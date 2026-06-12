L'Equipe - Inter leva vantagem na disputa por Manu Koné: mas cuidado com o Arsenal

A Copa do Mundo é sempre uma oportunidade importante para os jogadores se destacarem. O desempenho durante a competição mundial pode influenciar o mercado de transferências e, justamente por ocasião da estreia iminente da França, o L'Equipe fez um balanço dos jogadores que podem mudar de time nesta janela de transferências de verão.

Segundo o jornal francês, a saída de Manu Koné parece certa, já que ele deve deixar a Roma após dois anos. A Inter está na pole position para contratar o meio-campista nascido em 2001.