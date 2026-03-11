A partir de hoje, há um pouco mais de Lazio na cidade de Latina. Na capital pontina, foi inaugurado esta manhã um novo centro esportivo dedicado a Vincenzo D'Amico, ex-jogador da equipe biancoceleste, falecido em 2023, natural da cidade pontina e que se tornou um ícone para toda a torcida da Lazio, do passado e do presente. Além do prefeito, a cerimônia contou com a presença de vários torcedores e uma representação do clube da capital, conforme relatado em um comunicado oficial da própria empresa através de seus canais. Estiveram presentes o meio-campista Toma Basic e a jogadora do Lazio Women Giulia Mancuso, juntamente com alguns dirigentes da empresa, “como prova – diz o comunicado – da proximidade do Lazio com as iniciativas dedicadas aos jovens e ao território”. O evento contou também com a participação de muitos ex-companheiros das equipes com as quais D'Amico jogou durante a carreira, incluindo os ex-jogadores da Lazio Bruno Giordano, Giancarlo Oddi e Michelangelo Sulfaro. Estavam presentes também alguns filhos de outros ex-jogadores e companheiros de equipe que já não estão mais entre nós e com os quais o próprio Vincenzino (como os torcedores e companheiros gostavam de chamá-lo) já se reuniu em outro lugar. Entre eles, Gabriele Pulici, filho de Felice, goleiro da Lazio campeã em 1974, e James Wilson, filho de Pino, histórico capitão daquela equipe de Maestrelli, na qual D'Amico era um jovem talento emergente, mas já protagonista daquela inesquecível epopeia esportiva.
Lácio, inaugurado em Latina um novo centro esportivo dedicado a Vincenzo D'Amico. Presente uma delegação do clube biancoceleste
COMUNICADO DA LAZIO
No site da Lazio, o evento foi descrito assim em um comunicado oficial: “A S.S. Lazio participou hoje, no município de Latina, da apresentação do complexo esportivo dedicado a Vincenzo D’Amico, inesquecível jogador da equipe biancoceleste e protagonista do histórico Scudetto de 1974. Um momento significativo em memória de um homem que representou muito mais do que um simples jogador: Vincenzo D'Amico foi um símbolo da Lazio e um exemplo dos valores mais autênticos do esporte – paixão, sacrifício, espírito de equipe e respeito. O novo complexo nasce como um espaço dedicado aos jovens e à comunidade, um lugar onde meninos e meninas poderão crescer, treinar e compartilhar sua paixão pelo esporte. Um projeto que demonstra como o futebol, quando vivido em sua dimensão mais autêntica, pode representar uma importante ferramenta educacional e social. A S.S. Lazio renova seu compromisso em promover o esporte como uma oportunidade de formação, inclusão e crescimento para as novas gerações. A Sociedade deseja ainda agradecer à Prefeitura de Latina e a todas as instituições que contribuíram para a realização deste projeto, que representa não apenas um novo complexo esportivo, mas também um espaço comunitário onde os valores do esporte poderão continuar a viver todos os dias. Dedicar um campo a Vincenzo D’Amico significa preservar sua memória e transmiti-la às novas gerações. Cada jovem que entrar nesta instalação levará adiante, de alguma forma, a história de um campeão que cresceu com a bola nos pés e a Lazio no coração. Há 126 anos, a Lazio é uma comunidade antes mesmo de ser um time: uma história feita de pessoas, valores e exemplos que atravessam as gerações. Vincenzo D'Amico foi um desses exemplos. A S.S. Lazio continuará ao lado dos territórios, dos jovens e de todas as realidades que acreditam no esporte como instrumento de crescimento, educação e comunidade.
A MEMÓRIA
“Quando se fala em D'Amico, fala-se na Lazio”, assim James Wilson – também ex-jogador e hoje comentarista e locutor da Rádio Olympia – quis lembrar, à margem do evento, a figura de Vincenzo D'Amico. “Este novo centro esportivo é muito bonito. Estou feliz por ter sido dedicado a uma figura como Vincenzo. Sempre me lembro do seu olhar cada vez que encontrava meu pai. Um olhar profundo, particular, cheio de amor e carinho, pelos companheiros e pela camisa que vestia”. Em um dos bancos ao lado dos campos para atividades esportivas, também foram reproduzidas algumas imagens de D'Amico, quando criança, quando jovem jogador e quando idoso, sempre com a camisa da Lazio e com três frases icônicas que descrevem sua vida ligada às cores de seu time do coração. “Eu não quero ser um jogadorde futebol”, dizia D'Amico quando deu seus primeiros chutes na bola, “eu quero ser um jogador da Lazio”. Depois: “... porque a camisa da Lazio é bonita. Na verdade, é a mais bonita”. E ainda: “Só honrando-a todos os dias você poderá se tornar lendário”.