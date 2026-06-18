Aos 52 minutos, aconteceu o seguinte: Ismael Kone acabara de recuperar a bola em seu próprio campo e a protegeu contra Assim Madibo. O jogador do Katari agiu de forma impetuosa e, ao tentar roubar a bola, acabou acertando Kone de forma tão infeliz que a tíbia e a fíbula deste se deslocaram em um ângulo extremamente desfavorável.
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Lágrimas, horror e espanto: lesão terrível ofusca a grande exibição do Canadá contra o Catar na Copa do Mundo
Todos os jogadores reagiram imediatamente com horror, chamando os paramédicos em meio a grande agitação e perplexidade. Até mesmo o infeliz autor da falta escondeu o rosto na camisa. A princípio, ele recebeu apenas o cartão amarelo; após uma breve revisão do VAR — que, devido à cena fatal, não foi transmitida pela TV —, veio o cartão vermelho.
Durante o atendimento, os companheiros canadenses de Kone formaram um semicírculo para proteger sua privacidade, e o craque do ataque Jonathan David começou a chorar, enquanto Madibo, completamente desorientado, também deixava o campo. Para a alegria da torcida canadense, Kone se endireitou na maca enquanto era carregado para fora do estádio e, com gestos, indicou aos torcedores que estava tudo bem — o que, no entanto, não é de se esperar. O meio-campista central, que havia sido transferido do Olympique de Marselha para o US Sassuolo em fevereiro por dez milhões de euros, ficará afastado dos gramados por meses.
Longe das câmeras, também ocorreu um grande gesto. Madibo, a quem de forma alguma se pode atribuir qualquer intenção, correu mais uma vez até Kone, gravemente ferido, e o abraçou, segundo informações da ZDF. Kone teria reagido de forma adequada e sinalizado ao “culpado” que sabia que não havia intenção.
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O Canadá arrasa o Catar na Copa do Mundo — comemoração especial para Kone
O cartão vermelho direto de Madibo não foi a primeira expulsão naquela noite desastrosa para o Catar. Homam Ahmed já havia recebido o cartão vermelho aos 34 minutos, após uma falta de última hora; naquele momento, os catarenses já estavam perdendo por 0 a 2, com gols de Cyle Larin e Jonathan David. Com a vantagem numérica, David ampliou o placar para 3 a 0 ainda antes do intervalo, e mesmo após a lesão terrível de Kone, a chuva de gols não parou.
Nathan Saliba converteu, logo após a longa interrupção causada pela lesão, uma cobrança de falta direta de forma espetacular. Em seguida, ele correu até o banco e pegou uma camisa de Kone com o número oito. O 5 a 0 dos anfitriões da Copa do Mundo resultou de um gol contra de Mohamed Al-Mannai, antes de David, pouco antes do fim, marcar seu terceiro gol, completar a meia dúzia e alcançar Lionel Messi na artilharia da Copa do Mundo.
Com a goleada e o empate anterior por 1 a 1 contra a Bósnia, os canadenses têm agora, na última partida da fase de grupos contra a Suíça, que voltou a se fortalecer, grandes chances de avançar para a fase eliminatória. Apenas uma derrota por uma diferença muito grande contra os suíços poderia ainda custar ao Canadá a classificação para as oitavas de final.
Nessa fase, talvez chegue finalmente a grande hora do maior esperança do país. O capitão Alphonso Davies, do Bayern de Munique, continua fora de ação devido a uma lesão muscular sofrida em maio. Pelo menos, contra o Catar, ele voltou a figurar no elenco pela primeira vez, mas não chegou a entrar em campo.