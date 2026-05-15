Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Aurélien Tchouameni foram vaiados pela torcida do Real Madrid, enquanto o gol de Jude Bellingham contra o Oviedo ficou em segundo plano

Enquanto o elenco atual enfrentava a ira da torcida, o clima mudou por um breve momento para homenagear os ícones do futebol que estavam de saída. Em um raro momento de união, a torcida do Bernabéu aplaudiu de pé Santi Cazorla, do Oviedo, e Dani Carvajal, do Real Madrid, reconhecendo suas carreiras lendárias em meio ao clima sombrio que prevalecia. No entanto, essa cordialidade não se estendeu à comissão técnica, já que o técnico interino Álvaro Arbeloa permaneceu colado à cadeira durante toda a exibição tática desarticulada e sem inspiração.