Lamine Yamal cai repentinamente após marcar um pênalti! O FC Barcelona está preocupado com seu craque

Para o Barça, uma ausência de Yamal na reta final da temporada seria, naturalmente, muito amarga. Embora a vantagem do líder da tabela sobre o segundo colocado, o Real Madrid, seja confortável, ainda faltam alguns jogos para que os catalães consigam defender com sucesso o título da LaLiga. Em maio, ainda haverá um confronto direto com o maior rival, quando estiver marcado o Clássico contra o Real.

O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, também deve ter assistido com preocupação às cenas curiosas envolvendo Yamal na noite de quarta-feira. Afinal, a Copa do Mundo de 2026 começa em cerca de um mês e meio, e Yamal é um dos principais jogadores da seleção campeã da Europa.

A estrela do Barça deve desempenhar um papel fundamental no torneio nos EUA, México e Canadá, que, na melhor das hipóteses, deve terminar com o título mundial para a Espanha. A primeira partida da fase de grupos contra Cabo Verde será no dia 15 de junho; os outros adversários da fase de grupos são a Arábia Saudita e o Uruguai.

Para Yamal, o gol contra o Vigo foi já o seu 24º gol na temporada atual, considerando todas as competições. A isso somam-se 18 assistências.