inesperados no Grupo H.

  • Espanha tropeça na estreia do Grupo H

    A campanha da Espanha na Copa do Mundo teve um início decepcionante, já que a equipe de Luis de la Fuente ficou no empate em 0 a 0 com Cabo Verde no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. A La Roja controlou grande parte da partida, mas não conseguiu superar a disciplinada defesa adversária.

    Yamal começou a partida no banco, mas entrou nos últimos 20 minutos, quando a Espanha buscava o gol da vitória. O jogador de 18 anos trouxe energia renovada ao ataque, mas não conseguiu ajudar a Espanha a abrir o placar. O resultado deixa a Espanha com trabalho a fazer no Grupo H e aumenta a pressão antes dos jogos restantes.

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  • O apoio chega após uma noite frustrante

    O ponta do Barcelona foi visto passando um tempo com amigos e familiares que viajaram para os Estados Unidos para torcer por ele. Entre eles estava sua namorada, a influenciadora e modelo espanhola Garcia.

    Garcia, que confirmou publicamente seu relacionamento com Yamal no mês passado, foi fotografada vestindo uma camisa da Espanha com o nome e o número do adolescente ao se juntar à comitiva do jogador após o resultado decepcionante.



  • A Espanha domina, mas não consegue marcar

    As estatísticas destacaram o domínio da Espanha na partida. A equipe de De la Fuente teve 62% de posse de bola e criou 23 chances de gol, mas faltou o toque final necessário para garantir a vitória.

    Enquanto a Espanha saiu frustrada, o jogo representou um momento histórico para Cabo Verde. Sua resiliência defensiva rendeu um ponto memorável contra um dos favoritos do torneio e imediatamente se tornou um dos resultados mais significativos da história do futebol do país.

    Um dos principais motivos desse sucesso foi o goleiro veterano Vozinha. O jogador de 40 anos fez uma série de defesas importantes, mantendo o gol invicto e ajudando sua equipe a resistir à pressão implacável da Espanha durante toda a partida.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A Espanha busca uma resposta rápida

    A Espanha precisa superar rapidamente este revés e mostrar maior eficiência no terço final do campo se quiser evitar mais complicações no Grupo H, enquanto se prepara para enfrentar a Arábia Saudita no dia 21 de junho.

    Para Yamal, o foco será conquistar o retorno à equipe titular e trazer o impulso ofensivo que faltou à Espanha em Atlanta. Com o apoio de Garcia e de sua família, o jovem espera desempenhar um papel mais importante enquanto a La Roja tenta colocar sua campanha na Copa do Mundo de volta nos trilhos.

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