Lágrimas após o último jogo em casa: será que o jovem jogador mais cobiçado da Europa vai para o FC Bayern ou para o BVB?

O francês de 39 anos foi técnico principal durante 18 partidas no ano passado. Ele começou como assistente técnico, função que voltará a assumir em breve. Mas, para isso, o Anderlecht precisa primeiro encontrar um novo técnico — e a busca ainda está demorando.

O renomado clube vem de uma temporada decepcionante. A chance de chegar à fase de grupos de uma competição europeia foi perdida logo no início. Na 2ª rodada das eliminatórias da Liga Europa, o time foi eliminado nos pênaltis contra o Häcken; em seguida, foi derrotado pelo AEK Atenas nas eliminatórias da Conference League. No campeonato nacional, terminou em quarto lugar, o que significa que disputará novamente a 2ª rodada das eliminatórias da Liga Europa. No dia 23 de julho, o time enfrentará o Hammarby, finalista da Copa da Suécia e vice-campeão do país.

O Anderlecht também chegou à final da Copa, mas perdeu a partida para o campeão Union Saint-Gilloise na prorrogação. Assim, o Anderlecht espera por um título desde 2017. Naquela época, conquistou o último campeonato; para encontrar a última conquista da Copa, é preciso voltar até o ano de 2008.