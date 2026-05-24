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Lágrimas na Copa do Mundo! Neymar “chorou a noite toda” enquanto a esposa Bruna Biancardi dormia, após receber a emocionante convocação para a seleção brasileira
A noite emocionante da estrela
Em um evento promocional realizado em São Paulo, Neymar compartilhou detalhes íntimos sobre como reagiu à lista final dos jogadores convocados. O atacante confessou que demorou um pouco para assimilar a notícia e que o impacto emocional o manteve acordado por horas, refletindo sobre o árduo caminho que percorreu para estar novamente entre os escolhidos.
“Fui dormir às 6h30 ou 7h da manhã, assistindo a todos os vídeos. Não consegui parar de chorar a noite toda. Eu estava lá com minha esposa e minhas filhas, dormindo na mesma cama. Elas estavam dormindo, e eu chorava assistindo a cada vídeo, porque não foi fácil”, disse Neymar, detalhando a noite sem dormir e cheia de emoção que passou com Bruna Biancardi e suas filhas.
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Superando desafios e o peso da camisa
Representar o Brasil em mais uma Copa do Mundo tem um peso simbólico imenso para o jogador, especialmente após os desafios físicos e as incertezas que marcaram sua carreira nos últimos anos. Neymar não escondeu que o processo de recuperação foi doloroso, mas extremamente gratificante, considerando o objetivo alcançado.
“Foi difícil, foi duro, mas no final valeu a pena. Valeu a pena sentir esse carinho, essa emoção, esse sentimento de ser brasileiro e representar cada um de vocês em uma Copa do Mundo”, disse o atacante.
Promessa de total dedicação na Copa do Mundo
Com o foco agora inteiramente voltado para a preparação física e técnica, Neymar agradeceu aos milhões de fãs que o apoiaram. Ele considera essa convocação um dos momentos mais importantes de sua vida, prometendo honrar a oportunidade que lhe foi dada pelo técnico italiano responsável pela Seleção.
“Agradeço a todo o Brasil pelo apoio, pelo incentivo e pelas reações, que foram maravilhosas. Será um dia muito especial, que vou guardar com carinho pelo resto da vida”, concluiu o craque.
- Daily Star
Lesão é um revés para o craque da Seleção
Mas o Brasil terá que aguardar para saber se Neymar estará disponível para os últimos jogos de preparação antes da Copa do Mundo. O experiente atacante continua sendo uma figura central para seu país, mas esse último contratempo físico lançou uma sombra sobre os preparativos imediatos para o torneio. Neymar sofreu um edema que está causando inchaço na panturrilha direita durante a derrota por 3 a 0 para o Coritiba no domingo. Embora ele tenha se esforçado para manter a forma física desde que voltou ao futebol nacional no Brasil, o momento em que surgiu esse problema muscular está longe de ser ideal, já que o grande evento mundial se aproxima.