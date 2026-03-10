La Liga vai adotar o sistema de impedimento totalmente automatizado na próxima temporada, confirma o presidente Javier Tebas

Tebas foi franco quanto à sua insatisfação com as ferramentas existentes, alegando que o termo “semiautomatizado” implica um nível de intervenção humana que a liga prefere evitar. O presidente da La Liga enfatizou o objetivo de alcançar um resultado suave e objetivo, com o mínimo de calibração manual para os árbitros de vídeo. O plano é que o impedimento totalmente automatizado seja implementado no próximo ano.

“Estamos implementando, veremos se estará pronto para o próximo ano, o impedimento automático”, explicou Tebas, conforme citado pelo Marca. “Atualmente, existe o semiautomático, mas não gosto do ‘semi’. Isso envolveria colocar um chip dentro da bola, aprovado pela FIFA, para detectar quando a bola é chutada. Isso requer um sistema especial de câmeras nos estádios. Seria um sistema automático de impedimento, eliminando a necessidade dos famosos frames. A aprovação ainda está pendente, assim como a revisão das diferentes marcas de bolas utilizadas nas ligas... tudo precisa ser coordenado. Mas é um dos objetivos tecnológicos que estamos estabelecendo para a próxima temporada.”