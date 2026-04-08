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Tah-MbappeGetty
Muhammad Zaki

Traduzido por

Kylian Mbappé saiu de campo com um corte profundo na perna após uma entrada com os pitões para cima de Jonathan Tah, enquanto o técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, insiste que o zagueiro do Bayern de Munique merecia o cartão vermelho

K. Mbappe
Real Madrid
J. Tah
Real Madrid x Bayern de Munique
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
A. Arbeloa

O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ficou furioso ao ver seu craque Kylian Mbappé sofrer uma entrada tardia durante a partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, na terça-feira, contra o Bayern de Munique. O treinador espanhol insistiu que o zagueiro do Bayern de Munique, Jonathan Tah, deveria ter sido expulso por uma entrada com os pitões para cima que deixou o francês com um corte visível na perna.

  • As marcas da derrota: Madrid indignado com a falta de punição à entrada de Tah

    Após a derrota do Real Madrid por 2 a 1 para o Bayern de Munique, Arbeloa não escondeu sua frustração em relação a uma entrada polêmica sobre seu craque. Tah foi visto acertando Mbappé com uma entrada violenta com os pitões para cima, mas o zagueiro recebeu apenas um cartão amarelo pelo incidente. A decisão deixou os anfitriões furiosos, especialmente devido aos sinais físicos deixados na perna de Mbappé, com o El Chringuito compartilhando uma imagem de um aparente corte e um grande rasgo em sua meia.

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  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Arbeloa critica a arbitragem após o susto com a lesão de Mbappé

    Em declarações ao Marca após o apito final, Arbeloa expressou sua incredulidade em relação à arbitragem. “Não entendo por que o jogador do Bayern [Tah] não foi expulso pela falta que cometeu contra Mbappé. São decisões difíceis de entender”, afirmou o técnico do Real Madrid.

    A noite foi de mal a pior para o gigante espanhol, que não só perdeu o jogo, mas também viu um meio-campista fundamental ser desclassificado para a partida de volta. Aurélien Tchouameni recebeu um cartão amarelo durante a partida, garantindo sua suspensão para a decisiva segunda partida na Allianz Arena na próxima quarta-feira. Arbeloa reconheceu a magnitude da ausência do francês, mas manteve-se otimista quanto à profundidade do elenco. “É uma grande perda por causa do cartão que o árbitro lhe mostrou, mas temos fé em nossos reservas”, acrescentou.

  • O lado positivo de Mbappé

    Embora a entrada de Tah tenha causado grande alarme no banco do Real Madrid, Mbappé conseguiu continuar em campo e acabou por marcar, reduzindo a diferença no placar. Mesmo com a derrota, o francês conseguiu atingir um marco pessoal, marcando seu 14º gol na atual temporada da Liga dos Campeões. Este gol mantém-no na corrida para quebrar o recorde de Cristiano Ronaldo de 17 gols em uma única campanha europeia. Fora isso, a noite foi difícil para o gigante espanhol. Gols de Luis Díaz e Harry Kane, um em cada tempo, deram à equipe de Vincent Kompany uma vantagem crucial para levar de volta à Allianz Arena.

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    A confiança continua alta para a volta em Munique

    O Real Madrid tem um histórico de viradas na Liga dos Campeões, e Arbeloa acredita que seus jogadores têm a mentalidade necessária para silenciar a torcida da casa na Allianz Arena na próxima quarta-feira. O técnico aposta no prestígio e na resiliência de seu elenco para garantir uma vaga nas semifinais. “Se há um time capaz de vencer em Munique, esse time é o Real Madrid. Somos o Real Madrid e sabemos como é difícil vencer lá, mas daremos o nosso melhor”, concluiu Arbeloa.

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