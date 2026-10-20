De acordo com os protocolos de transmissão da primeira divisão espanhola, jogos em casa ou fora envolvendo o Barcelona ou seus arquirrivais são classificados como partidas do tipo A, que normalmente exigem um mínimo de 22 câmeras posicionadas ao redor do campo. No entanto, grandes confrontos como o dérbi de Madri e o El Clasico são elevados à categoria A+, que exige entre 35 e 40 câmeras para cobrir todos os ângulos possíveis. Esse plano abrangente de câmeras também é compartilhado diretamente com o Comitê Técnico de Árbitros (CTA) e os responsáveis pelo VAR para garantir visibilidade completa do campo.