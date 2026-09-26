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Lá vem o Bayern de Munique! Gigante bávaro prepara oferta de € 80 milhões em janeiro para tirar Dani Olmo do Barcelona
Gigantes bávaros miram contratação bombástica em janeiro
O mercado de transferências está esquentando antes da janela de inverno, e o Bayern de Munique parece pronto para fazer o primeiro grande movimento. Segundo informações, a potência alemã está formulando uma estratégia significativa para tirar Olmo da Catalunha, dois anos depois de ele concretizar sua transferência dos sonhos para o Barcelona.
O clube bávaro perdeu vários alvos importantes durante o verão europeu e agora está determinado a corrigir essas falhas ao perseguir de forma agressiva um dos talentos mais técnicos da Espanha. O interesse vindo da Allianz Arena não é apenas um entusiasmo passageiro; trata-se de uma tentativa calculada de explorar qualquer incerteza em torno do papel atual do jogador no projeto de Hansi Flick.
De acordo com o Sport, o Bayern de Munique está preparando uma possível investida em janeiro pelo meia, enquanto se prepara para um cenário de interesse crescente em suas próprias estrelas, como Jamal Musiala.
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A disputa por minutos no Spotify Camp Nou
Desde que voltou ao clube pelo qual torcia na infância, Olmo mostrou sua capacidade de nível mundial, mas se viu em uma disputa por uma vaga regular entre os titulares. Apesar de suas atuações heroicas pela Espanha durante a Copa do Mundo, o jogador de 26 anos ainda não se tornou titular absoluto em todos os jogos.
Essa rivalidade interna por minutos é exatamente o que o Bayern espera aproveitar. A natureza competitiva de Olmo faz com que ele raramente se satisfaça com um papel de rotação, e a perspectiva de ser o ponto focal em Munique pode ser uma proposta tentadora. Flick ocasionalmente utilizou Olmo em funções mais recuadas ou mais limitadas do que aquelas que ele ocupa na seleção, o que acrescenta outra camada às possíveis frustrações do jogador.
A posição do Barcelona sobre seu ativo estratégico
Na perspectiva da cúpula do Barcelona, neste momento não há qualquer desejo de autorizar a saída de um jogador que o clube lutou tanto para registrar. O clube teve de lidar com complexas restrições de fair play financeiro e questões relacionadas ao teto salarial para garantir que Olmo pudesse atuar, conseguindo enfim registrá-lo por meio de várias alavancas econômicas.
No entanto, a realidade financeira no Barcelona é sempre um fator em seu processo de tomada de decisão. O clube já mostrou disposição para negociar jogadores do elenco principal se os benefícios econômicos forem significativos, como evidencia a saída de Ferran Torres e os rumores em andamento sobre o futuro de Alejandro Balde. Embora Olmo seja atualmente considerado inegociável, uma proposta que chegue à marca de € 80 milhões inevitavelmente forçaria a diretoria a discutir os méritos de uma venda.
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Definindo um futuro em Munique ou na Catalunha
Espera-se que o próximo mês de outubro seja um período decisivo para determinar o futuro de longo prazo de Olmo. Com jogos de alto risco contra o Paris Saint-Germain na Champions League e um clássico crucial contra o Real Madrid no horizonte, a quantidade de minutos que Olmo receber será um indicativo claro de sua posição na hierarquia de Flick. Se ele acabar no banco nesses jogos que podem definir a temporada, o barulho vindo de Munique provavelmente ficará mais alto. O Bayern aguarda um sinal do estafe do jogador de que ele está aberto a um retorno à Alemanha, onde anteriormente desfrutou de quatro anos e meio de sucesso no RB Leipzig.
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