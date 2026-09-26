O mercado de transferências está esquentando antes da janela de inverno, e o Bayern de Munique parece pronto para fazer o primeiro grande movimento. Segundo informações, a potência alemã está formulando uma estratégia significativa para tirar Olmo da Catalunha, dois anos depois de ele concretizar sua transferência dos sonhos para o Barcelona.

O clube bávaro perdeu vários alvos importantes durante o verão europeu e agora está determinado a corrigir essas falhas ao perseguir de forma agressiva um dos talentos mais técnicos da Espanha. O interesse vindo da Allianz Arena não é apenas um entusiasmo passageiro; trata-se de uma tentativa calculada de explorar qualquer incerteza em torno do papel atual do jogador no projeto de Hansi Flick.

De acordo com o Sport, o Bayern de Munique está preparando uma possível investida em janeiro pelo meia, enquanto se prepara para um cenário de interesse crescente em suas próprias estrelas, como Jamal Musiala.