AFP
Traduzido por
Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Aurélien Tchouameni foram vaiados pela torcida do Real Madrid, enquanto o gol de Jude Bellingham contra o Oviedo ficou em segundo plano
- Getty Images Sport
O clima no Bernabéu fica tenso
O Real Madrid conquistou uma vitória sem brilho contra um time do Oviedo já resignado, em uma partida ofuscada por graves distúrbios nas arquibancadas. A noite começou com uma tensão palpável, com os torcedores exibindo faixas pedindo a renúncia de Florentino Pérez, que foram removidas à força pela segurança logo após o início da partida. Apesar do resultado em campo, o desempenho medíocre não conseguiu acalmar uma torcida insatisfeita, que ainda lamentava a perda do título do campeonato para o rival Barcelona apenas uma semana antes.
- Getty Images Sport
Lendas ganham uma rara pausa
Enquanto o elenco atual enfrentava a ira da torcida, o clima mudou por um breve momento para homenagear os ícones do futebol que estavam de saída. Em um raro momento de união, a torcida do Bernabéu aplaudiu de pé Santi Cazorla, do Oviedo, e Dani Carvajal, do Real Madrid, reconhecendo suas carreiras lendárias em meio ao clima sombrio que prevalecia. No entanto, essa cordialidade não se estendeu à comissão técnica, já que o técnico interino Álvaro Arbeloa permaneceu colado à cadeira durante toda a exibição tática desarticulada e sem inspiração.
Descontentamento em Madri
A ira da torcida estava voltada inteiramente para os “Galácticos” do clube, com Mbappé recebendo as críticas mais veementes da noite ao entrar em campo no segundo tempo. Tchouameni e Vinicius também foram alvo de críticas, com o primeiro ainda sendo questionado por sua recente briga com Federico Valverde. O ambiente hostil ofuscou as atuações de Bellingham e do impressionante Gonzalo, ilustrando um clube em profunda turbulência e enfrentando um verão de grande incerteza quanto à sua direção esportiva.
- Getty Images Sport
A reconstrução de verão se aproxima
O Real Madrid encerra este capítulo decepcionante daqui a 10 dias, recebendo o Athletic Bilbao no Bernabéu na última rodada da temporada da La Liga. A diretoria deve agora decidir o destino de Gonzalo, a jovem promessa da base, que deverá ser emprestado apesar de ter sido o destaque da noite. Com a temporada praticamente encerrada, o clube enfrenta a tarefa monumental de reconstruir a relação abalada entre os jogadores, a diretoria e a torcida madridista antes de um verão decisivo.