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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Lamine Yamal alerta que a disputa das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid “ainda não acabou”, enquanto o craque do Barcelona publica uma mensagem desafiadora no Instagram

L. Yamal
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Barcelona x Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
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O jovem craque do Barcelona, Lamine Yamal, lançou um aviso claro ao Atlético de Madrid após uma noite frustrante no Spotify Camp Nou, insistindo que a disputa das quartas de final da Liga dos Campeões está longe de estar decidida. O adolescente ficou visivelmente abalado ao apito final, depois que a equipe de Diego Simeone garantiu uma vantagem de 2 a 0 na primeira partida, na Catalunha.

  • Yamal anima a torcida do Barcelona

    Apesar da decepção com a derrota em casa, Yamal recorreu às redes sociais para garantir que a torcida blaugrana continue sonhando com uma vaga nas semifinais. O jogador de 18 anos foi visto abatido em campo após a partida, recebendo o apoio do companheiro Dani Olmo, mas sua postura já havia mudado para uma de puro desafio na manhã seguinte.

    No Instagram, na quinta-feira, o ponta postou uma imagem comovente de si mesmo durante a partida, acompanhada de um grito de guerra para a torcida. Yamal escreveu: “Isso ainda não acabou, culers. Vamos dar tudo de nós na partida de volta. Todos juntos, sempre.”



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    Simeone quebra a maldição do Camp Nou

    O resultado foi histórico para Simeone, que finalmente conseguiu conquistar uma vitória no estádio do Barcelona. O argentino precisou de 19 tentativas para garantir uma vitória fora de casa contra os blaugranas, e o momento não poderia ter sido melhor, já que coloca os colchoneros em posição privilegiada para garantir uma vaga nas semifinais da principal competição europeia.

    O time do Barça, comandado por Hansi Flick, enfrenta agora uma tarefa difícil, já que nenhuma equipe jamais derrotou o Atlético em seu estádio em uma partida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

  • Gavi marca presença

    Embora o placar tenha sido desanimador, o retorno de Gavi trouxe um raio de esperança muito necessário para o Barça. O meio-campista jogou todo o segundo tempo, marcando sua participação mais longa desde que voltou de uma lesão de sete meses, que começou em agosto. Sua tenacidade no meio-campo deu uma amostra da intensidade de que o Barça precisará para a partida de volta.

    Gavi ecoou os sentimentos de Yamal nas redes sociais, expressando sua frustração com o resultado da primeira partida, ao mesmo tempo em que aguarda ansiosamente a viagem ao Metropolitano. O meio-campista declarou: “Merecíamos muito mais ontem, mas assim é o futebol… ainda temos a segunda partida, vamos todos trabalhar juntos!!”

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    Flick enfrenta crise de lesões no meio-campo

    O caminho para a segunda partida é complicado pela crescente lista de lesionados de Flick. O Barcelona está atualmente com o meio-campo reduzido ao mínimo antes do clássico contra o Espanyol na La Liga neste fim de semana. Frenkie de Jong continua fora de combate, e há sérias preocupações em relação a Pedri, que foi substituído no intervalo contra o Atlético por precaução.

    Com opções limitadas disponíveis, Gavi pode receber uma chance como titular mais cedo do que o esperado. Além de Marc Casado e Pedri, Flick pode ter que contar com Eric Garcia para continuar desempenhando sua função improvisada na posição de volante.

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