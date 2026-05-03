Com lambança de Rafael, São Paulo sofre no fim e Bahia arranca empate em jogo movimentado em Bragança Paulista

São Paulo e Bahia empataram por 2 a 2 neste domingo (3), em confronto válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputado em Bragança Paulista. Em um duelo intenso do início ao fim, o Tricolor paulista chegou a liderar o placar duas vezes, mas sofreu o empate nos minutos finais.

A equipe paulista abriu o marcador aos 16 minutos, com a famosa "lei do ex". Após disputa de bola vencida por Wendell na área defensiva do Bahia, a sobra ficou com Artur, que finalizou com precisão para colocar o São Paulo em vantagem.

O Bahia respondeu apostando na velocidade, principalmente com Kike Oliveira, enquanto o São Paulo explorava jogadas em profundidade. Ainda assim, o placar se manteve em 1 a 0 até o intervalo.