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Kylian Mbappe vai perder o El Clasico? Técnico do Real Madrid, Jose Mourinho toma grande decisão sobre lesão
Mbappé enfrenta retorno adiado ao Real Madrid
Mbappé desfrutava de um início realmente sensacional na nova temporada, mas seu brilhante embalo inicial foi interrompido por uma inoportuna lesão no joelho. O atacante francês vinha em forma devastadoramente prolífica pelo Madrid na La Liga, acumulando rapidamente uma impressionante marca de sete gols e duas assistências.
No entanto, seu progresso foi interrompido durante a recente pausa internacional. Mbappé sofreu um problema no joelho pouco depois de marcar o gol decisivo da vitória da França em um duro triunfo por 1 a 0 sobre a Turquia. Como consequência, ele foi forçado a deixar a concentração da seleção prematuramente. O atacante viajou imediatamente de volta à capital espanhola para iniciar seu programa de reabilitação ao lado da equipe médica do clube.
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Mourinho adota uma abordagem cautelosa
As estimativas médicas iniciais traziam certo otimismo, sugerindo que Mbappe ficaria fora por apenas um breve período de uma a duas semanas. Apesar desse prognóstico positivo, o técnico do Real Madrid, Mourinho, estaria determinado a adotar extrema cautela em relação ao processo de recuperação de seu talismã.
De acordo com AS, o treinador português considera seriamente poupar o atacante para o próximo jogo da liga contra o Villarreal, em 10 de outubro. Mourinho tem vasta experiência na gestão de jogadores de alto nível e entende que apressar o retorno poderia provocar uma recaída muito mais prejudicial. Como consequência, a equipe médica não autorizará sua participação em competições até que ele esteja completamente livre de qualquer desconforto.
Foco se volta para duelo contra o Barcelona
A estratégia por trás dessa abordagem extremamente paciente está totalmente focada em garantir que Mbappe esteja em plenas condições físicas para a partida mais importante da temporada até aqui. O Madrid está programado para receber o arquirrival Barcelona em um confronto crucial de El Clasico no dia 25 de outubro.
Mourinho está absolutamente determinado a ter sua principal arma ofensiva atuando em capacidade máxima para esse confronto monumental. De acordo com a mesma reportagem, a comissão técnica reconhece que recolocar o prolífico atacante no time titular contra adversários menos ameaçadores traria muito pouco benefício a longo prazo. Portanto, preservar sua velocidade explosiva e sua capacidade de finalização para o maior teste doméstico se tornou a única prioridade para todos os envolvidos com o clube.
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Enfrentando uma sequência exigente de jogos
Antes mesmo de poder pensar no confronto de peso com o Barcelona, o Real Madrid precisa lidar com sucesso com um calendário particularmente apertado. Além do duelo doméstico iminente contra o Villarreal, a equipe de Mourinho tem pela frente uma sequência exigente de partidas, que inclui testes cruciais contra Roma, Sevilla e RB Leipzig, em competições de liga e europeias.
Atuar sem certeza absoluta sobre a data exata de retorno de seu artilheiro certamente colocará à prova a profundidade geral do elenco. Ainda assim, proteger a condição física de Mbappe segue sendo o objetivo final do Real Madrid.
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