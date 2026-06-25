Kylian Mbappé x Erling Haaland: Por que a “próxima grande rivalidade do futebol” ainda não atingiu o nível de Lionel Messi x Cristiano Ronaldo

Essa nova rivalidade, pelo menos, tem se mantido acirrada graças a alguns confrontos de grande destaque na Liga dos Campeões entre os dois, com Mbappé, sem dúvida, levando a melhor.
Eles se enfrentaram pela primeira vez nas oitavas de final da temporada 2019-20, quando Haaland ainda jogava pelo Borussia Dortmund. Seus dois gols ajudaram o BVB a conquistar uma vantagem surpreendente de 2 a 1 na primeira partida, na Alemanha, mas o PSG virou a série no jogo de volta e triunfou por 3 a 2 no placar agregado. Mbappé entrou no final da partida devido a uma contusão, mas estava entre aqueles que imitaram a comemoração característica de Haaland — a meditação — ao final do jogo.
Mbappé então ofuscou Haaland novamente na fase de play-off das eliminatórias de 2024-25, depois que ambos haviam feito transferências sensacionais, deixando o PSG e o Dortmund, respectivamente — respondendo aos dois gols do astro do Man City na primeira partida com um hat-trick que garantiu a classificação do Real Madrid na partida de volta. Haaland, que não estava em condições físicas ideais, só pôde assistir ao jogo do banco de reservas.
O artilheiro norueguês finalmente saboreou a vitória na última temporada, quando seu pênalti garantiu a vitória em um confronto da fase de grupos no Bernabéu, com Mbappé sendo quem ficou no banco naquela ocasião. Eles se enfrentaram novamente nas oitavas de final, mas o francês, lesionado, teve participação mínima, e o Real chegou às quartas de final apesar do gol de Haaland na segunda partida, conquistando uma vitória confortável por 5 a 1 no placar agregado.
É claro que, quando se trata de títulos europeus, Haaland leva vantagem, já que fez parte da equipe do City que conquistou a tríplice coroa em 2023, enquanto Mbappé ainda aguarda sua primeira conquista continental.