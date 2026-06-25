Kylian Mbappé x Erling Haaland: Por que a “próxima grande rivalidade do futebol” ainda não atingiu o nível de Lionel Messi x Cristiano Ronaldo

Tanto Haaland quanto Mbappé também se apressaram em se distanciar das comparações com os dois maiores de todos os tempos, garantindo que a rivalidade da próxima geração nunca tenha sido exagerada.

É fácil entender o motivo: teríamos uma sorte incrível se pudéssemos testemunhar novamente uma rivalidade da qualidade daquela entre Messi e Ronaldo, em que cada um alcançou feitos extraordinários em termos de gols marcados, momentos individuais de magia e conquistas de títulos — com mais de 900 gols cada um e a impressionante soma de 81 troféus entre os dois, além de uma série interminável de momentos marcantes.

“É isso que todo mundo pensa”, disse Haaland à France Football em 2023, quando questionado se acreditava que ele e Mbappé eram os próximos Messi e Ronaldo. “Mas é preciso enfatizar o quão incríveis foram as conquistas de Messi e Cristiano. Também é preciso lembrar que eles ainda estão na ativa, mesmo que estejam envelhecendo. Continuam sendo jogadores fantásticos.

“Mas eu nunca falo de mim mesmo comparando-me a outros jogadores; não é assim que vejo as coisas. Eu me concentro em mim mesmo, só tento ser melhor a cada dia, continuar curtindo o que faço e ser a melhor versão de mim mesmo.”

Falando antes do confronto contra o Iraque na Copa do Mundo, Mbappé reiterou esse pensamento, dizendo em uma coletiva de imprensa: “Messi é o melhor jogador, junto com Cristiano, isso está claro. Estou tentando ajudar minha seleção a conquistar mais uma Copa do Mundo. O resto é só debate para os jornalistas. No momento, não estou pensando em Haaland.

“Messi mostrou o que vimos, isso é um debate para as pessoas, é bom, mas não é algo que esteja na minha cabeça. O que eu quero é trazer o troféu para casa. Não estarei aqui quando completar 40 anos; já terão me mandado embora antes disso. Não faço planos para o futuro; só penso no momento presente, em aproveitar a Copa do Mundo.”