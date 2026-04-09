Lamine Yamal alerta que a disputa das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid “ainda não acabou”, enquanto o craque do Barcelona publica uma mensagem desafiadora no Instagram

Apesar da decepção com a derrota em casa, Yamal recorreu às redes sociais para garantir que a torcida blaugrana continue sonhando com uma vaga nas semifinais. O jogador de 18 anos foi visto abatido em campo após a partida, recebendo o apoio do companheiro Dani Olmo, mas sua postura já havia mudado para uma de puro desafio na manhã seguinte.

No Instagram, na quinta-feira, o ponta postou uma imagem comovente de si mesmo durante a partida, acompanhada de um grito de guerra para a torcida. Yamal escreveu: “Isso ainda não acabou, culers. Vamos dar tudo de nós na partida de volta. Todos juntos, sempre.”







