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mbappe(C)Getty Images
Yosua Arya
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Kylian Mbappe vai perder o El Clasico? Técnico do Real Madrid, Jose Mourinho toma grande decisão sobre lesão

K. Mbappe
Real Madrid
J. Mourinho
La Liga

O atacante do Real Madrid, Kylian Mbappe, pode ter um retorno aos gramados adiado, já que Jose Mourinho planeja uma abordagem cautelosa após a recente lesão no joelho do jogador. O técnico português estaria disposto a poupar seu principal atacante nas próximas partidas para garantir que ele esteja em plenas condições físicas para o crucial El Clasico contra o Barcelona.

  • Mbappé enfrenta retorno adiado ao Real Madrid

    Mbappé desfrutava de um início realmente sensacional na nova temporada, mas seu brilhante embalo inicial foi interrompido por uma inoportuna lesão no joelho. O atacante francês vinha em forma devastadoramente prolífica pelo Madrid na La Liga, acumulando rapidamente uma impressionante marca de sete gols e duas assistências.

    No entanto, seu progresso foi interrompido durante a recente pausa internacional. Mbappé sofreu um problema no joelho pouco depois de marcar o gol decisivo da vitória da França em um duro triunfo por 1 a 0 sobre a Turquia. Como consequência, ele foi forçado a deixar a concentração da seleção prematuramente. O atacante viajou imediatamente de volta à capital espanhola para iniciar seu programa de reabilitação ao lado da equipe médica do clube.

  • MbappeGetty Images

    Mourinho adota uma abordagem cautelosa

    As estimativas médicas iniciais traziam certo otimismo, sugerindo que Mbappe ficaria fora por apenas um breve período de uma a duas semanas. Apesar desse prognóstico positivo, o técnico do Real Madrid, Mourinho, estaria determinado a adotar extrema cautela em relação ao processo de recuperação de seu talismã.

    De acordo com AS, o treinador português considera seriamente poupar o atacante para o próximo jogo da liga contra o Villarreal, em 10 de outubro. Mourinho tem vasta experiência na gestão de jogadores de alto nível e entende que apressar o retorno poderia provocar uma recaída muito mais prejudicial. Como consequência, a equipe médica não autorizará sua participação em competições até que ele esteja completamente livre de qualquer desconforto.

  • Foco se volta para duelo contra o Barcelona

    A estratégia por trás dessa abordagem extremamente paciente está totalmente focada em garantir que Mbappe esteja em plenas condições físicas para a partida mais importante da temporada até aqui. O Madrid está programado para receber o arquirrival Barcelona em um confronto crucial de El Clasico no dia 25 de outubro.

    Mourinho está absolutamente determinado a ter sua principal arma ofensiva atuando em capacidade máxima para esse confronto monumental. De acordo com a mesma reportagem, a comissão técnica reconhece que recolocar o prolífico atacante no time titular contra adversários menos ameaçadores traria muito pouco benefício a longo prazo. Portanto, preservar sua velocidade explosiva e sua capacidade de finalização para o maior teste doméstico se tornou a única prioridade para todos os envolvidos com o clube.

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  • Kylian Mbappe Real Madridgetty

    Enfrentando uma sequência exigente de jogos

    Antes mesmo de poder pensar no confronto de peso com o Barcelona, o Real Madrid precisa lidar com sucesso com um calendário particularmente apertado. Além do duelo doméstico iminente contra o Villarreal, a equipe de Mourinho tem pela frente uma sequência exigente de partidas, que inclui testes cruciais contra Roma, Sevilla e RB Leipzig, em competições de liga e europeias.

    Atuar sem certeza absoluta sobre a data exata de retorno de seu artilheiro certamente colocará à prova a profundidade geral do elenco. Ainda assim, proteger a condição física de Mbappe segue sendo o objetivo final do Real Madrid.

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