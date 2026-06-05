Kylian Mbappé vai jogar na Premier League? “Um bom destino” apontado para o campeão da Copa do Mundo quando chegar a hora de deixar o Real Madrid

Por enquanto, as questões relacionadas ao clube ficaram em segundo plano na mente de Mbappé. Enquanto participa dos amistosos de preparação para o torneio, ele está pronto para iniciar mais uma busca pela glória na Copa do Mundo — tendo conquistado esse título ainda adolescente em 2018 e marcado um hat-trick na final de 2022, antes de ser derrotado por Lionel Messi e a Argentina na disputa de pênaltis.

Espera-se que a França tenha um bom desempenho novamente em solo norte-americano, com seu capitão carismático literalmente liderando na linha de frente. Se os Bleus chegarem perto do prêmio máximo novamente, então seu capitão deve marcar muitos gols.

Ele conquistou a Chuteira de Ouro no Catar e buscará repetir o feito, fazendo história ao se tornar o primeiro jogador a conquistar o prêmio duas vezes. Haverá, no entanto, uma competição acirrada na disputa pelo título de artilheiro.

Questionado sobre se Mbappé pode superar o atacante inglês Harry Kane — outro ex-vencedor da Chuteira de Ouro — na disputa por um prestigioso prêmio individual, Saha disse: “Ah, essa é difícil. Acho que Kylian é sempre o principal candidato nesse tipo de coisa, porque ele consegue marcar seus próprios gols e é capaz de marcar três gols na final da Copa do Mundo sem precisar de ajuda.

“Então, para ser honesto, eu realmente acho que Kylian ainda é o principal. Harry Kane ainda precisa desse tipo de camisa 10 atrás dele para fornecer esse tipo de gols ou esse tipo de criatividade. Às vezes não tenho tanta certeza sobre a Inglaterra em torneios, mas estamos falando de alguém que consegue marcar 60 gols por temporada.

“Mas em um torneio como a Copa do Mundo, o formato vai ser bem diferente, muito longo, com muitas viagens. Acho que o Kylian, para esse tipo de formato, é muito adequado, e ele vai ganhar a Chuteira de Ouro.”