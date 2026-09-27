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imago-sport-1083726608.jpgZUMA Press Wire
Alvino Hanafi
Traduzido por

'Lamine é futebol!' - Joao Felix aponta favorito claro à Bola de Ouro e aborda recusa à Arábia Saudita

Portugal
J. Felix
Al-Nassr

O atacante do Al-Nassr Joao Felix apontou o prodígio do Barcelona Lamine Yamal como seu favorito absoluto para vencer a Bola de Ouro. Em entrevista ao AS, o craque português colocou Yamal à frente de Kylian Mbappe e Harry Kane ao abordar sua própria ausência entre os indicados.

  • Felix apoia Yamal para a conquista da Bola de Ouro à frente de superestrelas europeias

    O atacante do Al-Nassr, Joao Felix, expressou total admiração pela sensação do Barcelona, Lamine Yamal, e apoiou o adolescente para vencer o prestigioso prêmio Bola de Ouro. Em uma entrevista abrangente ao jornal espanhol AS, o atacante de 26 anos afirmou que Yamal oferece um espetáculo único que cativa torcedores de futebol no mundo todo.

    Felix observou que o papel decisivo de Yamal na vitória da Espanha na Copa do Mundo o coloca no topo do futebol internacional.

    O internacional português insistiu que o prêmio deve reconhecer o puro brilho artístico.

    • Publicidade
  • imago-sport-1079251994.jpgZUMA Press Wire

    Ex-emprestado do Barcelona coloca adolescente acima de Mbappe e Kane

    Embora reconheça que Kylian Mbappe e Harry Kane tiveram temporadas artilheiras notáveis, Felix enfatizou que Yamal traz um brilho incomparável ao esporte. Ele admitiu assistir regularmente aos jogos do Barcelona especificamente para observar as atuações do jovem ponta.

    Felix afirmou que Yamal representa a verdadeira essência do entretenimento em campo.

    "Se há um jogador por quem você liga a TV e fica grudado na tela vendo-o jogar, esse é Lamine", declarou Felix. "É verdade que Mbappe e Kane tiveram uma grande temporada, mas Lamine é o futebol. Além disso, ele venceu a Copa do Mundo, o que é muito importante em anos de Copa do Mundo."

  • Atacante portuguesa aborda esnobada na Bola de Ouro e percepção sobre a Arábia Saudita

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  • imago-sport-1083727372.jpgZUMA Press Wire

    Felix segue na briga pelo título com o Al-Nassr na Arábia Saudita

    Felix volta seu foco para os compromissos nacionais e internacionais, com o objetivo de dar sequência à sua campanha vencedora da liga com o Al-Nassr. O atacante segue determinado a manter sua forma individual na Arábia Saudita enquanto acompanha o futebol europeu de casa.

    Barcelona e Yamal dão sequência à campanha nacional na Espanha.

    Felix busca conquistar mais títulos com o Al-Nassr nesta temporada.

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