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Lamine Yamal afirma que Lionel Messi é “o melhor da história” - mas ele não é o “ídolo” do jovem jogador do Barcelona
O debate sobre quem é o melhor de todos os tempos
Apesar de sua rápida ascensão aos escalões mais altos do futebol mundial com o Barcelona e a Espanha, Yamal continua incrivelmente pé no chão e profundamente grato àqueles que abriram caminho antes dele. Quando questionado sobre a lenda do Barcelona, Messi, o adolescente não deixou margem para interpretações quanto ao legado definitivo do argentino.
“Acho que, em cada partida, ele mostra que é o melhor jogador da história”, disse Yamal à RTVE. “Se alguém tem dúvidas, é porque está procurando por elas; não há mais nada a dizer sobre isso. Para mim, ele é o melhor.”
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Neymar é o ídolo de Yamal
As marcas da influência de Neymar podem ser vistas em todo o jogo de Yamal. Seja em seus dribles ousados, na agilidade dos pés ou na disposição de enfrentar os defensores sem medo, o jovem prodígio do Barcelona incorporou muitas das características marcantes do brasileiro.
Assim, ao identificar o jogador que mais moldou seu estilo de jogo, a resposta de Yamal foi imediata: “Obviamente, meu ídolo é o Neymar, porque gosto de vê-lo jogar, mas o Messi é o melhor, e isso é indiscutível.”
Preocupações com a preparação física e adaptação à Copa do Mundo
Enquanto a Espanha se prepara para sua próxima partida na Copa do Mundo contra a Arábia Saudita, o atacante pediu cautela em relação à sua condição física. Tendo enfrentado contratempos devido a lesões recentemente, o jogador está priorizando um retorno gradual à intensidade total, em vez de se apressar em assumir uma carga de trabalho pesada. Ele explicou que jogar os 90 minutos completos pode ser prematuro nesta fase do torneio, já que continua acompanhando sua recuperação.
“Acho que é muito cedo; não é necessário. Primeiro, preciso passar por um processo de adaptação. Não acho que seja o momento de jogar uma partida inteira, mas posso jogar os minutos que o técnico quiser”, acrescentou o atacante. O jovem ponta também confessou temer que suas lesões recentes pudessem ter lhe custado completamente a vaga na seleção, observando que o torneio era a única coisa em que pensava durante o período de reabilitação.
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A ambição de enfrentar os melhores do mundo
De olho nas fases eliminatórias, Yamal não está interessado em um caminho fácil até a final. Com possíveis adversários de peso, como a Argentina, surgindo como opções nas oitavas de final, o ponta acolheu o desafio. Ele acredita que, para ser coroada campeã, a Espanha deve estar preparada para derrotar qualquer time, independentemente de sua reputação ou da presença de estrelas como Messi ou Kylian Mbappé.
“Somos a Espanha e queremos jogar contra os melhores”, insistiu ele, acrescentando que não está obcecado com o número de gols marcados individualmente. “Meu estilo de jogo é outro, e estou focado em aproveitar e vencer. Não quero marcar 16 gols e ser eliminado nas semifinais. Não é isso que busco.”