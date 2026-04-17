Kylian Mbappé “teve pesadelos” depois que o PSG venceu a Liga dos Campeões sem ele, enquanto uma lenda da França alerta a estrela do Real Madrid que sua seca de títulos pode durar QUATRO ANOS

Sobre o futuro de Mbappé, Desailly acrescentou: “Não vejo ele indo para lugar nenhum. Para ele, este é o clube perfeito. Ele realizou seu sonho. Não dá para mencionar nenhum outro clube. Ele fala inglês e espanhol fluentemente, mas não vejo nenhum clube capaz de receber Mbappé.

“Ele provavelmente vai sair de contrato, e então, eventualmente, poderá tentar uma nova aventura quando tiver 31, 32 anos. Mas, por enquanto, no ano que vem ou no outro, não vejo ele saindo de Madri.

“Em Madrid, ninguém diz que Mbappé não é bom, que não está ao nível do Real Madrid. Na verdade, eles estão apenas enfrentando um problema com outros jogadores. No início da temporada, tiveram um problema com Vinícius, com Xabi [Alonso], com Rodrygo na lateral direita. Não sabiam como posicionar os jogadores.

“No final, Mbappé mostra que é o homem certo para a situação no ataque e é um grande atacante que será lembrado como um dos melhores atacantes que o clube já teve, ao lado de Karim Benzema e Hugo Sánchez, se continuar assim. Mas talvez ele tenha que passar por três, quatro anos sem ganhar nada. É possível.”