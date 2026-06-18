Lágrimas, horror e espanto: lesão terrível ofusca a grande exibição do Canadá contra o Catar na Copa do Mundo

O cartão vermelho direto de Madibo não foi a primeira expulsão naquela noite desastrosa para o Catar. Homam Ahmed já havia recebido o cartão vermelho aos 34 minutos, após uma falta de última hora; naquele momento, os catarenses já estavam perdendo por 0 a 2, com gols de Cyle Larin e Jonathan David. Com a vantagem numérica, David ampliou o placar para 3 a 0 ainda antes do intervalo, e mesmo após a lesão terrível de Kone, a chuva de gols não parou.

Nathan Saliba converteu, logo após a longa interrupção causada pela lesão, uma cobrança de falta direta de forma espetacular. Em seguida, ele correu até o banco e pegou uma camisa de Kone com o número oito. O 5 a 0 dos anfitriões da Copa do Mundo resultou de um gol contra de Mohamed Al-Mannai, antes de David, pouco antes do fim, marcar seu terceiro gol, completar a meia dúzia e alcançar Lionel Messi na artilharia da Copa do Mundo.

Com a goleada e o empate anterior por 1 a 1 contra a Bósnia, os canadenses têm agora, na última partida da fase de grupos contra a Suíça, que voltou a se fortalecer, grandes chances de avançar para a fase eliminatória. Apenas uma derrota por uma diferença muito grande contra os suíços poderia ainda custar ao Canadá a classificação para as oitavas de final.

Nessa fase, talvez chegue finalmente a grande hora do maior esperança do país. O capitão Alphonso Davies, do Bayern de Munique, continua fora de ação devido a uma lesão muscular sofrida em maio. Pelo menos, contra o Catar, ele voltou a figurar no elenco pela primeira vez, mas não chegou a entrar em campo.