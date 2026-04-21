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Lamine Yamal admite que seu objetivo é “seguir os passos” de Lionel Messi, depois que o jovem prodígio do Barcelona foi eleito o Jovem Atleta do Ano pelo Laureus
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Reconhecimento a um ícone mundial
No Laureus World Sports Awards 2026, Yamal consolidou seu status como uma das figuras mais influentes do esporte moderno. Realizada para homenagear a excelência individual e coletiva em todas as disciplinas, a cerimônia reconheceu o jovem espanhol por suas contribuições extraordinárias para os recentes sucessos do Barcelona e da Espanha. Este mais recente prêmio marca o segundo ano consecutivo em que a academia homenageia o ponta, após sua histórica vitória na categoria “Revelação do Ano” em 2025.
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Admiração por um ídolo
Ao receber o troféu, Yamal expressou imenso orgulho por se tornar o primeiro vencedor da categoria “Jovem Desportista”, especialmente tendo em conta o padrão estabelecido por Messi. O argentino continua sendo o único jogador de futebol da história a conquistar o título principal de “Desportista Mundial do Ano”, feito que alcançou pela primeira vez em 2020 e repetiu em 2023.
Refletindo sobre o legado do homem que ele espera imitar no Camp Nou, Yamal disse: “Estou muito feliz por ser o primeiro a receber este prêmio de melhor jovem atleta. É motivo de orgulho. Quando você percebe que um atleta não é apenas uma lenda do seu esporte, mas de todos os esportes — Messi, que para mim é o melhor jogador da história, e se ele não é o maior atleta de todos os tempos, ele definitivamente está nessa conversa com todos eles.
“Ele é mais do que um ídolo. Acho que todos o respeitam por tudo o que fez. Ele fez parte da infância de todas as crianças quando brincávamos no parque ou na escola, e espero poder seguir seus passos.”
Liderando uma nova geração
A ascensão de Yamal tem sido meteórica, tendo desempenhado um papel central na conquista do triplo nacional pelo Barcelona — La Liga, Supercopa da Espanha e Copa del Rey — na temporada 2024-2025. Ele também brilhou na campanha vitoriosa da Espanha na Euro 2024, e sua capacidade de causar impacto nos maiores palcos em uma idade tão jovem tem gerado inevitáveis comparações com os grandes nomes do futebol.
Encerrando a noite com uma mensagem sobre seu papel no futuro do esporte, o vencedor do Laureus acrescentou: “Estou grato por minhas contribuições à nossa equipe em 2025 estarem sendo reconhecidas com este Laureus. Acredito que o esporte tem o poder de mudar o mundo. Esta estatueta representa uma nova geração de atletas capazes de promover essa mudança. Tenho orgulho de ser o primeiro a receber este Laureus.”
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Domínio nacional e sonhos de Copa do Mundo
Yamal volta à ação no campeonato nacional quando o Barcelona enfrentar o Celta de Vigo nesta quarta-feira, buscando manter a vantagem de nove pontos na liderança da La Liga. O ponta continua sendo uma figura fundamental na busca pelo título, após a recente eliminação da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid. Além de suas responsabilidades no clube, espera-se que o jovem seja um dos pilares da campanha da Espanha na Copa do Mundo de 2026, enquanto a La Roja busca seu segundo título mundial.