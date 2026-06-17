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Kylian Mbappé se diz “incrivelmente orgulhoso” após se tornar o maior artilheiro de todos os tempos da França; o atacante busca diminuir a diferença para Lionel Messi
Noite de recordes em Nova York
Mbappé consolidou oficialmente seu legado nesta terça-feira ao ultrapassar o ex-atacante do Arsenal e do Chelsea, Olivier Giroud, e se tornar o maior artilheiro isolado da história da seleção francesa. O atacante do Real Madrid alcançou esse marco notável ao marcar dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Senegal, na partida de estreia dos Bleus na Copa do Mundo de 2026, no MetLife Stadium. Alcançar 58 gols pela seleção com apenas 27 anos é uma conquista fenomenal para o atacante. Para comemorar a ocasião histórica, seus companheiros de seleção lhe presentearam com uma camisa comemorativa especial com o número 58 nas costas.
Mbappé demonstra imenso orgulho
Ao recorrer às redes sociais para refletir sobre sua conquista monumental, o capitão da França compartilhou sua gratidão e ambição com seus seguidores. Em uma postagem emocionante no Instagram, o prolífico atacante escreveu: “58 gols. É um grande orgulho poder me tornar o maior artilheiro da história da nossa seleção nacional, um país que já viu tantos grandes jogadores passarem por ela. Obrigado a todos os meus companheiros de equipe, à comissão técnica e à FFF pela confiança eterna desde o primeiro dia. E obrigado a vocês pelo apoio. Vamos continuar, ainda há muito a fazer...”
Em busca do legado de Messi na Copa do Mundo
Embora o recorde da seleção nacional já esteja firmemente em suas mãos, Mbappé tem outra meta gigantesca bem em sua mira. O astro mundial está se aproximando rapidamente do recorde histórico de gols em Copas do Mundo, que atualmente é compartilhado pela lenda argentina Lionel Messi e pelo ex-jogador da seleção alemã Miroslav Klose, ambos com 16 gols no torneio. Após seus dois gols impressionantes contra os campeões africanos, o dinâmico atacante já soma 14 gols no maior palco do futebol mundial. Dada sua sensacional fase atual e sua idade, muitos especialistas acreditam que é apenas uma questão de tempo até que ele ultrapasse Messi e Klose para conquistar mais um marco histórico para si mesmo.
- AFP
O que vem a seguir para a França?
A França e seu recém-coroado maior artilheiro de todos os tempos voltarão à ação na próxima segunda-feira para a segunda partida decisiva da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Os jogadores de Didier Deschamps devem enfrentar o Iraque na Filadélfia, buscando garantir antecipadamente a classificação para as oitavas de final. A equipe encerrará então sua campanha inicial contra a Noruega.