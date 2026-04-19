De acordo com uma reportagem do Marca, o clima no vestiário do Real Madrid estava dividido. Enquanto muitas estrelas do time madrilenho estavam indignadas com a eliminação e as supostas decisões erradas do árbitro esloveno Slavko Vincic (46), Camavinga estava dominado por pura frustração.
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Lágrimas após a dramática eliminação contra o FC Bayern: um astro do Real Madrid ficou completamente arrasado
Dizem que o meio-campista ficou sentado no vestiário "sozinho e inconsolável", chorando. Camavinga sabia que, naquela jogada possivelmente decisiva no final da partida, teria sido melhor não tocar na bola e, em vez disso, voltar para sua posição. Em vez disso, após sua falta no atacante do FCB, Harry Kane, no meio-campo, ele atrasou um pouco o jogo e, por isso, recebeu de Vincic seu segundo cartão amarelo da partida, quando o placar estava 3 a 2 para os espanhóis.
Em desvantagem numérica, o Real sofreu mais dois gols e, com isso, enterrou provavelmente sua última chance de conquistar o título nesta temporada. Muitos jogadores do Real apontaram Vincic como o culpado por essa decisão severa. Protestos furiosos após o fim da partida culminaram, entre outras coisas, no cartão vermelho para Arda Güler, companheiro de equipe de Camavinga.
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As lágrimas de Camavinga “deixaram marcas” no Real Madrid
Para Camavinga, a expulsão representou o ponto baixo de uma temporada difícil, na qual ele raramente convenceu e não tem vaga no time titular. Embora o jogador da seleção francesa continue contando com a confiança dos companheiros e haja “unidade” no vestiário, a tristeza de Camavinga, que normalmente é um dos jogadores mais alegres da equipe, “deixou marcas”.
Quando as lágrimas secaram, Camavinga já havia se desculpado publicamente, escrevendo arrependido no Instagram: “Assumo a responsabilidade pela minha parte. Quero pedir desculpas à minha equipe e a todos os madridistas.” O técnico Álvaro Arbeloa defendeu seu pupilo: “Ninguém entende essa expulsão. Sofremos uma injustiça.”
Estatísticas de desempenho de Eduardo Camavinga nesta temporada
Intervenções 37 Partidas com duração superior a 90 minutos 7 Gols 2 Assistências 1 Cartões amarelos 2 Expulsões 1