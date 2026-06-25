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Mbappe vs Haaland GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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Kylian Mbappé x Erling Haaland: Por que a “próxima grande rivalidade do futebol” ainda não atingiu o nível de Lionel Messi x Cristiano Ronaldo

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O confronto entre Kylian Mbappé e Erling Haaland foi anunciado como a próxima grande rivalidade do futebol, sucedendo às duas décadas de domínio de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo; porém, enquanto as superestrelas da França e da Noruega se preparam para se enfrentar na Copa do Mundo de 2026, é justo dizer que a disputa individual entre os dois ainda não decolou da maneira que muitos esperavam.

Mas será que este é o momento em que essa rivalidade adormecida finalmente ganha vida? Após apenas duas partidas nesta Copa do Mundo, na qual foram colocados no mesmo grupo, Mbappé e Haaland estão envolvidos no que promete ser uma disputa histórica pela Chuteira de Ouro.

Os dois marcaram dois gols cada em suas respectivas partidas contra o Iraque e o Senegal, preparando o terreno para um confronto de tirar o fôlego entre os dois atacantes em grande fase em Boston, em uma partida que decidirá quem ficará na liderança do Grupo I.

Com quatro gols cada, os atacantes ainda estão atrás do grande Messi, que soma cinco gols após seu sensacional hat-trick e os dois gols marcados na partida seguinte, nos dois primeiros jogos da Argentina. Enquanto eles perseguem o maior jogador de todos os tempos, o GOAL analisa por que a rivalidade entre eles ainda não atingiu os níveis de Messi x Ronaldo:

  • Real Madrid's Portuguese forward CristiaAFP

    Muito diferentes

    A resposta provavelmente tem muito a ver com o fato de que ambos atuam atualmente em ligas completamente diferentes: Haaland está se tornando um ícone da Premier League com o Manchester City, enquanto Mbappé faz parte da mais recente leva de “Galácticos” do Real Madrid na La Liga.

    A situação também não é favorecida pelo fato de o City não ter o mesmo perfil global de alguns de seus adversários da Premier League, já que muitos torcedores neutros encaram com indiferença o sucesso moderno do clube, apoiado por investidores de Abu Dhabi.

    No auge de sua rivalidade, Messi e Ronaldo estavam em lados opostos da acirrada divisão do Clássico, durante um período em que o futebol espanhol era, na prática, um duopólio. A animosidade entre os dois gigantes foi alimentada por figuras como José Mourinho e Sergio Ramos e por confrontos gigantescos na Europa, embora um maravilhoso time do Barcelona tenha levado a melhor sobre o Real Madrid na maioria das vezes.

    O fato de Haaland e Mbappé não estarem em competição direta, exceto na Liga dos Campeões e pela Chuteira de Ouro Europeia, significa que a disputa individual entre eles nunca realmente ganhou muito fôlego.

    • Publicidade
  • Erling Haaland Kylian MbappeGetty/ GOAL

    Diferenças internacionais

    Um fator significativo para esse fracasso é que a Noruega, até recentemente, estava à margem do cenário internacional — o que se reflete no fato de que este é o primeiro grande torneio da carreira de Haaland, aos 25 anos.

    Por outro lado, esta é a quinta fase final da carreira de Mbappé, e ele é um dos principais motivos pelos quais a França esteve entre as favoritas em todas essas ocasiões, tendo conquistado a Copa do Mundo ainda adolescente, em 2018.

    A incapacidade anterior de Haaland de competir na arena internacional significava que uma parte significativa dessa chamada rivalidade estava faltando. A Noruega é a azarão desta vez, porém, e sentirá que tem a chance de deixar uma marca que possa acelerar essa rivalidade.

    As disputas de Messi e Ronaldo por títulos com seus respectivos países têm sido tão emocionantes quanto suas conquistas nos clubes, com cada um jogando por verdadeiros candidatos à Copa do Mundo e conquistando títulos continentais, como o Campeonato Europeu e a Copa América.


