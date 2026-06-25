A situação está um pouco estranha no RSC Anderlecht neste momento. Na segunda-feira, o clube mais titulado da Bélgica iniciou a preparação para a nova temporada. E isso sem técnico. Ou melhor, com Jeremy Taravel.
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Lágrimas após o último jogo em casa: será que o jovem jogador mais cobiçado da Europa vai para o FC Bayern ou para o BVB?
O francês de 39 anos foi técnico principal durante 18 partidas no ano passado. Ele começou como assistente técnico, função que voltará a assumir em breve. Mas, para isso, o Anderlecht precisa primeiro encontrar um novo técnico — e a busca ainda está demorando.
O renomado clube vem de uma temporada decepcionante. A chance de chegar à fase de grupos de uma competição europeia foi perdida logo no início. Na 2ª rodada das eliminatórias da Liga Europa, o time foi eliminado nos pênaltis contra o Häcken; em seguida, foi derrotado pelo AEK Atenas nas eliminatórias da Conference League. No campeonato nacional, terminou em quarto lugar, o que significa que disputará novamente a 2ª rodada das eliminatórias da Liga Europa. No dia 23 de julho, o time enfrentará o Hammarby, finalista da Copa da Suécia e vice-campeão do país.
O Anderlecht também chegou à final da Copa, mas perdeu a partida para o campeão Union Saint-Gilloise na prorrogação. Assim, o Anderlecht espera por um título desde 2017. Naquela época, conquistou o último campeonato; para encontrar a última conquista da Copa, é preciso voltar até o ano de 2008.
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Nathan de Cat vem apresentando um desenvolvimento sensacional
Nathan de Cat nem sequer havia nascido naquela época. Mesmo assim, o jogador de 17 anos já disputou duas finais de copa. No ano passado, quando o time perdeu por 1 a 2 para o Club Brugge, o meio-campista central ficou no banco durante os 90 minutos. Apenas um ano depois, todo o Anderlecht se perguntava se de Cat conseguiria entrar em campo após uma lesão nos ligamentos sofrida em meados de abril.
Ele conseguiu. Embora isso não tenha mudado o resultado decepcionante, sem de Cat a partida provavelmente teria sido decidida ainda mais rapidamente. É simplesmente sensacional a evolução que o jovem passou na última temporada.
Aos dez anos, de Cat trocou a base do KV Mechelen pelo Anderlecht. Pouco depois de completar 16 anos, ele estreou no time principal. Ele apresenta uma maturidade precoce semelhante à de Kennet Eichhorn, que recentemente foi transferido para o Bayer Leverkusen e é um ano mais novo que de Cat.
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Nathan de Cat e Kennet Eichhorn são semelhantes
No entanto, os dois talentos são comparáveis em muitos aspectos. Eles atuam em posições semelhantes. E, assim como no caso de Eichhorn, a elite europeia está de olho em de Cat.
É certo que ele será transferido antes do fechamento da janela de transferências. De Cat ainda tem contrato com o Anderlecht até 2027. O clube precisa vendê-lo para arrecadar uma boa quantia e, em seguida, reforçar seu próprio elenco. Jeremy Doku, com uma receita de 26 milhões de euros, é até agora a transferência mais cara da história do clube. No caso de De Cat, o clube espera obter uma quantia semelhante.
O que mais impressiona em de Cat, assim como em Eichhorn, é que ele é o motor da equipe no centro das jogadas. Ele já se destaca por uma calma e soberania no manejo da bola que outros profissionais não alcançam em toda a carreira. De Cat não recua diante de nenhum confronto e demonstra pouca deferência; sua personalidade futebolística já está bem definida.
Além disso, com 1,92 metro de altura, ele possui uma estatura imponente que lhe permite se defender também fisicamente. De Cat é uma mistura de volante defensivo e jogador “box-to-box”, podendo desempenhar ambas as funções. Ele já atuou no meio-campo ofensivo e não decepcionou.
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Nathan de Cat vai se transferir para a Bundesliga?
De Cat se descreve como “um jogador tranquilo, com boa visão de jogo, que é agressivo nas disputas e dá tudo de si em campo”. Ele não parece ter falta de autoconfiança. “Nunca fico nervoso antes dos jogos de futebol, pois conheço minhas habilidades”, afirmou.
