Lágrimas amargas para Alphonso Davies: lesão abala a festa do Bayern de Munique contra o Atalanta Bergamo

Aos 70 minutos, Davies caiu de joelhos na linha central e cobriu o rosto com a camisa. Enquanto seus companheiros tentavam consolá-lo, lágrimas já escorriam pelo seu rosto. Pelo menos ele ainda conseguiu sair do campo por conta própria. O diagnóstico ainda não foi feito, mas o diretor esportivo Max Eberl deu a entender que se trata de “algo muscular”. Além disso, Eberl demonstrou total compreensão pela reação abalada do canadense.

“Para qualquer atleta que se recupera de uma lesão tão longa – você luta para voltar e é jogado para trás novamente –, é extremamente frustrante. A equipe está sendo ótima em apoiá-lo. E nós vamos apoiá-lo novamente. Vamos carregá-lo, porque precisaremos dele até o final da temporada”, disse Eberl. Joshua Kimmich, por sua vez, esperava que a lesão “não fosse tão grave”: “Isso nos custou caro na temporada passada. Isso não pode acontecer nesta temporada.”