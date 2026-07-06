L'Equipe - Após o caso Balogun, a França pede à FIFA a revogação do cartão amarelo recebido por Olise contra o Paraguai: o que está acontecendo

Daí o pedido formal da Federação Francesa à comissão disciplinar da FIFA para que o caso seja reexaminado, reconhecendo, em essência, o comportamento do jogador paraguaio e a avaliação incorreta do árbitro. A França pede, essencialmente, igualdade de tratamento em relação ao caso de Balogun, que representa um caso único na história da Copa do Mundo desde que foi introduzido o uso de cartões pelos árbitros, ou seja, a partir da edição do México em 1970: nunca, desde então, uma suspensão decorrente de uma expulsão havia sido objeto de adiamento, enquanto em 1962, por ocasião do torneio disputado no Chile, o comitê organizador da época – sob pressão da Confederação Brasileira de Futebol – permitiu que Garrincha jogasse mesmo assim a final contra a Tchecoslováquia, apesar da punição recebida na partida anterior.