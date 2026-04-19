Lágrimas após a dramática eliminação contra o FC Bayern: um astro do Real Madrid ficou completamente arrasado

Dizem que o meio-campista ficou sentado no vestiário "sozinho e inconsolável", chorando. Camavinga sabia que, naquela jogada possivelmente decisiva no final da partida, teria sido melhor não tocar na bola e, em vez disso, voltar para sua posição. Em vez disso, após sua falta no atacante do FCB, Harry Kane, no meio-campo, ele atrasou um pouco o jogo e, por isso, recebeu de Vincic seu segundo cartão amarelo da partida, quando o placar estava 3 a 2 para os espanhóis.

Em desvantagem numérica, o Real sofreu mais dois gols e, com isso, enterrou provavelmente sua última chance de conquistar o título nesta temporada. Muitos jogadores do Real apontaram Vincic como o culpado por essa decisão severa. Protestos furiosos após o fim da partida culminaram, entre outras coisas, no cartão vermelho para Arda Güler, companheiro de equipe de Camavinga.