Lamine Yamal afirma que Lionel Messi é “o melhor da história” - mas ele não é o “ídolo” do jovem jogador do Barcelona

Apesar de sua rápida ascensão aos escalões mais altos do futebol mundial com o Barcelona e a Espanha, Yamal continua incrivelmente pé no chão e profundamente grato àqueles que abriram caminho antes dele. Quando questionado sobre a lenda do Barcelona, Messi, o adolescente não deixou margem para interpretações quanto ao legado definitivo do argentino.

“Acho que, em cada partida, ele mostra que é o melhor jogador da história”, disse Yamal à RTVE. “Se alguém tem dúvidas, é porque está procurando por elas; não há mais nada a dizer sobre isso. Para mim, ele é o melhor.”