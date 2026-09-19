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Adhe Makayasa
Traduzido por

'Lamine é o melhor jogador do mundo' - Alex Baena apoia Yamal para a Bola de Ouro e faz comparação com Messi

A. Baena
L. Yamal
Atlético de Madrid
La Liga
Barcelona

O meio-campista do Atlético de Madrid, Alex Baena, apontou o companheiro de seleção Lamine Yamal como favorito para conquistar a Bola de Ouro de 2026, à frente de Rodri e Lionel Messi. O espanhol rasgou elogios ao prodígio do Barcelona antes do clássico de Madri, insistindo que o adolescente possui qualidades únicas que não eram vistas desde o auge de Messi.

  • Jovem promessa catalã recebe apoio

    O jogador do Atlético, Baena, apoiou abertamente Yamal para conquistar a maior honraria individual do futebol na Bola de Ouro de 2026. Falando antes do dérbi contra o Real Madrid, o meio-campista da Espanha afirmou que seu jovem compatriota está atuando em um nível acima de qualquer outro jogador do futebol mundial. O forte endosso reforça as credenciais da joia do Barcelona após uma campanha estelar na qual ele conduziu seu país ao título da Copa do Mundo e conquistou dois troféus nacionais com seu clube na temporada passada.

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    Espanhol revela suas escolhas para o pódio

    Com a cerimônia repleta de estrelas em Londres se aproximando rapidamente, Baena não hesitou em colocar o ponta adolescente no topo, à frente do vencedor de 2024, Rodri, e do superastro do Inter Miami, Messi. Ao listar seu top 3 em entrevista à DAZN, ele afirmou: "Para mim, está claríssimo. Meu top 3 seria Lamine, Rodri e Messi.

    "Para mim, Lamine é o melhor jogador do mundo; Rodri mostrou seu nível na Copa do Mundo, ele foi o melhor jogador da Copa do Mundo; e o que Messi fez nesta temporada, aos 39 anos, é algo que pouquíssimos jogadores conseguiriam alcançar."

  • Yamal desperta comparações com Messi

    A admiração de Baena vem de ter visto de perto a rara habilidade do jovem durante os períodos de treino da Espanha no verão. Comparando a magia do jogador de 19 anos à da lenda argentina, Baena acrescentou: "Sinceramente, observei muito ele nos treinos neste verão, e ele faz coisas que você não vê nenhum outro companheiro de profissão fazer.

    "Ele é um dos poucos jogadores cujos jogos eu assisto só para vê-lo. Isso só aconteceu comigo com Messi, quando eu assistia às partidas apenas para vê-lo jogar. E é a mesma coisa para mim com ele; eu assisto ao Barcelona por causa dele e de mais alguns, mas, se ele não está jogando, é muito difícil para mim ligar a TV."

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  • Ballon d'Or trophygetty

    Gala deslumbrante se aproxima de Londres

    O vencedor da 70ª edição da Bola de Ouro será oficialmente revelado durante uma gala brilhante em Londres, em 26 de outubro. Yamal é amplamente considerado um dos principais candidatos ao prêmio depois de somar 24 gols e 18 assistências na última temporada, tanto pelos gigantes catalães quanto pela sua seleção. Antes de voltarem suas atenções para essa cerimônia histórica, Baena e Yamal precisam primeiro manter seus respectivos clubes no caminho certo em uma disputa intensamente competitiva pelo título de La Liga.

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