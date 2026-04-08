Kylian Mbappé saiu de campo com um corte profundo na perna após uma entrada com os pitões para cima de Jonathan Tah, enquanto o técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, insiste que o zagueiro do Bayern de Munique merecia o cartão vermelho

Em declarações ao Marca após o apito final, Arbeloa expressou sua incredulidade em relação à arbitragem. “Não entendo por que o jogador do Bayern [Tah] não foi expulso pela falta que cometeu contra Mbappé. São decisões difíceis de entender”, afirmou o técnico do Real Madrid.

A noite foi de mal a pior para o gigante espanhol, que não só perdeu o jogo, mas também viu um meio-campista fundamental ser desclassificado para a partida de volta. Aurélien Tchouameni recebeu um cartão amarelo durante a partida, garantindo sua suspensão para a decisiva segunda partida na Allianz Arena na próxima quarta-feira. Arbeloa reconheceu a magnitude da ausência do francês, mas manteve-se otimista quanto à profundidade do elenco. “É uma grande perda por causa do cartão que o árbitro lhe mostrou, mas temos fé em nossos reservas”, acrescentou.