Lágrimas na Copa do Mundo! Neymar “chorou a noite toda” enquanto a esposa Bruna Biancardi dormia, após receber a emocionante convocação para a seleção brasileira

Em um evento promocional realizado em São Paulo, Neymar compartilhou detalhes íntimos sobre como reagiu à lista final dos jogadores convocados. O atacante confessou que demorou um pouco para assimilar a notícia e que o impacto emocional o manteve acordado por horas, refletindo sobre o árduo caminho que percorreu para estar novamente entre os escolhidos.

“Fui dormir às 6h30 ou 7h da manhã, assistindo a todos os vídeos. Não consegui parar de chorar a noite toda. Eu estava lá com minha esposa e minhas filhas, dormindo na mesma cama. Elas estavam dormindo, e eu chorava assistindo a cada vídeo, porque não foi fácil”, disse Neymar, detalhando a noite sem dormir e cheia de emoção que passou com Bruna Biancardi e suas filhas.