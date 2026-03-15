Kylian Mbappé se vê envolvido em uma disputa entre clube e seleção, enquanto o Real Madrid enfrenta um impasse com a França e a Nike

Mbappé deve se juntar aos companheiros de equipe no voo para Manchester nesta segunda-feira, com o objetivo de participar da partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões pelo Real Madrid. O atacante está afastado dos gramados desde o final de fevereiro devido a um problema no joelho, mas passou por um tratamento conservador nas últimas três semanas para evitar uma cirurgia e acelerar seu retorno aos gramados.

Embora o campeão da Copa do Mundo tenha perdido a vitória por 3 a 0 na primeira partida no Bernabéu, sua evolução em Valdebebas tem sido animadora. O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, deu uma notícia positiva sobre a situação, embora o jogador não tenha participado da vitória por 4 a 1 contra o Elche antes da viagem à Inglaterra.