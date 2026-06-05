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Kylian Mbappé vai jogar na Premier League? “Um bom destino” apontado para o campeão da Copa do Mundo quando chegar a hora de deixar o Real Madrid
O histórico de Mbappé no Real Madrid: gols e duração do contrato
Aos 27 anos, será preciso tomar decisões com relativa rapidez sobre se Mbappé deseja ou não enfrentar um novo desafio em uma divisão na qual ele nunca atuou antes. Ele tem contrato com o Santiago Bernabéu até o verão de 2029.
Já se questiona se tais termos serão honrados, apesar de ele ter marcado 86 gols em 103 partidas pelos Blancos, com sugestões de que ele não conta com o apoio total das pessoas ao seu redor na capital espanhola.
Mbappé é, no entanto, um recordista — como maior artilheiro de todos os tempos do Paris Saint-Germain e um jogador que em breve ocupará posição semelhante na seleção francesa — que seria bem-vindo em praticamente qualquer clube do planeta.
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Rumores sobre uma transferência para o Manchester United: Mbappé jogará na Premier League?
Com isso em mente, e tendo visto surgir no passado a possibilidade de uma passagem pelo Arsenal — o que lhe permitiria seguir os passos do lendário compatriota Thierry Henry —, será que uma transferência para a Premier League poderia ser concretizada?
Questionado sobre se ele vê Mbappé fazendo essa mudança e para onde ele acabará indo, o ex-atacante de Old Trafford, Saha — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia das cotações daUnibet para a Copa do Mundo — disse: “Sim, eu realmente espero que sim. Eu adoraria vê-lo na Premier League.
“Acho que, depois de passar pela La Liga, ele se saiu muito bem. Por que não ir para a Premier League? Porque ele sabe que é uma das melhores ligas para se jogar.
“Não há muitos clubes que poderiam atrair Kylian Mbappé. Acho que o Manchester City talvez já tenha um dos melhores atacantes [Erling Haaland], então acho que o Manchester United poderia ser um bom destino para Mbappé.”
Chuteira de Ouro: Mbappé x Kane na disputa pelo título de artilheiro da Copa do Mundo
Por enquanto, as questões relacionadas ao clube ficaram em segundo plano na mente de Mbappé. Enquanto participa dos amistosos de preparação para o torneio, ele está pronto para iniciar mais uma busca pela glória na Copa do Mundo — tendo conquistado esse título ainda adolescente em 2018 e marcado um hat-trick na final de 2022, antes de ser derrotado por Lionel Messi e a Argentina na disputa de pênaltis.
Espera-se que a França tenha um bom desempenho novamente em solo norte-americano, com seu capitão carismático literalmente liderando na linha de frente. Se os Bleus chegarem perto do prêmio máximo novamente, então seu capitão deve marcar muitos gols.
Ele conquistou a Chuteira de Ouro no Catar e buscará repetir o feito, fazendo história ao se tornar o primeiro jogador a conquistar o prêmio duas vezes. Haverá, no entanto, uma competição acirrada na disputa pelo título de artilheiro.
Questionado sobre se Mbappé pode superar o atacante inglês Harry Kane — outro ex-vencedor da Chuteira de Ouro — na disputa por um prestigioso prêmio individual, Saha disse: “Ah, essa é difícil. Acho que Kylian é sempre o principal candidato nesse tipo de coisa, porque ele consegue marcar seus próprios gols e é capaz de marcar três gols na final da Copa do Mundo sem precisar de ajuda.
“Então, para ser honesto, eu realmente acho que Kylian ainda é o principal. Harry Kane ainda precisa desse tipo de camisa 10 atrás dele para fornecer esse tipo de gols ou esse tipo de criatividade. Às vezes não tenho tanta certeza sobre a Inglaterra em torneios, mas estamos falando de alguém que consegue marcar 60 gols por temporada.
“Mas em um torneio como a Copa do Mundo, o formato vai ser bem diferente, muito longo, com muitas viagens. Acho que o Kylian, para esse tipo de formato, é muito adequado, e ele vai ganhar a Chuteira de Ouro.”
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Mbappé deve trabalhar com Mourinho em Madri após a Copa do Mundo de 2026
A França tem um último amistoso contra a Irlanda do Norte na segunda-feira, antes de dar início à sua campanha no Grupo I da Copa do Mundo contra o Senegal, no dia 16 de junho. A partir daí, enfrentará o Iraque e a Noruega no que já foi apelidado de “Grupo da Morte”.
A cotação de Mbappé pode subir ainda mais nas próximas semanas. Parece que ele trabalhará com José Mourinho no clube na próxima temporada, já que o “Special One” retorna a Madri para uma segunda passagem como técnico, mas ainda não se sabe se ele irá atuar na Premier League nos próximos anos.