Ele já deve ter percebido há muito tempo que não está sozinho nessa situação. Dizem que ele já se reuniu com seus pais e assessores em vários lugares, em busca do próximo passo ideal. No Anderlecht, espera-se poder voltar a contratar de Cat por empréstimo por mais uma temporada, após uma possível venda.
Na Bundesliga, o FC Bayern, o Dortmund, o Hoffenheim, o Stuttgart e o Leipzig estariam interessados nele. Mas também o Manchester United, o Real Madrid, o Aston Villa, o Newcastle, o Tottenham, o Brighton, o AC Milan e o Sporting já foram associados a de Cat.
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Em março, Nathan de Cat estreou pela seleção belga
O fato de não ter sido convocado para a Copa do Mundo após sua estreia pela seleção nacional em março — como o oitavo jogador mais jovem da história — afetou De Cat. “Acho que poderia contribuir com algo”, havia dito ele anteriormente ao Het Nieuwsblad. “Tenho um perfil especial. Posso atuar como um meio-campista criativo, mas também tenho poder de penetração.”
A concorrência no meio-campo belga, porém, é grande. O técnico da seleção, Rudi Garcia, apostou no elenco titular com o qual havia dominado as eliminatórias. Até agora, com sucesso moderado. Contra o Egito (1 a 1) e o Irã (0 a 0), houve dois empates sem brilho.
Mas provavelmente a pausa de várias semanas, que terminou na segunda-feira sob o comando do antigo e novo técnico Taravel, foi ainda mais benéfica para de Cat. No ano passado, ele disputou 46 partidas oficiais (três gols, cinco assistências), sendo 42 como titular e 25 com mais de 80 minutos em campo. É um volume considerável para um jogador de 17 anos.
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Lágrimas após o último jogo em casa — Lukaku aconselha que ele fique
O quão provável é sua saída do Anderlecht ficou evidente também após o último jogo em casa da temporada passada. Após o apito final, de Cat — que em janeiro foi o primeiro jogador do Anderlecht desde 2019 a ser premiado como “Jovem Talento do Ano” na cerimônia do Sapato de Ouro — passeava de chinelos pelo gramado do Lotto Park. Com o celular na mão, ele fazia uma videochamada com sua namorada, Sarah Duranville, irmã mais nova de Julien, agora ex-jogador do Dortmund. Ele deixou as lágrimas rolarem, e sua mãe, Annelies, o abraçou para consolá-lo.
“Pessoalmente, aconselharia De Cat a ficar mais um ano no Anderlecht”, recomendou-lhe recentemente o artilheiro belga Romelu Lukaku. “Primeiro, domine o campeonato belga. Eu sei como é mudar para o Chelsea aos 18 anos. Eles pagam muito, mas aí você entra naquele vestiário e tem que se sentar num canto. Ou jogar com os jogadores das categorias de base.”
Supõe-se que De Cat realmente faça uma etapa intermediária e não vá diretamente para um clube de ponta. No BVB, que havia se retirado cedo da disputa por Eichhorn e ainda busca um jogador com esse perfil, ele poderia ser uma opção interessante ao lado de Felix Nmecha e Jobe Bellingham.
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Nathan de Cat: “É estranho como tudo acontece tão rápido”
Mas também o Hoffenheim, que supostamente estaria muito interessado e gostaria de fazer de de Cat uma contratação recorde, oferece um ambiente tranquilo e a perspectiva de disputar a Liga Europa. No VfB, ele era cotado como possível sucessor de Angelo Stiller, caso este deixasse o clube.
“Às vezes é estranho como tudo acontece rápido”, admitiu de Cat já há algumas semanas. “Tento não pensar muito nisso.” Nesses dias, a situação será diferente: de Cat terá que se decidir entre vários candidatos. Até agora, o RSC não conseguiu convencê-lo a renovar o contrato.
“Só se sabe se foi a decisão certa depois que tudo acontece”, disse ele, ciente do alcance dessa escolha. Seu sonho, como já declarou, é um dia vestir a camisa do FC Barcelona. No momento, porém, não há indícios de que os catalães estejam interessados nele. Mas isso ainda pode acontecer.
Nathan de Cat: Seus dados de desempenho pelo RSC Anderlecht
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