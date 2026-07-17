Michael Olise, atacante do Bayern de Munique e da seleção francesa, não esconde mais, em particular, seu desejo de se transferir para o Real Madrid. Ele chegou até a coletar informações com seus companheiros da seleção francesa, conforme relata o jornal L’Equipe, que traz na primeira página a manchete: “Olise, um desejo pelo Real”.





Segundo o jornal francês, Dayot Upamecano, zagueiro do Bayern de Munique e da França, tem se empenhado nas últimas semanas em uma intensa campanha de persuasão: tentar convencer seu companheiro de equipe Michael Olise, determinado a deixar o clube bávaro neste verão para se juntar ao Real Madrid, a ficar.





Além de algumas piadas do tipo “Mas você não pode ir embora!”, seu principal argumento é o desejo de continuar conquistando títulos em um ambiente competitivo e gratificante.





Olise, porém, parece irresistivelmente atraído pela possibilidade de jogar no Real Madrid, após 107 partidas e 42 gols com a camisa do Bayern de Munique em duas temporadas, nas quais também conquistou duas vezes a Bundesliga, uma vez a Copa da Alemanha e uma vez a Supercopa da Alemanha.



