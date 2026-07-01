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Kylian Mbappé quebra o recorde de Ronaldo na Copa do Mundo após marcar dois gols na goleada da França sobre a Suécia nas oitavas de final
Mbappé ofusca lendas brasileiras
O momento em que o recorde foi quebrado aconteceu aos 45 minutos. Após uma jogada rápida de troca de passes com Ousmane Dembélé, Mbappé driblou o sueco Viktor Gyökéres antes de chutar com força, mandando a bola para o fundo da rede, sem chances para o goleiro Jacob Widell Zetterström. O gol foi o nono de Mbappé nas fases eliminatórias da Copa do Mundo, quebrando o recorde anteriormente compartilhado pelos ícones brasileiros Leonidas e Ronaldo.
“Tenho plena consciência de quem sou, de como jogo e do que devo fazer, mas não se trata apenas de mim”, disse Mbappé. “Toda a equipe sabe o que deve ser feito. É uma nova competição que começou hoje. Jogamos bem, mas fomos tímidos. Poderíamos ter jogado melhor no início.”
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Na briga pela Chuteira de Ouro com Lionel Messi
Mbappé ainda não havia encerrado sua tarde de recordes após o reinício da partida. Depois que Bradley Barcola ampliou a vantagem da França logo no início do segundo tempo, Mbappé marcou o terceiro gol aos 74 minutos. Aproveitando um passe na medida certa de Michael Olise, o atacante finalizou com maestria no canto oposto, garantindo o resultado de forma definitiva.
O gol foi o sexto dele no torneio de 2026, colocando-o empatado com o lendário argentino Lionel Messi na disputa pela Chuteira de Ouro. Talvez mais significativo ainda, Mbappé agora soma 18 gols, ficando a apenas um gol do recorde histórico de Messi na Copa do Mundo, que é de 19.
Homenagem emocionante a Didier Deschamps
Logo após fazer história, Mbappé correu até a linha lateral para comemorar com o técnico Didier Deschamps. Foi um momento emocionante para a delegação francesa, marcando o retorno de Deschamps ao banco de reservas depois que ele foi forçado a perder a última partida da fase de grupos contra a Noruega para comparecer ao funeral de sua mãe.
O gesto do capitão destacou a união dentro do elenco, agora que a equipe entra na fase decisiva do torneio. Mbappé demonstrou seu apoio ao técnico, dizendo: “Ele sabe que nunca estará sozinho conosco e que vamos apoiá-lo”. Deschamps reagiu à homenagem prestada pelos jogadores. “Estamos em uma missão — e eu também estou com eles”, disse Deschamps.
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O próximo confronto será contra o Paraguai
O resultado contra a Suécia marcou a maior vitória da França nas fases eliminatórias desde a final de 1998, quando derrotou o Brasil. A França agora enfrentará uma partida decisiva das oitavas de final contra o Paraguai, na Filadélfia, no dia 4 de julho. Com Mbappé em grande forma, batendo recordes, e o elenco todo em plena forma, os Bleus parecem ser o time a ser batido à medida que a chave começa a se estreitar na América do Norte.