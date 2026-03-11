Lácio, inaugurado em Latina um novo centro esportivo dedicado a Vincenzo D'Amico. Presente uma delegação do clube biancoceleste

No site da Lazio, o evento foi descrito assim em um comunicado oficial: “A S.S. Lazio participou hoje, no município de Latina, da apresentação do complexo esportivo dedicado a Vincenzo D’Amico, inesquecível jogador da equipe biancoceleste e protagonista do histórico Scudetto de 1974. Um momento significativo em memória de um homem que representou muito mais do que um simples jogador: Vincenzo D'Amico foi um símbolo da Lazio e um exemplo dos valores mais autênticos do esporte – paixão, sacrifício, espírito de equipe e respeito. O novo complexo nasce como um espaço dedicado aos jovens e à comunidade, um lugar onde meninos e meninas poderão crescer, treinar e compartilhar sua paixão pelo esporte. Um projeto que demonstra como o futebol, quando vivido em sua dimensão mais autêntica, pode representar uma importante ferramenta educacional e social. A S.S. Lazio renova seu compromisso em promover o esporte como uma oportunidade de formação, inclusão e crescimento para as novas gerações. A Sociedade deseja ainda agradecer à Prefeitura de Latina e a todas as instituições que contribuíram para a realização deste projeto, que representa não apenas um novo complexo esportivo, mas também um espaço comunitário onde os valores do esporte poderão continuar a viver todos os dias. Dedicar um campo a Vincenzo D’Amico significa preservar sua memória e transmiti-la às novas gerações. Cada jovem que entrar nesta instalação levará adiante, de alguma forma, a história de um campeão que cresceu com a bola nos pés e a Lazio no coração. Há 126 anos, a Lazio é uma comunidade antes mesmo de ser um time: uma história feita de pessoas, valores e exemplos que atravessam as gerações. Vincenzo D'Amico foi um desses exemplos. A S.S. Lazio continuará ao lado dos territórios, dos jovens e de todas as realidades que acreditam no esporte como instrumento de crescimento, educação e comunidade.