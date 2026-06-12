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L'Equipe - Inter leva vantagem na disputa por Manu Koné: mas cuidado com o Arsenal

Inter de Milão
Mercado da bola
Roma
Campeonato Italiano
M. Kone

Segundo o jornal francês, os nerazzurri estariam na pole position para contratar o meio-campista, que deve deixar a Roma. Mas cuidado com a concorrência do Arsenal.

A Copa do Mundo é sempre uma oportunidade importante para os jogadores se destacarem. O desempenho durante a competição mundial pode influenciar o mercado de transferências e, justamente por ocasião da estreia iminente da França, o L'Equipe fez um balanço dos jogadores que podem mudar de time nesta janela de transferências de verão.

Segundo o jornal francês, a saída de Manu Koné parece certa, já que ele deve deixar a Roma após dois anos. A Inter está na pole position para contratar o meio-campista nascido em 2001.

  • INTER À FRENTE DE TODOS

    Manu Koné tem contrato com a Roma até 30 de junho de 2029, mas, após dois anos, talvez tenha chegado a hora de deixar os giallorossi. Segundo notícias da imprensa francesa, o Inter, que já havia tentado contratá-lo há um ano e recebido uma recusa dos giallorossi após oferecer 40 milhões.

    Agora, um ano depois, os nerazzurri estariam pensando em tentar uma nova investida. Na visão de Chivu, o francês poderia ser o jogador capaz de transformar o meio-campo da Inter, embora a exigência da Roma possa ser um obstáculo para essa negociação.

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  • CONCORRÊNCIA DO ARSENAL

    Segundo o L'Equipe, o Inter não seria o único clube interessado no jogador.O Arsenal teria manifestado interesse pelo meio-campista, que poderia ser uma das contratações de Arteta, que no ano que vem terá de tentar defender o título de campeão da Inglaterra conquistado nesta temporada.