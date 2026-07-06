O caso Balogun cria um precedente sensacional na história da Copa do Mundo e abre caminho para uma série de cenários imprevisíveis até poucas horas atrás. A suspensão da punição imposta ao jogador norte-americano após o cartão vermelho recebido contra a Bósnia não só gerou polêmicas em todos os níveis devido à suposta interferência do presidente Donald Trump na decisão tomada pela FIFA, liderada por Gianni Infantino, como também deu a outras federações — que se sentiram prejudicadas por algumas decisões dos árbitros em campo — a oportunidade de entrar com recursos e solicitar revisões.
Traduzido por
L'Equipe - Após o caso Balogun, a França pede à FIFA a revogação do cartão amarelo recebido por Olise contra o Paraguai: o que está acontecendo
A FRANÇA SE MOVE EM FAVOR DE OLISE
É o caso da França que, segundo a reportagem do L'Equipe, estaria se empenhando para resolver a situação relacionada ao cartão amarelo recebido por Micheal Olise durante as oitavas de final contra o Paraguai. Uma advertência que ocorreu em circunstâncias controversas – o jogador do Bayern de Munique nunca chegou a acertar o adversário Galarza, que caiu no chão e levou o árbitro uzbeque Tantashev a tomar a medida –, o que coloca o craque da seleção de Didier Deschamps em situação de advertência. Caso receba outro cartão amarelo nas quartas de final contra o Marrocos, na noite de quinta-feira, Olise acabaria ficando de fora de uma eventual semifinal da Copa do Mundo.
IGUALDADE DE TRATAMENTO
Daí o pedido formal da Federação Francesa à comissão disciplinar da FIFA para que o caso seja reexaminado, reconhecendo, em essência, o comportamento do jogador paraguaio e a avaliação incorreta do árbitro. A França pede, essencialmente, igualdade de tratamento em relação ao caso de Balogun, que representa um caso único na história da Copa do Mundo desde que foi introduzido o uso de cartões pelos árbitros, ou seja, a partir da edição do México em 1970: nunca, desde então, uma suspensão decorrente de uma expulsão havia sido objeto de adiamento, enquanto em 1962, por ocasião do torneio disputado no Chile, o comitê organizador da época – sob pressão da Confederação Brasileira de Futebol – permitiu que Garrincha jogasse mesmo assim a final contra a Tchecoslováquia, apesar da punição recebida na partida anterior.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.