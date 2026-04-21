Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Yamal-MessiGetty/GOAL
Adhe Makayasa

Traduzido por

Lamine Yamal admite que seu objetivo é “seguir os passos” de Lionel Messi, depois que o jovem prodígio do Barcelona foi eleito o Jovem Atleta do Ano pelo Laureus

L. Yamal
L. Messi
Barcelona
La Liga
Inter Miami CF
Major League Soccer

A revelação do Barcelona, Lamine Yamal, admitiu que seu objetivo é “seguir os passos” de Lionel Messi após ser coroado o Jovem Atleta Mundial do Ano de 2026 pelo Laureus. O atacante de 18 anos aproveitou a prestigiosa cerimônia para prestar homenagem ao ícone argentino, que continua sendo o único jogador de futebol a ter conquistado o prêmio de Atleta Mundial do Ano do Laureus.

  • Winners Walk - Laureus World Sports Awards Madrid 2026Getty Images Sport

    Reconhecimento a um ícone mundial

    No Laureus World Sports Awards 2026, Yamal consolidou seu status como uma das figuras mais influentes do esporte moderno. Realizada para homenagear a excelência individual e coletiva em todas as disciplinas, a cerimônia reconheceu o jovem espanhol por suas contribuições extraordinárias para os recentes sucessos do Barcelona e da Espanha. Este mais recente prêmio marca o segundo ano consecutivo em que a academia homenageia o ponta, após sua histórica vitória na categoria “Revelação do Ano” em 2025.

    • Publicidade
  • Yamal-MessiGetty/GOAL

    Admiração por um ídolo

    Ao receber o troféu, Yamal expressou imenso orgulho por se tornar o primeiro vencedor da categoria “Jovem Desportista”, especialmente tendo em conta o padrão estabelecido por Messi. O argentino continua sendo o único jogador de futebol da história a conquistar o título principal de “Desportista Mundial do Ano”, feito que alcançou pela primeira vez em 2020 e repetiu em 2023.

    Refletindo sobre o legado do homem que ele espera imitar no Camp Nou, Yamal disse: “Estou muito feliz por ser o primeiro a receber este prêmio de melhor jovem atleta. É motivo de orgulho. Quando você percebe que um atleta não é apenas uma lenda do seu esporte, mas de todos os esportes — Messi, que para mim é o melhor jogador da história, e se ele não é o maior atleta de todos os tempos, ele definitivamente está nessa conversa com todos eles.

    “Ele é mais do que um ídolo. Acho que todos o respeitam por tudo o que fez. Ele fez parte da infância de todas as crianças quando brincávamos no parque ou na escola, e espero poder seguir seus passos.”

  • Liderando uma nova geração

    A ascensão de Yamal tem sido meteórica, tendo desempenhado um papel central na conquista do triplo nacional pelo Barcelona — La Liga, Supercopa da Espanha e Copa del Rey — na temporada 2024-2025. Ele também brilhou na campanha vitoriosa da Espanha na Euro 2024, e sua capacidade de causar impacto nos maiores palcos em uma idade tão jovem tem gerado inevitáveis comparações com os grandes nomes do futebol.

    Encerrando a noite com uma mensagem sobre seu papel no futuro do esporte, o vencedor do Laureus acrescentou: “Estou grato por minhas contribuições à nossa equipe em 2025 estarem sendo reconhecidas com este Laureus. Acredito que o esporte tem o poder de mudar o mundo. Esta estatueta representa uma nova geração de atletas capazes de promover essa mudança. Tenho orgulho de ser o primeiro a receber este Laureus.”

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Domínio nacional e sonhos de Copa do Mundo

    Yamal volta à ação no campeonato nacional quando o Barcelona enfrentar o Celta de Vigo nesta quarta-feira, buscando manter a vantagem de nove pontos na liderança da La Liga. O ponta continua sendo uma figura fundamental na busca pelo título, após a recente eliminação da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid. Além de suas responsabilidades no clube, espera-se que o jovem seja um dos pilares da campanha da Espanha na Copa do Mundo de 2026, enquanto a La Roja busca seu segundo título mundial.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Celta de Vigo crest
Celta de Vigo
CEL
Major League Soccer
Real Salt Lake crest
Real Salt Lake
RSL
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA