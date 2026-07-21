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Spain FIFA World Cup 2026 ParadeGetty Images News
Yosua Arya

Traduzido por

Lamine Yamal canta uma música do Bad Bunny na animada parada da Espanha após a exaustiva final contra a Argentina na Copa do Mundo, enquanto Ferran Torres usa um boné inspirado em Donald Trump

L. Yamal
Espanha
Copa do Mundo
F. Torres
Espanha x Argentina

A Espanha comemorou sua conquista da Copa do Mundo com um animado desfile em ônibus aberto pelas ruas de Madri, onde Lamine Yamal divertiu os torcedores cantando músicas do Bad Bunny ao lado dos companheiros de equipe. Ferran Torres também chamou a atenção com um boné inspirado em Donald Trump, antes que as comemorações se tornassem emocionantes durante a cerimônia da equipe na Praça de Cibeles.

  • A Espanha comemorou em grande estilo em Madri

    A seleção espanhola, campeã da Copa do Mundo, voltou a Madri para um desfile em ônibus aberto após derrotar a Argentina por 1 a 0 na final. Yamal foi o centro das comemorações, pegando o microfone para cantar músicas do Bad Bunny enquanto os torcedores se aglomeravam nas ruas para dar as boas-vindas à equipe.

    O jovem jogador do Barcelona foi visto várias vezes comemorando com o ponta do Athletic Club, Nico Williams, e os dois dançaram juntos durante todo o desfile. Vários jogadores entraram no clima de festa, enquanto outros se envolveram em bandeiras espanholas enquanto a seleção percorria a capital.



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    Torres tira sarro de Trump

    Embora a música e a dança tenham chamado a atenção, o herói da vitória, Torres, foi quem causou o maior alvoroço no mundo da moda naquele dia. O atacante foi visto usando um boné vermelho bem característico, que tinha uma semelhança impressionante com os produtos promocionais de Trump. O boné exibia o slogan “Make Spain Great Again” — uma referência irônica ao presidente dos EUA, que havia entregue as medalhas aos jogadores apenas 24 horas antes.

  • Rodri e De la Fuente agradecem aos torcedores

    As comemorações assumiram um tom mais reflexivo quando a equipe chegou à Praça de Cibeles, onde os jogadores e a comissão técnica se dirigiram à multidão. O capitão Rodri elogiou a união que levou a Espanha à glória na Copa do Mundo e prestou homenagem a Torres, o herói da partida.

    Rodri disse aos torcedores: “Ganhamos a Copa do Mundo. E quantas já temos? Duas. Esses caras aqui são incríveis, e não sei mais o que dizer. Gostaria de lembrar de uma pessoa muito importante para mim, um jogador que foi injustamente criticado e que hoje faz parte da história do futebol espanhol: Ferran.”

    O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, também agradeceu aos torcedores pelo apoio durante todo o torneio. Ele disse: “Obrigado, Espanha, por nos apoiar, por estar aqui. Temos a sorte de contar com 26 pessoas fantásticas que também são jogadores fantásticos, os melhores do mundo.

    “Para mim, é uma honra treiná-los e compartilhar este momento com minha comissão técnica. Juntos somos mais fortes, não se esqueçam disso. Viva a Espanha!”

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    A Espanha busca dar continuidade à sua trajetória de sucesso

    Assim que as comemorações chegarem ao fim, o foco da Espanha se voltará rapidamente para os próximos jogos internacionais. Depois de conquistar a Copa do Mundo com uma das seleções mais jovens do torneio, a equipe de De la Fuente buscará dar continuidade ao seu sucesso com um núcleo talentoso formado por Yamal, Nico Williams e Torres.