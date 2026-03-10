Goal.com
Lágrimas amargas para Alphonso Davies: lesão abala a festa do Bayern de Munique contra o Atalanta Bergamo

Alphonso Davies aparentemente sofreu uma nova lesão grave na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Atalanta Bergamo. O lateral-esquerdo do Bayern de Munique deixou o campo em lágrimas.

Aos 70 minutos, Davies caiu de joelhos na linha central e cobriu o rosto com a camisa. Enquanto seus companheiros tentavam consolá-lo, lágrimas já escorriam pelo seu rosto. Pelo menos ele ainda conseguiu sair do campo por conta própria. O diagnóstico ainda não foi feito, mas o diretor esportivo Max Eberl deu a entender que se trata de “algo muscular”. Além disso, Eberl demonstrou total compreensão pela reação abalada do canadense.

“Para qualquer atleta que se recupera de uma lesão tão longa – você luta para voltar e é jogado para trás novamente –, é extremamente frustrante. A equipe está sendo ótima em apoiá-lo. E nós vamos apoiá-lo novamente. Vamos carregá-lo, porque precisaremos dele até o final da temporada”, disse Eberl. Joshua Kimmich, por sua vez, esperava que a lesão “não fosse tão grave”: “Isso nos custou caro na temporada passada. Isso não pode acontecer nesta temporada.”

  • O que aconteceu? Pouco depois do 6 a 0 marcado por Jamal Musiala, Davies provavelmente sofreu uma lesão muscular ao correr para trás, sem qualquer contato com o adversário. Pelo menos é o que sugerem as imagens da TV. O canadense imediatamente sinalizou ao banco que não poderia continuar. Poucos instantes depois, ele acabou caindo no chão. 

    Davies havia sofrido uma ruptura muscular na parte posterior da coxa direita no final de fevereiro, durante a partida da Bundesliga contra o Eintracht Frankfurt (3 a 2). É bem possível que ele tenha se lesionado novamente no mesmo local. 

    No final do ano passado, o jogador de 25 anos se recuperou de uma ruptura do ligamento cruzado, sofrida em março de 2025, logo após a renovação de seu contrato até 2030, que foi precedida por negociações difíceis. 

  • Davies, azarado, só entrou em campo após o intervalo.

    Particularmente amargo: Davies entrou em campo em Bergamo após o intervalo, com o placar em 3 a 0, substituindo Konrad Laimer, que havia recebido um cartão amarelo. Menos de 30 minutos depois, seu dia de trabalho já havia chegado ao fim. Para piorar a situação, Jamal Musiala, que havia entrado em campo, também teve que sair mais cedo. 

    Incluindo a breve participação contra o Atalanta, Davies entrou em campo 13 vezes na temporada atual. Ele conseguiu uma assistência. 

