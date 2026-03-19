La Liga, vitória sensacional por 20 a 9 sobre a Premier League: dá para vencer mesmo sem todo o dinheiro dos direitos de transmissão ingleses

A La Liga toma conta do cenário europeu e lança uma mensagem forte ao continente: a Espanha está presente, e de que maneira. Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid assinam um impressionante três a zero contra a Premier League nas oitavas de final da Liga dos Campeões, com um placar esmagador de 20 a 9 nas três partidas, como destaca uma manchete triunfante do jornal Marca. A Liga dos Campeões volta a falar espanhol.





O MODELO ESPANHOL

Os resultados dos clubes espanhóis, após essa vitória de 3 a 0 contra a Premier League, redefinem, pelo menos nesta temporada, as hierarquias na Europa: nas quartas de final haverá três clubes espanhóis e dois ingleses (dos cinco que chegaram às oitavas). Ora, é verdade que Real Madrid e Barcelona são os dois clubes com maior faturamento do mundo, com 1 bilhão e 161 milhões o Real e 975 milhões o Barça, enquanto o Atlético de Madrid está em 13º lugar (455 milhões), mas se compararmos os dois campeonatos e os dois sistemas de futebol — o espanhol e o inglês — com base no parâmetro que mais importa, o dos direitos de transmissão, vemos que a Premier League arrecada 1,91 bilhão de euros por temporada para o ciclo 2025-2031, enquanto a La Liga espanhola arrecada 990 milhões de euros por temporada para o ciclo 2022-2027. Um pouco mais do que a Série A (900 milhões de euros por temporada para o ciclo 2024-2029) e menos do que a Bundesliga (1,06 bilhão de euros por temporada para o ciclo 2025-2029).





Isso para dizer que, quando se dá prioridade à receita proveniente dos direitos de transmissão para destacar a diferença abismal de qualidade e resultados entre o futebol inglês e o futebol italiano, a La Liga demonstra que o dinheiro dos direitos de transmissão não é tudo, e que é possível ter grandes clubes, um grande campeonato e resultados vitoriosos na Europa mesmo sem o dinheiro que a Premier League arrecada com as emissoras de televisão. É possível construir um modelo virtuoso e vencedor também de outras maneiras, com outros recursos.



