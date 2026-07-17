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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

L'Equipe - Olise quer o Real Madrid! As tentativas de Upamecano para convencê-lo a ficar no Bayern de Munique

Real Madrid
Mercado da bola
Bayern de Munique
M. Olise

Michael Olise, atacante do Bayern de Munique e da seleção francesa, não esconde mais, em particular, seu desejo de se transferir para o Real Madrid. Ele chegou até a coletar informações com seus companheiros da seleção francesa, conforme relata o jornal L’Equipe, que traz na primeira página a manchete: “Olise, um desejo pelo Real”.


Segundo o jornal francês, Dayot Upamecano, zagueiro do Bayern de Munique e da França, tem se empenhado nas últimas semanas em uma intensa campanha de persuasão: tentar convencer seu companheiro de equipe Michael Olise, determinado a deixar o clube bávaro neste verão para se juntar ao Real Madrid, a ficar.


Além de algumas piadas do tipo “Mas você não pode ir embora!”, seu principal argumento é o desejo de continuar conquistando títulos em um ambiente competitivo e gratificante.


Olise, porém, parece irresistivelmente atraído pela possibilidade de jogar no Real Madrid, após 107 partidas e 42 gols com a camisa do Bayern de Munique em duas temporadas, nas quais também conquistou duas vezes a Bundesliga, uma vez a Copa da Alemanha e uma vez a Supercopa da Alemanha.


  • O NÃO DO BAYERN

    Antes da Copa do Mundo, causou grande repercussão a intenção de Florentino Pérez, recém-reeleito presidente do Real Madrid, de tentar contratar o jogador francês nascido em 2001, oferecendo 150 milhões ao Bayern, que, por sua vez, respondeu de forma categórica: “Se Florentino Pérez quiser apresentar uma oferta, pode poupar-se do trabalho”, disse o presidente Herbert Hainer, em entrevista ao Bild.


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  • TUDO VAI MUDAR?

    Agora, com a Copa do Mundo encerrada, uma eventual manifestação enfática da vontade de Olise de se transferir para o Bernabéu poderia reabrir a negociação de forma sensacional?


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