Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Falko Blöding

Traduzido por

Lágrimas após a dramática eliminação contra o FC Bayern: um astro do Real Madrid ficou completamente arrasado

Liga dos Campeões
Bayern de Munique x Real Madrid
Bayern de Munique
Real Madrid
E. Camavinga

Após a dramática eliminação da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique na última quarta-feira, Eduardo Camavinga (23), que recebeu um cartão amarelo-vermelho, chorou amargamente no vestiário dos visitantes da Allianz Arena.

De acordo com uma reportagem do Marca, o clima no vestiário do Real Madrid estava dividido. Enquanto muitas estrelas do time madrilenho estavam indignadas com a eliminação e as supostas decisões erradas do árbitro esloveno Slavko Vincic (46), Camavinga estava dominado por pura frustração.

  • Dizem que o meio-campista ficou sentado no vestiário "sozinho e inconsolável", chorando. Camavinga sabia que, naquela jogada possivelmente decisiva no final da partida, teria sido melhor não tocar na bola e, em vez disso, voltar para sua posição. Em vez disso, após sua falta no atacante do FCB, Harry Kane, no meio-campo, ele atrasou um pouco o jogo e, por isso, recebeu de Vincic seu segundo cartão amarelo da partida, quando o placar estava 3 a 2 para os espanhóis.

    Em desvantagem numérica, o Real sofreu mais dois gols e, com isso, enterrou provavelmente sua última chance de conquistar o título nesta temporada. Muitos jogadores do Real apontaram Vincic como o culpado por essa decisão severa. Protestos furiosos após o fim da partida culminaram, entre outras coisas, no cartão vermelho para Arda Güler, companheiro de equipe de Camavinga.

    • Publicidade
  • EDUARDO CAMAVINGA REAL MADRID Getty Images

    As lágrimas de Camavinga “deixaram marcas” no Real Madrid

    Para Camavinga, a expulsão representou o ponto baixo de uma temporada difícil, na qual ele raramente convenceu e não tem vaga no time titular. Embora o jogador da seleção francesa continue contando com a confiança dos companheiros e haja “unidade” no vestiário, a tristeza de Camavinga, que normalmente é um dos jogadores mais alegres da equipe, “deixou marcas”.

    Quando as lágrimas secaram, Camavinga já havia se desculpado publicamente, escrevendo arrependido no Instagram: “Assumo a responsabilidade pela minha parte. Quero pedir desculpas à minha equipe e a todos os madridistas.” O técnico Álvaro Arbeloa defendeu seu pupilo: “Ninguém entende essa expulsão. Sofremos uma injustiça.”

  • Estatísticas de desempenho de Eduardo Camavinga nesta temporada

    Intervenções37
    Partidas com duração superior a 90 minutos7
    Gols2
    Assistências1
    Cartões amarelos2
    Expulsões1
Bundesliga
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
Stuttgart crest
Stuttgart
STU
La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA