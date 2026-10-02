Mbappé desfrutava de um início realmente sensacional na nova temporada, mas seu brilhante embalo inicial foi interrompido por uma inoportuna lesão no joelho. O atacante francês vinha em forma devastadoramente prolífica pelo Madrid na La Liga, acumulando rapidamente uma impressionante marca de sete gols e duas assistências.

No entanto, seu progresso foi interrompido durante a recente pausa internacional. Mbappé sofreu um problema no joelho pouco depois de marcar o gol decisivo da vitória da França em um duro triunfo por 1 a 0 sobre a Turquia. Como consequência, ele foi forçado a deixar a concentração da seleção prematuramente. O atacante viajou imediatamente de volta à capital espanhola para iniciar seu programa de reabilitação ao lado da equipe médica do clube.