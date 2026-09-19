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'Lamine é o melhor jogador do mundo' - Alex Baena apoia Yamal para a Bola de Ouro e faz comparação com Messi
Jovem promessa catalã recebe apoio
O jogador do Atlético, Baena, apoiou abertamente Yamal para conquistar a maior honraria individual do futebol na Bola de Ouro de 2026. Falando antes do dérbi contra o Real Madrid, o meio-campista da Espanha afirmou que seu jovem compatriota está atuando em um nível acima de qualquer outro jogador do futebol mundial. O forte endosso reforça as credenciais da joia do Barcelona após uma campanha estelar na qual ele conduziu seu país ao título da Copa do Mundo e conquistou dois troféus nacionais com seu clube na temporada passada.
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Espanhol revela suas escolhas para o pódio
Com a cerimônia repleta de estrelas em Londres se aproximando rapidamente, Baena não hesitou em colocar o ponta adolescente no topo, à frente do vencedor de 2024, Rodri, e do superastro do Inter Miami, Messi. Ao listar seu top 3 em entrevista à DAZN, ele afirmou: "Para mim, está claríssimo. Meu top 3 seria Lamine, Rodri e Messi.
"Para mim, Lamine é o melhor jogador do mundo; Rodri mostrou seu nível na Copa do Mundo, ele foi o melhor jogador da Copa do Mundo; e o que Messi fez nesta temporada, aos 39 anos, é algo que pouquíssimos jogadores conseguiriam alcançar."
Yamal desperta comparações com Messi
A admiração de Baena vem de ter visto de perto a rara habilidade do jovem durante os períodos de treino da Espanha no verão. Comparando a magia do jogador de 19 anos à da lenda argentina, Baena acrescentou: "Sinceramente, observei muito ele nos treinos neste verão, e ele faz coisas que você não vê nenhum outro companheiro de profissão fazer.
"Ele é um dos poucos jogadores cujos jogos eu assisto só para vê-lo. Isso só aconteceu comigo com Messi, quando eu assistia às partidas apenas para vê-lo jogar. E é a mesma coisa para mim com ele; eu assisto ao Barcelona por causa dele e de mais alguns, mas, se ele não está jogando, é muito difícil para mim ligar a TV."
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Gala deslumbrante se aproxima de Londres
O vencedor da 70ª edição da Bola de Ouro será oficialmente revelado durante uma gala brilhante em Londres, em 26 de outubro. Yamal é amplamente considerado um dos principais candidatos ao prêmio depois de somar 24 gols e 18 assistências na última temporada, tanto pelos gigantes catalães quanto pela sua seleção. Antes de voltarem suas atenções para essa cerimônia histórica, Baena e Yamal precisam primeiro manter seus respectivos clubes no caminho certo em uma disputa intensamente competitiva pelo título de La Liga.
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