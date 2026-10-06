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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Lamine Yamal e Anthony Gordon geram temores de desgaste para Hansi Flick, enquanto jogadores do Barcelona dominam a pausa internacional

L. Yamal
Barcelona
A. Gordon
H. Flick
Espanha
Inglaterra
La Liga

A excepcionalmente longa pausa internacional está chegando ao fim, deixando o técnico do Barcelona, Hansi Flick, diante de um complicado exercício de equilíbrio. Enquanto estrelas como Lamine Yamal e Anthony Gordon brilharam a serviço de suas seleções, suas cargas de trabalho elevadas serão uma grande preocupação antes de uma exigente sequência de jogos no calendário doméstico.

  • Barcelona equilibra sucesso e fadiga dos jogadores

    A excepcionalmente longa pausa internacional de três semanas está finalmente chegando ao fim, deixando o Barcelona com sentimentos mistos, segundo o Mundo Deportivo. As estrelas internacionais de Flick tiveram atuações em nível extremamente alto, mas a carga pesada de jogos está se tornando uma preocupação significativa.

    Dez jogadores ainda têm partidas a disputar na terça-feira antes de poderem retornar ao clube. Esse acúmulo crescente de minutos será uma variável crucial para Flick administrar nas próximas semanas. Yamal e Gordon surgiram como os principais destaques durante esse período. No entanto, sua presença constante em campo evidencia o delicado equilíbrio entre o sucesso internacional e a condição física no clube.

  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Yamal e Gordon brilham em compromissos por suas seleções

    Yamal tem sido presença constante pela Espanha, começando os três primeiros jogos da seleção e somando 203 minutos. O adolescente vive grande fase, com quatro gols e uma assistência por seu país.

    O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, tentou administrar sua carga de trabalho, insistindo que "ninguém vai ultrapassar 270 minutos nos quatro jogos da pausa". O treinador também elogiou a vontade do jovem, definindo sua ambição como a "ansiedade do gênio", que quer competir o tempo todo e ser o melhor.

    Enquanto isso, Gordon tem sido titular absoluto da Inglaterra sob o comando de Thomas Tuchel. O ponta disputou 218 minutos em três partidas como titular, marcando em todos os jogos para dar sequência ao seu excelente início de temporada.

  • Cancelo lidera em minutos jogados

    João Cancelo retorna ao Barcelona com a maior carga de trabalho de todos. O defensor português foi titular em quatro partidas, acumulando 305 minutos e marcando contra Dinamarca e Noruega.

    Outros jogadores convocados por suas seleções tiveram seus minutos geridos com mais cuidado. Pedri jogou 120 minutos, enquanto Fermin Lopez e Dani Olmo atuaram por 80 e 149 minutos, respectivamente. Na defesa, Pau Cubarsi completou duas partidas inteiras, enquanto Jules Kounde jogou apenas 90 minutos pela França.

    Também houve pequenos sustos físicos para administrar. Eric Garcia deixou a concentração da Espanha mais cedo devido a um desconforto, e Raphinha retornou prematuramente do compromisso com o Brasil devido a um problema muscular, embora exames tenham descartado uma lesão grave.

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  • FlickGetty Images

    Flick se prepara para uma exigente sequência de jogos no calendário nacional

    Flick agora precisa reunir seu elenco e avaliar a condição física dos jogadores antes de uma sequência brutal de partidas. Vários atletas ainda têm jogos pela frente, incluindo a viagem da Espanha à Croácia e o duelo da Inglaterra em casa contra a Tchéquia. As estrelas que retornarem mal terão tempo para se reintegrar à dinâmica do Barcelona. O clube recebe o Getafe no sábado em seu primeiro teste após a pausa.