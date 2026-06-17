Embora o recorde da seleção nacional já esteja firmemente em suas mãos, Mbappé tem outra meta gigantesca bem em sua mira. O astro mundial está se aproximando rapidamente do recorde histórico de gols em Copas do Mundo, que atualmente é compartilhado pela lenda argentina Lionel Messi e pelo ex-jogador da seleção alemã Miroslav Klose, ambos com 16 gols no torneio. Após seus dois gols impressionantes contra os campeões africanos, o dinâmico atacante já soma 14 gols no maior palco do futebol mundial. Dada sua sensacional fase atual e sua idade, muitos especialistas acreditam que é apenas uma questão de tempo até que ele ultrapasse Messi e Klose para conquistar mais um marco histórico para si mesmo.