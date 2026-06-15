"Lamine está em perfeitas condições" - Yamal deve retornar após lesão na estreia da Espanha na Copa do Mundo, confirma Luis de la Fuente

O jovem astro vem lutando contra o tempo para estar em forma para o grande evento nos Estados Unidos, após sofrer uma lesão jogando pelo Barcelona em 22 de abril. Apesar do calor norte-americano e da pressão de uma estreia na Copa do Mundo, De la Fuente procurou acalmar os ânimos em relação ao seu jogador mais valioso durante as atividades pré-jogo em Atlanta.

Ao falar com a imprensa no domingo, De la Fuente foi enfático quanto à disponibilidade do ponta. “A boa notícia é que Lamine está em perfeitas condições”, disse o técnico. “Ele chegou a este momento no estado em que queríamos que estivesse. Ele está bem, assim como Nico [Williams] e Victor [Muñoz]. Todos estão disponíveis, embora alguns não joguem a partida inteira.”