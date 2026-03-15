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Kylian Mbappé se vê envolvido em uma disputa entre clube e seleção, enquanto o Real Madrid enfrenta um impasse com a França e a Nike
A corrida para que Mbappé esteja em forma para a viagem ao Etihad
Mbappé deve se juntar aos companheiros de equipe no voo para Manchester nesta segunda-feira, com o objetivo de participar da partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões pelo Real Madrid. O atacante está afastado dos gramados desde o final de fevereiro devido a um problema no joelho, mas passou por um tratamento conservador nas últimas três semanas para evitar uma cirurgia e acelerar seu retorno aos gramados.
Embora o campeão da Copa do Mundo tenha perdido a vitória por 3 a 0 na primeira partida no Bernabéu, sua evolução em Valdebebas tem sido animadora. O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, deu uma notícia positiva sobre a situação, embora o jogador não tenha participado da vitória por 4 a 1 contra o Elche antes da viagem à Inglaterra.
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O dilema entre clube e seleção
A tensão gira em torno da disponibilidade de Mbappé para a próxima pausa internacional, quando a França enfrentará o Brasil e a Colômbia nos Estados Unidos. De acordo com reportagem do Manchester Evening News (via Mirror), o Real Madrid está compreensivelmente hesitante em liberar seu craque para amistosos logo após uma lesão no joelho, especialmente com o grande clássico de Madri contra o Atlético se aproximando.
No entanto, o time espanhol se encontra em uma posição difícil. Os regulamentos da FIFA determinam que os clubes não podem impedir que os jogadores se juntem às suas seleções nacionais, a menos que estejam oficialmente afastados por lesão. Se Mbappé jogar contra o Man City ou o Atlético de Madrid, o clube não terá motivos para impedir sua viagem a Boston e Washington DC para a turnê da Les Bleus.
A Nike e as pressões comerciais
Para complicar ainda mais a situação, há o poder comercial da Nike. Como fornecedora dos uniformes tanto da França quanto do Brasil, a gigante americana do vestuário esportivo encara o próximo confronto direto nos Estados Unidos como uma enorme oportunidade de marketing antes da Copa do Mundo. Espera-se que Mbappé, como principal atleta da Nike, seja o rosto de várias atividades promocionais durante o intervalo.
A FFF vê Mbappé como seu maior ativo comercial e, com importantes compromissos de patrocínio vinculados à sua participação, a pressão para incluí-lo na seleção de Didier Deschamps é imensa. O Real Madrid pode acabar enfrentando não apenas uma federação nacional, mas uma das marcas mais poderosas do mundo, enquanto busca proteger a saúde de seu astro.
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Arbeloa mantém a cautela em relação ao craque
Apesar do alvoroço em torno de seu futuro na seleção, Arbeloa está concentrado na tarefa imediata em Manchester. Ao falar sobre a condição física do atacante antes do confronto contra o Elche, Arbeloa disse: “[Mbappé] está melhorando a cada dia. Sua recuperação está ocorrendo como deveria. Fizemos um plano. Depende do seu progresso, mas acho que ele está indo muito bem. Ele não estará disponível amanhã, mas espero que viaje para Manchester.”
Com o Real Madrid com uma confortável vantagem de 3 a 0 no placar agregado, a comissão técnica pode optar por usar o francês como um substituto de impacto no final da partida, em vez de arriscá-lo desde o início. No entanto, cada minuto que ele passa em campo no Etihad o aproxima um passo da seleção francesa, deixando a diretoria do Real Madrid diante de uma decisão difícil sobre como gerenciar o retorno de seu craque.
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