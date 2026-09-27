'Lamine é futebol!' - Joao Felix aponta favorito claro à Bola de Ouro e aborda recusa à Arábia Saudita

O atacante do Al-Nassr, Joao Felix, expressou total admiração pela sensação do Barcelona, Lamine Yamal, e apoiou o adolescente para vencer o prestigioso prêmio Bola de Ouro. Em uma entrevista abrangente ao jornal espanhol AS, o atacante de 26 anos afirmou que Yamal oferece um espetáculo único que cativa torcedores de futebol no mundo todo.

Felix observou que o papel decisivo de Yamal na vitória da Espanha na Copa do Mundo o coloca no topo do futebol internacional.

O internacional português insistiu que o prêmio deve reconhecer o puro brilho artístico.