  • Manchester City v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    Respeito mútuo

    Também parece haver um respeito mútuo entre as superestrelas da atualidade, que têm sido efusivas em seus elogios um ao outro. Ao longo de toda a carreira de Messi e Ronaldo no topo, nenhum dos dois jamais deixou totalmente claro o que pensava do outro, e chegou-se até a sugerir que eles nutriam uma antipatia mútua — especialmente no auge de sua rivalidade no Clássico.

    Mais recentemente, porém, os dois maiores de todos os tempos parecem ter deixado de lado quaisquer diferenças que tivessem, colaborando em campanhas publicitárias para marcas como Louis Vuitton e Lego.

    Em entrevista ao Canal+ em 2023, Haaland disse sobre Mbappé: “Ele é muito forte. Os franceses têm muita sorte de ele jogar pela França. Obviamente, eu gostaria que ele jogasse pela Noruega, mas não é o caso. Mas sim, ele é um jogador incrível. É muito rápido, muito forte e vem jogando assim há muitos anos.

    “Quantos anos ele tem? Dois anos a mais que eu? É uma loucura. Às vezes você tem que se lembrar que ele ainda tem 10 anos pela frente jogando no mais alto nível. Ele é fenomenal.”

  • Kylian Mbappe Erling Haaland Real Madrid Manchester City 2025-26 Champions LeagueGetty/GOAL

    Funções diferentes

    Haaland e Mbappé também são tipos muito diferentes de atacantes; o norueguês é um típico “9”, que se destaca como artilheiro dentro da grande área ou ao ultrapassar os zagueiros para receber passes em profundidade, enquanto seu colega passou muito tempo atuando como ponta veloz tanto no Paris Saint-Germain quanto na seleção francesa, capaz de marcar de praticamente qualquer lugar graças à sua velocidade impressionante e à sua habilidade de finalização.

    Embora Messi e Ronaldo tivessem estilos de jogo totalmente diferentes, ambos atuavam predominantemente como alas durante seus respectivos auge, em lados opostos da divisão do Clássico, o que realmente dava a impressão de que estavam constantemente em competição direta, impulsionando um ao outro a alcançar novos patamares incríveis.

    Mbappé apontou isso como uma razão pela qual ele e Haaland não podem ser verdadeiramente comparados. “Eu não jogava apenas no ataque”, disse ele em 2022. “Jogava pela esquerda e pela direita. Com toda a modéstia, não acho que alguém seja capaz de mudar de posição assim a cada ano e manter um ótimo desempenho no mais alto nível.”

  • Kylian Mbappe Cristiano Ronaldo 2018Getty Images

    “É incrível o que Messi e Ronaldo já fizeram”

    Tanto Haaland quanto Mbappé também se apressaram em se distanciar das comparações com os dois maiores de todos os tempos, garantindo que a rivalidade da próxima geração nunca tenha sido exagerada.

    É fácil entender o motivo: teríamos uma sorte incrível se pudéssemos testemunhar novamente uma rivalidade da qualidade daquela entre Messi e Ronaldo, em que cada um alcançou feitos extraordinários em termos de gols marcados, momentos individuais de magia e conquistas de títulos — com mais de 900 gols cada um e a impressionante soma de 81 troféus entre os dois, além de uma série interminável de momentos marcantes.

    “É isso que todo mundo pensa”, disse Haaland à France Football em 2023, quando questionado se acreditava que ele e Mbappé eram os próximos Messi e Ronaldo. “Mas é preciso enfatizar o quão incríveis foram as conquistas de Messi e Cristiano. Também é preciso lembrar que eles ainda estão na ativa, mesmo que estejam envelhecendo. Continuam sendo jogadores fantásticos.

    “Mas eu nunca falo de mim mesmo comparando-me a outros jogadores; não é assim que vejo as coisas. Eu me concentro em mim mesmo, só tento ser melhor a cada dia, continuar curtindo o que faço e ser a melhor versão de mim mesmo.”

    Falando antes do confronto contra o Iraque na Copa do Mundo, Mbappé reiterou esse pensamento, dizendo em uma coletiva de imprensa: “Messi é o melhor jogador, junto com Cristiano, isso está claro. Estou tentando ajudar minha seleção a conquistar mais uma Copa do Mundo. O resto é só debate para os jornalistas. No momento, não estou pensando em Haaland.

