'Lamine é o melhor jogador do mundo' - Alex Baena apoia Yamal para a Bola de Ouro e faz comparação com Messi

A admiração de Baena vem de ter visto de perto a rara habilidade do jovem durante os períodos de treino da Espanha no verão. Comparando a magia do jogador de 19 anos à da lenda argentina, Baena acrescentou: "Sinceramente, observei muito ele nos treinos neste verão, e ele faz coisas que você não vê nenhum outro companheiro de profissão fazer.

"Ele é um dos poucos jogadores cujos jogos eu assisto só para vê-lo. Isso só aconteceu comigo com Messi, quando eu assistia às partidas apenas para vê-lo jogar. E é a mesma coisa para mim com ele; eu assisto ao Barcelona por causa dele e de mais alguns, mas, se ele não está jogando, é muito difícil para mim ligar a TV."