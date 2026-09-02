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imago-sport-1081991711.jpgZUMA Press Wire
Alvino Hanafi

Traduzido por

Lágrimas à meia-noite! O emocionado cria do Betis Pablo Garcia chora no carro após saída cruel de £ 4 milhões para financiar Ceballos

Mercado da bola
Bétis
La Liga
P. Garcia
Racing Santander
D. Ceballos

Pablo Garcia, revelado nas categorias de base do Real Betis, concluiu uma transferência de € 5 milhões para o Racing Santander no último dia da janela. O jogador de 20 anos se emocionou visivelmente, já que sua saída ajuda a liberar recursos para o retorno de Dani Ceballos.

  • Uma despedida de partir o coração no último dia da janela de transferências

    O Real Betis concluiu um fim turbulento da janela de transferências de verão ao finalizar a venda do atacante formado no clube Pablo Garcia para o Racing Santander. O jogador de 20 anos deixou a Ciudad Deportiva Luis del Sol em lágrimas no fim da noite de terça-feira, após uma ligação de 15 anos com o clube ao qual chegou na categoria pré-benjamim. Filmado em um carro ao lado da mãe, o jovem, visivelmente de coração partido, deixou uma mensagem de despedida e apoio ao clube de infância.

    "Vamos torcer para que tudo dê certo, desejo a vocês tudo de melhor na Champions League", disse Garcia aos repórteres ao sair.



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  • Financiando o retorno de Dani Ceballos

    A saída repentina do atacante nascido em Parque Alcosa foi acelerada no fim da tarde para liberar espaço salarial vital. O Real Betis precisou da manobra financeira para registrar com sucesso Dani Ceballos, cujo retorno por três anos até 2029 exigiu uma redução salarial para atender aos parâmetros de La Liga. A venda de Garcia é a única saída em definitivo do clube a gerar lucro integral desde 1º de julho.

  • A composição financeira da transferência

    Nos termos do acordo, o Racing Santander garantiu 50% dos direitos federativos de Garcia por uma taxa de €5 milhões. O Real Betis manteve de forma inteligente uma porcentagem de qualquer venda futura, além de um direito de preferência pelo jovem internacional sub-21. Durante seu período de afirmação no time principal, Garcia fez 33 partidas e marcou três gols após sua estreia em La Liga em janeiro de 2025.

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  • Real Racing Club de Santander v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Um fim frenético para um verão agitado

    A saída de Garcia formou o centro emocional de uma intensa janela de transferências de verão para o Racing Santander, que viu quatro chegadas apenas no último dia da janela. Ao lado da contratação do atacante do Betis, o clube da Cantábria recebeu o lateral-esquerdo Aaron Martin, do Genoa, além dos emprestados Jeanuel Belocian e Andre Almeida. Com o elenco agora reformulado em 14 contratações no total, o Racing precisa se adaptar rapidamente enquanto navega pelo restante da campanha.

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