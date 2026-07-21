Lamine Yamal canta uma música do Bad Bunny na animada parada da Espanha após a exaustiva final contra a Argentina na Copa do Mundo, enquanto Ferran Torres usa um boné inspirado em Donald Trump

As comemorações assumiram um tom mais reflexivo quando a equipe chegou à Praça de Cibeles, onde os jogadores e a comissão técnica se dirigiram à multidão. O capitão Rodri elogiou a união que levou a Espanha à glória na Copa do Mundo e prestou homenagem a Torres, o herói da partida.

Rodri disse aos torcedores: “Ganhamos a Copa do Mundo. E quantas já temos? Duas. Esses caras aqui são incríveis, e não sei mais o que dizer. Gostaria de lembrar de uma pessoa muito importante para mim, um jogador que foi injustamente criticado e que hoje faz parte da história do futebol espanhol: Ferran.”

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, também agradeceu aos torcedores pelo apoio durante todo o torneio. Ele disse: “Obrigado, Espanha, por nos apoiar, por estar aqui. Temos a sorte de contar com 26 pessoas fantásticas que também são jogadores fantásticos, os melhores do mundo.

“Para mim, é uma honra treiná-los e compartilhar este momento com minha comissão técnica. Juntos somos mais fortes, não se esqueçam disso. Viva a Espanha!”