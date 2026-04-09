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Lamine Yamal alerta que a disputa das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid “ainda não acabou”, enquanto o craque do Barcelona publica uma mensagem desafiadora no Instagram
Yamal anima a torcida do Barcelona
Apesar da decepção com a derrota em casa, Yamal recorreu às redes sociais para garantir que a torcida blaugrana continue sonhando com uma vaga nas semifinais. O jogador de 18 anos foi visto abatido em campo após a partida, recebendo o apoio do companheiro Dani Olmo, mas sua postura já havia mudado para uma de puro desafio na manhã seguinte.
No Instagram, na quinta-feira, o ponta postou uma imagem comovente de si mesmo durante a partida, acompanhada de um grito de guerra para a torcida. Yamal escreveu: “Isso ainda não acabou, culers. Vamos dar tudo de nós na partida de volta. Todos juntos, sempre.”
- AFP
Simeone quebra a maldição do Camp Nou
O resultado foi histórico para Simeone, que finalmente conseguiu conquistar uma vitória no estádio do Barcelona. O argentino precisou de 19 tentativas para garantir uma vitória fora de casa contra os blaugranas, e o momento não poderia ter sido melhor, já que coloca os colchoneros em posição privilegiada para garantir uma vaga nas semifinais da principal competição europeia.
O time do Barça, comandado por Hansi Flick, enfrenta agora uma tarefa difícil, já que nenhuma equipe jamais derrotou o Atlético em seu estádio em uma partida das oitavas de final da Liga dos Campeões.
Gavi marca presença
Embora o placar tenha sido desanimador, o retorno de Gavi trouxe um raio de esperança muito necessário para o Barça. O meio-campista jogou todo o segundo tempo, marcando sua participação mais longa desde que voltou de uma lesão de sete meses, que começou em agosto. Sua tenacidade no meio-campo deu uma amostra da intensidade de que o Barça precisará para a partida de volta.
Gavi ecoou os sentimentos de Yamal nas redes sociais, expressando sua frustração com o resultado da primeira partida, ao mesmo tempo em que aguarda ansiosamente a viagem ao Metropolitano. O meio-campista declarou: “Merecíamos muito mais ontem, mas assim é o futebol… ainda temos a segunda partida, vamos todos trabalhar juntos!!”
- AFP
Flick enfrenta crise de lesões no meio-campo
O caminho para a segunda partida é complicado pela crescente lista de lesionados de Flick. O Barcelona está atualmente com o meio-campo reduzido ao mínimo antes do clássico contra o Espanyol na La Liga neste fim de semana. Frenkie de Jong continua fora de combate, e há sérias preocupações em relação a Pedri, que foi substituído no intervalo contra o Atlético por precaução.
Com opções limitadas disponíveis, Gavi pode receber uma chance como titular mais cedo do que o esperado. Além de Marc Casado e Pedri, Flick pode ter que contar com Eric Garcia para continuar desempenhando sua função improvisada na posição de volante.