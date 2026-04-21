Lamine Yamal admite que seu objetivo é “seguir os passos” de Lionel Messi, depois que o jovem prodígio do Barcelona foi eleito o Jovem Atleta do Ano pelo Laureus

Ao receber o troféu, Yamal expressou imenso orgulho por se tornar o primeiro vencedor da categoria “Jovem Desportista”, especialmente tendo em conta o padrão estabelecido por Messi. O argentino continua sendo o único jogador de futebol da história a conquistar o título principal de “Desportista Mundial do Ano”, feito que alcançou pela primeira vez em 2020 e repetiu em 2023.

Refletindo sobre o legado do homem que ele espera imitar no Camp Nou, Yamal disse: “Estou muito feliz por ser o primeiro a receber este prêmio de melhor jovem atleta. É motivo de orgulho. Quando você percebe que um atleta não é apenas uma lenda do seu esporte, mas de todos os esportes — Messi, que para mim é o melhor jogador da história, e se ele não é o maior atleta de todos os tempos, ele definitivamente está nessa conversa com todos eles.

“Ele é mais do que um ídolo. Acho que todos o respeitam por tudo o que fez. Ele fez parte da infância de todas as crianças quando brincávamos no parque ou na escola, e espero poder seguir seus passos.”