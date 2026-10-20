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La Liga vai usar até 40 câmeras no El Clasico entre Barcelona e Real Madrid, com acompanhamento específico dos favoritos à Bola de Ouro Lamine Yamal e Kylian Mbappe
Emissoras preparam enorme estrutura para transmissão de TV
Segundo o Mundo Deportivo, os dirigentes da liga vão distribuir até 40 câmeras pelo estádio no domingo e designar equipes específicas para acompanhar os dois principais candidatos à Bola de Ouro. O esquema representa um grande aumento em relação às 26 câmeras usadas no jogo do Real Madrid contra o Sevilla no Santiago Bernabéu, no último domingo. O sinal internacional será disponibilizado a duas emissoras espanholas e a detentores de direitos de transmissão em outros países.
- NurPhoto
Classificação de alto nível aprimora a cobertura à beira do campo
De acordo com os protocolos de transmissão da primeira divisão espanhola, jogos em casa ou fora envolvendo o Barcelona ou seus arquirrivais são classificados como partidas do tipo A, que normalmente exigem um mínimo de 22 câmeras posicionadas ao redor do campo. No entanto, grandes confrontos como o dérbi de Madri e o El Clasico são elevados à categoria A+, que exige entre 35 e 40 câmeras para cobrir todos os ângulos possíveis. Esse plano abrangente de câmeras também é compartilhado diretamente com o Comitê Técnico de Árbitros (CTA) e os responsáveis pelo VAR para garantir visibilidade completa do campo.
Lentes dedicadas acompanham os craques do ataque
Além dos equipamentos tradicionais de transmissão, a produção em 4K contará com câmeras de supercâmera lenta e lentes cinematográficas especializadas, projetadas para captar detalhes do que acontece em campo raramente vistos nas transmissões habituais. Um dos elementos centrais da cobertura serão câmeras dedicadas a acompanhar cada movimento de Yamal e Mbappe ao longo dos 90 minutos. Esse foco individual ganha ainda mais interesse neste fim de semana, já que a cerimônia oficial da Bola de Ouro está marcada para coroar o melhor jogador do mundo menos de 24 horas após o apito final.
- AFP
Disputa pelo título esquenta confronto de domingo
O confronto de domingo à noite coloca os anfitriões de Hansi Flick, líderes da tabela, frente a frente com seus maiores rivais, após uma sequência inicial histórica de nove vitórias consecutivas que lhes rendeu os 27 pontos possíveis. Enquanto isso, os visitantes de Jose Mourinho, terceiros colocados, chegam à Catalunha com 21 pontos, seis atrás dos líderes, após a recente vitória por 4 a 1 sobre o Sevilla. Agora, os dois gigantes buscarão dar uma demonstração decisiva de força no início da disputa pelo título da primeira divisão, sob os holofotes do mundo inteiro.
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