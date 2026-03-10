AFP
Traduzido por
La Liga vai adotar o sistema de impedimento totalmente automatizado na próxima temporada, confirma o presidente Javier Tebas
Um acordo histórico para a arbitragem espanhola
A revelação ocorreu durante a assinatura formal do primeiro Acordo Coletivo para o arbitragem profissional de futebol na Espanha. Reunidos na Ciudad del Fútbol, em Las Rozas, os líderes da La Liga, da RFEF e do Comitê Técnico de Árbitros (CTA) formalizaram um acordo para profissionalizar ainda mais o setor. Embora o evento tenha se concentrado em melhorias administrativas e financeiras para os árbitros, Tebas aproveitou a plataforma para delinear uma mudança radical na forma como o jogo é arbitrado, afastando-se de soluções “semi” em favor da automação total.
- Getty Images Sport
Desmantelando as estruturas para microchips
Tebas foi franco quanto à sua insatisfação com as ferramentas existentes, alegando que o termo “semiautomatizado” implica um nível de intervenção humana que a liga prefere evitar. O presidente da La Liga enfatizou o objetivo de alcançar um resultado suave e objetivo, com o mínimo de calibração manual para os árbitros de vídeo. O plano é que o impedimento totalmente automatizado seja implementado no próximo ano.
“Estamos implementando, veremos se estará pronto para o próximo ano, o impedimento automático”, explicou Tebas, conforme citado pelo Marca. “Atualmente, existe o semiautomático, mas não gosto do ‘semi’. Isso envolveria colocar um chip dentro da bola, aprovado pela FIFA, para detectar quando a bola é chutada. Isso requer um sistema especial de câmeras nos estádios. Seria um sistema automático de impedimento, eliminando a necessidade dos famosos frames. A aprovação ainda está pendente, assim como a revisão das diferentes marcas de bolas utilizadas nas ligas... tudo precisa ser coordenado. Mas é um dos objetivos tecnológicos que estamos estabelecendo para a próxima temporada.”
Protegendo a integridade do jogo
A cúpula abordou o aumento alarmante da hostilidade contra os árbitros, com Soto destacando que os abusos verbais frequentemente se transformam em perigo físico. Ele revelou que a CTA está trabalhando em uma proposta para que os árbitros sejam legalmente classificados como “agentes da autoridade” — um status já utilizado em outros países para fornecer proteção legal mais forte. “Para mim, acabar com a agressão física é fundamental”, afirmou Soto. “Estamos muito preocupados e trabalhando arduamente em propostas específicas.”
O presidente da RFEF, Louzan, ecoou esses sentimentos, observando que o primeiro acordo coletivo é um passo em direção a uma melhor proteção. No entanto, ele alertou que a raiz do problema muitas vezes está no topo da pirâmide profissional. “Temos que pedir às grandes equipes que deem o exemplo”, comentou Louzan. “Em última análise, essas situações, os comentários agressivos e os vídeos produzidos pelos grandes clubes são transferidos para as categorias inferiores, levando à violência que vemos hoje.”
- Getty Images Sport
Melhorias no estádio e aumentos salariais
Antes que a tecnologia chip-in-ball possa ser lançada, a La Liga deve passar por uma complexa fase de coordenação envolvendo a aprovação da FIFA e a padronização dos diversos fabricantes de bolas de jogo utilizados em toda a liga. Os torcedores podem esperar um investimento significativo em infraestrutura nos estádios espanhóis para acomodar os necessários conjuntos de câmeras de alta velocidade. Simultaneamente, o novo acordo coletivo provocará aumentos salariais retroativos para os árbitros, com o objetivo de estabilizar a profissão enquanto ela se prepara para essa transição de alta tecnologia durante as próximas férias de verão.
Publicidade