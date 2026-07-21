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Lamine Yamal canta uma música do Bad Bunny na animada parada da Espanha após a exaustiva final contra a Argentina na Copa do Mundo, enquanto Ferran Torres usa um boné inspirado em Donald Trump
A Espanha comemorou em grande estilo em Madri
A seleção espanhola, campeã da Copa do Mundo, voltou a Madri para um desfile em ônibus aberto após derrotar a Argentina por 1 a 0 na final. Yamal foi o centro das comemorações, pegando o microfone para cantar músicas do Bad Bunny enquanto os torcedores se aglomeravam nas ruas para dar as boas-vindas à equipe.
O jovem jogador do Barcelona foi visto várias vezes comemorando com o ponta do Athletic Club, Nico Williams, e os dois dançaram juntos durante todo o desfile. Vários jogadores entraram no clima de festa, enquanto outros se envolveram em bandeiras espanholas enquanto a seleção percorria a capital.
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Torres tira sarro de Trump
Embora a música e a dança tenham chamado a atenção, o herói da vitória, Torres, foi quem causou o maior alvoroço no mundo da moda naquele dia. O atacante foi visto usando um boné vermelho bem característico, que tinha uma semelhança impressionante com os produtos promocionais de Trump. O boné exibia o slogan “Make Spain Great Again” — uma referência irônica ao presidente dos EUA, que havia entregue as medalhas aos jogadores apenas 24 horas antes.
Rodri e De la Fuente agradecem aos torcedores
As comemorações assumiram um tom mais reflexivo quando a equipe chegou à Praça de Cibeles, onde os jogadores e a comissão técnica se dirigiram à multidão. O capitão Rodri elogiou a união que levou a Espanha à glória na Copa do Mundo e prestou homenagem a Torres, o herói da partida.
Rodri disse aos torcedores: “Ganhamos a Copa do Mundo. E quantas já temos? Duas. Esses caras aqui são incríveis, e não sei mais o que dizer. Gostaria de lembrar de uma pessoa muito importante para mim, um jogador que foi injustamente criticado e que hoje faz parte da história do futebol espanhol: Ferran.”
O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, também agradeceu aos torcedores pelo apoio durante todo o torneio. Ele disse: “Obrigado, Espanha, por nos apoiar, por estar aqui. Temos a sorte de contar com 26 pessoas fantásticas que também são jogadores fantásticos, os melhores do mundo.
“Para mim, é uma honra treiná-los e compartilhar este momento com minha comissão técnica. Juntos somos mais fortes, não se esqueçam disso. Viva a Espanha!”
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A Espanha busca dar continuidade à sua trajetória de sucesso
Assim que as comemorações chegarem ao fim, o foco da Espanha se voltará rapidamente para os próximos jogos internacionais. Depois de conquistar a Copa do Mundo com uma das seleções mais jovens do torneio, a equipe de De la Fuente buscará dar continuidade ao seu sucesso com um núcleo talentoso formado por Yamal, Nico Williams e Torres.
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