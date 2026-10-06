Yamal tem sido presença constante pela Espanha, começando os três primeiros jogos da seleção e somando 203 minutos. O adolescente vive grande fase, com quatro gols e uma assistência por seu país.

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, tentou administrar sua carga de trabalho, insistindo que "ninguém vai ultrapassar 270 minutos nos quatro jogos da pausa". O treinador também elogiou a vontade do jovem, definindo sua ambição como a "ansiedade do gênio", que quer competir o tempo todo e ser o melhor.

Enquanto isso, Gordon tem sido titular absoluto da Inglaterra sob o comando de Thomas Tuchel. O ponta disputou 218 minutos em três partidas como titular, marcando em todos os jogos para dar sequência ao seu excelente início de temporada.