    “Messi mostrou o que vimos, isso é um debate para as pessoas, é bom, mas não é algo que esteja na minha cabeça. O que eu quero é trazer o troféu para casa. Não estarei aqui quando completar 40 anos; já terão me mandado embora antes disso. Não faço planos para o futuro; só penso no momento presente, em aproveitar a Copa do Mundo.”

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    Confrontos da Liga dos Campeões

    Essa nova rivalidade, pelo menos, tem se mantido acirrada graças a alguns confrontos de grande destaque na Liga dos Campeões entre os dois, com Mbappé, sem dúvida, levando a melhor.

    Eles se enfrentaram pela primeira vez nas oitavas de final da temporada 2019-20, quando Haaland ainda jogava pelo Borussia Dortmund. Seus dois gols ajudaram o BVB a conquistar uma vantagem surpreendente de 2 a 1 na primeira partida, na Alemanha, mas o PSG virou a série no jogo de volta e triunfou por 3 a 2 no placar agregado. Mbappé entrou no final da partida devido a uma contusão, mas estava entre aqueles que imitaram a comemoração característica de Haaland — a meditação — ao final do jogo.

    Mbappé então ofuscou Haaland novamente na fase de play-off das eliminatórias de 2024-25, depois que ambos haviam feito transferências sensacionais, deixando o PSG e o Dortmund, respectivamente — respondendo aos dois gols do astro do Man City na primeira partida com um hat-trick que garantiu a classificação do Real Madrid na partida de volta. Haaland, que não estava em condições físicas ideais, só pôde assistir ao jogo do banco de reservas.

    O artilheiro norueguês finalmente saboreou a vitória na última temporada, quando seu pênalti garantiu a vitória em um confronto da fase de grupos no Bernabéu, com Mbappé sendo quem ficou no banco naquela ocasião. Eles se enfrentaram novamente nas oitavas de final, mas o francês, lesionado, teve participação mínima, e o Real chegou às quartas de final apesar do gol de Haaland na segunda partida, conquistando uma vitória confortável por 5 a 1 no placar agregado.

    É claro que, quando se trata de títulos europeus, Haaland leva vantagem, já que fez parte da equipe do City que conquistou a tríplice coroa em 2023, enquanto Mbappé ainda aguarda sua primeira conquista continental.

  • Erling Haaland Barcelona 2025Getty/GOAL

    Potencial futuro

    Há uma coisa que poderia elevar essa disputa a outro patamar e realmente nos colocar no caminho para uma nova situação do tipo Messi x Ronaldo.

    Haaland há muito é apontado como um possível alvo de transferência tanto para o Real Madrid quanto para o Barcelona, com os rumores envolvendo este último se intensificando recentemente. Se o imponente norueguês chegasse a vestir a camisa do Barça contra o Madrid de Mbappé, isso certamente marcaria o início de uma nova era na rivalidade entre os dois, já que eles também se enfrentariam frente a frente em lados opostos do Clássico. Afinal, Ronaldo era apenas um ano mais novo que Haaland quando assinou com o Real Madrid para dar início de fato à sua longa batalha contra Messi.

    No entanto, por enquanto, resta saber até que ponto essa possibilidade é realista, já que os catalães estão apenas começando a se recuperar de um período de turbulência financeira pós-Covid e Haaland está “feliz” no Etihad.

    Em março, em meio a rumores de uma possível transferência para o Camp Nou, a agente de Haaland, Rafaela Pimenta, disse aocanal La Sexta: “Temos muito respeito e admiração pelo Barcelona, mas não houve nenhum contato sequer a respeito de uma possível transferência. O jogador renovou seu contrato há alguns meses e está muito feliz no Manchester City. Tudo está indo muito bem para ele e realmente não temos nada a discutir sobre uma transferência quando tudo está tão bem no City.”

    Por enquanto, então, talvez tenhamos que esperar para que a rivalidade entre Haaland e Mbappé realmente pegue fogo, mas um confronto na Copa do Mundo em Boston certamente vai atiçar as brasas.

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