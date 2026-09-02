O Real Betis concluiu um fim turbulento da janela de transferências de verão ao finalizar a venda do atacante formado no clube Pablo Garcia para o Racing Santander. O jogador de 20 anos deixou a Ciudad Deportiva Luis del Sol em lágrimas no fim da noite de terça-feira, após uma ligação de 15 anos com o clube ao qual chegou na categoria pré-benjamim. Filmado em um carro ao lado da mãe, o jovem, visivelmente de coração partido, deixou uma mensagem de despedida e apoio ao clube de infância.

"Vamos torcer para que tudo dê certo, desejo a vocês tudo de melhor na Champions League", disse Garcia aos repórteres ao sair.







