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Lamine Yamal e Anthony Gordon geram temores de desgaste para Hansi Flick, enquanto jogadores do Barcelona dominam a pausa internacional
Barcelona equilibra sucesso e fadiga dos jogadores
A excepcionalmente longa pausa internacional de três semanas está finalmente chegando ao fim, deixando o Barcelona com sentimentos mistos, segundo o Mundo Deportivo. As estrelas internacionais de Flick tiveram atuações em nível extremamente alto, mas a carga pesada de jogos está se tornando uma preocupação significativa.
Dez jogadores ainda têm partidas a disputar na terça-feira antes de poderem retornar ao clube. Esse acúmulo crescente de minutos será uma variável crucial para Flick administrar nas próximas semanas. Yamal e Gordon surgiram como os principais destaques durante esse período. No entanto, sua presença constante em campo evidencia o delicado equilíbrio entre o sucesso internacional e a condição física no clube.
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Yamal e Gordon brilham em compromissos por suas seleções
Yamal tem sido presença constante pela Espanha, começando os três primeiros jogos da seleção e somando 203 minutos. O adolescente vive grande fase, com quatro gols e uma assistência por seu país.
O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, tentou administrar sua carga de trabalho, insistindo que "ninguém vai ultrapassar 270 minutos nos quatro jogos da pausa". O treinador também elogiou a vontade do jovem, definindo sua ambição como a "ansiedade do gênio", que quer competir o tempo todo e ser o melhor.
Enquanto isso, Gordon tem sido titular absoluto da Inglaterra sob o comando de Thomas Tuchel. O ponta disputou 218 minutos em três partidas como titular, marcando em todos os jogos para dar sequência ao seu excelente início de temporada.
Cancelo lidera em minutos jogados
João Cancelo retorna ao Barcelona com a maior carga de trabalho de todos. O defensor português foi titular em quatro partidas, acumulando 305 minutos e marcando contra Dinamarca e Noruega.
Outros jogadores convocados por suas seleções tiveram seus minutos geridos com mais cuidado. Pedri jogou 120 minutos, enquanto Fermin Lopez e Dani Olmo atuaram por 80 e 149 minutos, respectivamente. Na defesa, Pau Cubarsi completou duas partidas inteiras, enquanto Jules Kounde jogou apenas 90 minutos pela França.
Também houve pequenos sustos físicos para administrar. Eric Garcia deixou a concentração da Espanha mais cedo devido a um desconforto, e Raphinha retornou prematuramente do compromisso com o Brasil devido a um problema muscular, embora exames tenham descartado uma lesão grave.
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Flick se prepara para uma exigente sequência de jogos no calendário nacional
Flick agora precisa reunir seu elenco e avaliar a condição física dos jogadores antes de uma sequência brutal de partidas. Vários atletas ainda têm jogos pela frente, incluindo a viagem da Espanha à Croácia e o duelo da Inglaterra em casa contra a Tchéquia. As estrelas que retornarem mal terão tempo para se reintegrar à dinâmica do Barcelona. O clube recebe o Getafe no sábado em seu primeiro teste após a pausa.
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