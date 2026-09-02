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Lágrimas à meia-noite! O emocionado cria do Betis Pablo Garcia chora no carro após saída cruel de £ 4 milhões para financiar Ceballos
Uma despedida de partir o coração no último dia da janela de transferências
O Real Betis concluiu um fim turbulento da janela de transferências de verão ao finalizar a venda do atacante formado no clube Pablo Garcia para o Racing Santander. O jogador de 20 anos deixou a Ciudad Deportiva Luis del Sol em lágrimas no fim da noite de terça-feira, após uma ligação de 15 anos com o clube ao qual chegou na categoria pré-benjamim. Filmado em um carro ao lado da mãe, o jovem, visivelmente de coração partido, deixou uma mensagem de despedida e apoio ao clube de infância.
"Vamos torcer para que tudo dê certo, desejo a vocês tudo de melhor na Champions League", disse Garcia aos repórteres ao sair.
Financiando o retorno de Dani Ceballos
A saída repentina do atacante nascido em Parque Alcosa foi acelerada no fim da tarde para liberar espaço salarial vital. O Real Betis precisou da manobra financeira para registrar com sucesso Dani Ceballos, cujo retorno por três anos até 2029 exigiu uma redução salarial para atender aos parâmetros de La Liga. A venda de Garcia é a única saída em definitivo do clube a gerar lucro integral desde 1º de julho.
A composição financeira da transferência
Nos termos do acordo, o Racing Santander garantiu 50% dos direitos federativos de Garcia por uma taxa de €5 milhões. O Real Betis manteve de forma inteligente uma porcentagem de qualquer venda futura, além de um direito de preferência pelo jovem internacional sub-21. Durante seu período de afirmação no time principal, Garcia fez 33 partidas e marcou três gols após sua estreia em La Liga em janeiro de 2025.
- Getty Images Sport
Um fim frenético para um verão agitado
A saída de Garcia formou o centro emocional de uma intensa janela de transferências de verão para o Racing Santander, que viu quatro chegadas apenas no último dia da janela. Ao lado da contratação do atacante do Betis, o clube da Cantábria recebeu o lateral-esquerdo Aaron Martin, do Genoa, além dos emprestados Jeanuel Belocian e Andre Almeida. Com o elenco agora reformulado em 14 contratações no total, o Racing precisa se adaptar rapidamente enquanto navega pelo restante da campanha.
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