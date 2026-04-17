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Kylian Mbappé “teve pesadelos” depois que o PSG venceu a Liga dos Campeões sem ele, enquanto uma lenda da França alerta a estrela do Real Madrid que sua seca de títulos pode durar QUATRO ANOS
Mbappé deixou o PSG como o maior artilheiro da história do clube
Tendo se transferido para o Parc des Princes no mesmo verão de 2017 em que o astro brasileiro Neymar quebrou recordes de transferência com sua mudança do Barcelona por € 222 milhões (£ 193 milhões/$ 262 milhões), Mbappé passou a viver sete anos produtivos na capital francesa.
Ele conquistou 15 troféus com o PSG, incluindo seis títulos da Ligue 1, e tornou-se o maior artilheiro de todos os tempos do clube, marcando 256 gols em 308 partidas. A glória europeia, no entanto, mostrou-se difícil de alcançar, e o campeão da Copa do Mundo de 2018 ainda não foi reconhecido como o melhor jogador do planeta.
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Como Mbappé terá reagido às conquistas da Liga dos Campeões e da Bola de Ouro no PSG?
Em Madrid, continuarão a ser almejados prestigiosos títulos coletivos e individuais, mas será que Mbappé conseguirá conquistá-los? Quanto tempo ele dará à mais recente geração de “Galácticos” do Real Madrid para concretizar sua ambição pessoal antes de buscar uma nova mudança de ares?
Quando essas perguntas foram feitas ao compatriota de Mbappé, Desailly, o campeão mundial de 1998 — falando em exclusivo em parceria com a Wiz Slots — disse ao GOAL: “Acho que ele realizou seu sonho com o Real Madrid. Ele provavelmente teve alguns pesadelos quando não conseguia dormir, porque ao se mudar para Madri, de repente o clube do qual você é torcedor ganha a Liga dos Campeões e seu melhor amigo está ganhando a Bola de Ouro! Mas acho que ele é inteligente o suficiente para manter a paixão pelo jogo.
“O início foi fabuloso desde que ele deixou o Paris Saint-Germain — 44 gols, em todas as competições, foi simplesmente incrível. E em Madri, no ano seguinte, ele também foi excepcional, mas não ganhou!”
Quando e como Mbappé deixará o Real Madrid?
Sobre o futuro de Mbappé, Desailly acrescentou: “Não vejo ele indo para lugar nenhum. Para ele, este é o clube perfeito. Ele realizou seu sonho. Não dá para mencionar nenhum outro clube. Ele fala inglês e espanhol fluentemente, mas não vejo nenhum clube capaz de receber Mbappé.
“Ele provavelmente vai sair de contrato, e então, eventualmente, poderá tentar uma nova aventura quando tiver 31, 32 anos. Mas, por enquanto, no ano que vem ou no outro, não vejo ele saindo de Madri.
“Em Madrid, ninguém diz que Mbappé não é bom, que não está ao nível do Real Madrid. Na verdade, eles estão apenas enfrentando um problema com outros jogadores. No início da temporada, tiveram um problema com Vinícius, com Xabi [Alonso], com Rodrygo na lateral direita. Não sabiam como posicionar os jogadores.
“No final, Mbappé mostra que é o homem certo para a situação no ataque e é um grande atacante que será lembrado como um dos melhores atacantes que o clube já teve, ao lado de Karim Benzema e Hugo Sánchez, se continuar assim. Mas talvez ele tenha que passar por três, quatro anos sem ganhar nada. É possível.”
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Contrato de Mbappé: Quando expira o contrato no Santiago Bernabéu
Mbappé assinou um contrato de cinco anos com o Real Madrid ao se juntar ao clube como jogador sem vínculo no verão de 2024. Ele tem agora 27 anos, portanto precisaria chegar a um acordo para renovar seu contrato no Santiago Bernabéu a fim de poder jogar até os 31/32 anos — conforme previsto por Desailly.
É provável que o Real Madrid inicie as negociações se o desempenho atual se mantiver, já que o veloz jogador da seleção francesa marcou 84 gols em 98 partidas pelo clube. Ele tem se mantido um exemplo de consistência enquanto seus companheiros enfrentam dificuldades — com mais uma decepção na Liga dos Campeões sofrida contra o Bayern de Munique, em uma campanha que parece destinada a ver o título da La Liga acabar nas mãos do rival do Clássico, o Barcelona.