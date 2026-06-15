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"Lamine está em perfeitas condições" - Yamal deve retornar após lesão na estreia da Espanha na Copa do Mundo, confirma Luis de la Fuente
Yamal está pronto para o início da Copa do Mundo
O jovem astro vem lutando contra o tempo para estar em forma para o grande evento nos Estados Unidos, após sofrer uma lesão jogando pelo Barcelona em 22 de abril. Apesar do calor norte-americano e da pressão de uma estreia na Copa do Mundo, De la Fuente procurou acalmar os ânimos em relação ao seu jogador mais valioso durante as atividades pré-jogo em Atlanta.
Ao falar com a imprensa no domingo, De la Fuente foi enfático quanto à disponibilidade do ponta. “A boa notícia é que Lamine está em perfeitas condições”, disse o técnico. “Ele chegou a este momento no estado em que queríamos que estivesse. Ele está bem, assim como Nico [Williams] e Victor [Muñoz]. Todos estão disponíveis, embora alguns não joguem a partida inteira.”
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Gerenciando os minutos das jovens promessas da Espanha
Embora a notícia seja extremamente positiva, os torcedores não devem esperar ver Yamal em campo durante toda a partida do Grupo H. A comissão técnica está adotando uma abordagem cautelosa para garantir que o jogador de 18 anos seja poupado para as fases finais da competição, sendo que uma participação como reserva provavelmente será o ponto de partida de sua trajetória no torneio.
“Os médicos dizem que Lamine pode jogar amanhã sem nenhum problema”, explicou De la Fuente. “Não para jogar os 90 minutos, mas para jogar alguns minutos, sim... O processo [com Williams] é semelhante. Eles têm trabalhado juntos muitos dias, muitas horas, e com o relacionamento que têm, estão felizes. Eles poderiam jogar, se acharmos que a partida exige isso.”
Cucurella mantém o foco, apesar dos rumores sobre o Real Madrid
Além das notícias sobre lesões, a seleção espanhola teve que lidar com a distração causada pelos rumores sobre uma grande transferência envolvendo Marc Cucurella. Após relatos de que o Real Madrid teria chegado a um acordo de 60 milhões de euros com o Chelsea para trazer o lateral-esquerdo ao Bernabéu, De la Fuente insistiu que o zagueiro continua totalmente focado nos objetivos da seleção.
“Se for uma boa notícia para o Cucu, ou para qualquer outro jogador, vamos comemorar”, disse o técnico da Espanha. “Não falo sobre clubes, mas se me perguntarem sobre o Cucurella para a seleção, ele é convincente... Ele está conosco desde os 17 anos, conheço seu desempenho, a qualidade e o potencial que ele tem. Ele pode ser um dos melhores laterais-esquerdos do mundo, sem dúvida.”
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O que vem pela frente no Grupo H
O último treino da seleção na Universidade Estadual de Kennesaw mostrou um grupo em alta, com Williams, Muñoz e Yamal participando ativamente. A Espanha chega ao torneio como uma das grandes favoritas, mas primeiro precisa superar uma fase de grupos complicada. Após o confronto com Cabo Verde, a La Roja enfrentará a Arábia Saudita e uma forte seleção do Uruguai, buscando garantir sua classificação para as oitavas de final e repetir suas glórias internacionais do passado.