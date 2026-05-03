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São Paulo x Bahia 2026Rafael Rodrigues/EC Bahia
Gabriel Marin

Com lambança de Rafael, São Paulo sofre no fim e Bahia arranca empate em jogo movimentado em Bragança Paulista

São Paulo x Bahia
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Bahia
Brasileirão

Tricolor paulista sai na frente, mas vê reação do Bahia nos minutos finais em partida eletrizante no interior

São Paulo e Bahia empataram por 2 a 2 neste domingo (3), em confronto válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputado em Bragança Paulista. Em um duelo intenso do início ao fim, o Tricolor paulista chegou a liderar o placar duas vezes, mas sofreu o empate nos minutos finais.

A equipe paulista abriu o marcador aos 16 minutos, com a famosa "lei do ex". Após disputa de bola vencida por Wendell na área defensiva do Bahia, a sobra ficou com Artur, que finalizou com precisão para colocar o São Paulo em vantagem.

O Bahia respondeu apostando na velocidade, principalmente com Kike Oliveira, enquanto o São Paulo explorava jogadas em profundidade. Ainda assim, o placar se manteve em 1 a 0 até o intervalo.

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  • São Paulo x Bahia 2026Rubens Chiri/Saopaulofc.net

    Bahia reage e jogo ganha emoção no segundo tempo

    Na volta para o segundo tempo, o São Paulo iniciou pressionando e criou boas oportunidades logo nos primeiros minutos. No entanto, o Bahia mostrou eficiência ao aproveitar espaços no meio-campo.

    Aos 16 minutos, Everton Ribeiro articulou a jogada e encontrou Luciano Juba, que acertou um chute potente para empatar a partida.

    Buscando retomar a vantagem, o técnico Roger Machado promoveu mudanças que surtiram efeito imediato. Aos 27 minutos, Ferreirinha, recém-saído do banco, aproveitou cruzamento de Calleri e marcou o segundo gol tricolor, recolocando o São Paulo à frente.

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  • São Paulo x Bahia 2026Rafael Rodrigues/EC Bahia

    Drama no fim e empate do Bahia

    A reta final do jogo foi marcada por tensão e reviravolta. Após mais de um mês fora, Lucas Moura retornou aos gramados, mas voltou a preocupar ao sentir o tornozelo em disputa com Erick Pulga, deixando o campo de maca.

    Com um jogador a menos, o São Paulo perdeu organização e passou a sofrer maior pressão do Bahia. Aproveitando os espaços, Erick Pulga foi decisivo ao protagonizar a jogada que resultou no empate.

    O gol saiu no último minuto da partida, decretando o 2 a 2 e frustrando a equipe paulista, que esteve próxima da vitória.

  • São Paulo x Bahia 2026Rubens Chiri/Saopaulofc.net

    Situação na tabela e próximos compromissos

    Com o empate, o São Paulo chega aos 24 pontos e ocupa a quarta colocação no Campeonato Brasileiro. Já o Bahia soma 22 pontos e aparece na sexta colocação, mantendo-se firme na briga pelas primeiras posições da tabela.

    O Tricolor Paulista volta a entrar em campo na próxima quinta-feira (7), às 19h (de Brasília), pela Sul-Americana, contra o O'Higgins. Enquanto o Bahia, aguarda o sábado (9), para enfrentar o Cruzeiro, pela 15ª rodada do Brasileirão.

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