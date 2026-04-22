Aos 40 minutos, Yamal converteu com segurança um pênalti que ele mesmo havia provocado, colocando o Barça na frente no placar, o que acabou sendo o resultado final. Em vez de comemorar, porém, o jogador de 18 anos sinalizou para o banco de reservas, logo após a cobrança, indicando que havia se lesionado. Em seguida, ele caiu no chão e deitou-se na grama, enquanto seus companheiros, em parte perplexos, se reuniam ao seu redor.
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Lamine Yamal cai repentinamente após marcar um pênalti! O FC Barcelona está preocupado com seu craque
A equipe médica do Barcelona entrou em campo e prestou atendimento rápido ao craque do ataque. Pouco depois, Yamal saiu de campo mancando levemente e visivelmente desapontado, indo imediatamente para o vestiário. Roony Bardghji entrou em seu lugar. Não ficou claro, a princípio, onde exatamente ele se machucou e se se trata de uma lesão mais grave.
É possível que Yamal tenha sofrido a lesão na jogada que resultou no pênalti. Ao dar uma finta, o jogador da seleção espanhola colidiu com o zagueiro do Celta, Yoel Lago, dentro da área adversária, e o árbitro José Luis Munuera Montero marcou a penalidade.
Logo após Yamal ter saído de campo, a partida foi interrompida por cerca de 20 minutos. O motivo aparente foi uma emergência médica na arquibancada.
- AFP
O técnico da seleção espanhola também deve ficar preocupado?
Para o Barça, uma ausência de Yamal na reta final da temporada seria, naturalmente, muito amarga. Embora a vantagem do líder da tabela sobre o segundo colocado, o Real Madrid, seja confortável, ainda faltam alguns jogos para que os catalães consigam defender com sucesso o título da LaLiga. Em maio, ainda haverá um confronto direto com o maior rival, quando estiver marcado o Clássico contra o Real.
O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, também deve ter assistido com preocupação às cenas curiosas envolvendo Yamal na noite de quarta-feira. Afinal, a Copa do Mundo de 2026 começa em cerca de um mês e meio, e Yamal é um dos principais jogadores da seleção campeã da Europa.
A estrela do Barça deve desempenhar um papel fundamental no torneio nos EUA, México e Canadá, que, na melhor das hipóteses, deve terminar com o título mundial para a Espanha. A primeira partida da fase de grupos contra Cabo Verde será no dia 15 de junho; os outros adversários da fase de grupos são a Arábia Saudita e o Uruguai.
Para Yamal, o gol contra o Vigo foi já o seu 24º gol na temporada atual, considerando todas as competições. A isso somam-se 18 assistências.
Lamine Yamal: Seus números nesta temporada
Jogos
45
Gols
24
Assistências
18