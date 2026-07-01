Kylian Mbappé quebra o recorde de Ronaldo na Copa do Mundo após marcar dois gols na goleada da França sobre a Suécia nas oitavas de final

O momento em que o recorde foi quebrado aconteceu aos 45 minutos. Após uma jogada rápida de troca de passes com Ousmane Dembélé, Mbappé driblou o sueco Viktor Gyökéres antes de chutar com força, mandando a bola para o fundo da rede, sem chances para o goleiro Jacob Widell Zetterström. O gol foi o nono de Mbappé nas fases eliminatórias da Copa do Mundo, quebrando o recorde anteriormente compartilhado pelos ícones brasileiros Leonidas e Ronaldo.

“Tenho plena consciência de quem sou, de como jogo e do que devo fazer, mas não se trata apenas de mim”, disse Mbappé. “Toda a equipe sabe o que deve ser feito. É uma nova competição que começou hoje. Jogamos bem, mas fomos tímidos. Poderíamos ter jogado melhor no início.”