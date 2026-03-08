Kylian Mbappe pretende retornar surpreendentemente após lesão contra o Manchester City, enquanto o Real Madrid não descarta um retorno antecipado

Mbappé agora tem apenas dois treinos importantes — marcados para segunda e terça-feira — para demonstrar que seu joelho pode suportar a intensidade de um confronto de alto risco com a equipe de Guardiola. O desejo pessoal do jogador de participar do jogo nunca foi questionado, mas a comissão técnica deve decidir se o risco de uma recaída supera a recompensa de escalar seu principal artilheiro. O departamento médico do complexo de treinamento do clube em Valdebebas passará as próximas horas avaliando o estado exato de sua recuperação.

A situação está sendo acompanhada com grande atenção tanto pelos torcedores quanto pela comissão técnica, dado o status de Mbappé como o ponto focal do ataque do Real Madrid. Há um otimismo cauteloso após os relatos de sua “evolução positiva” durante sua estadia na França, mas a falta de tempo antes do início da partida na quarta-feira continua sendo o maior obstáculo. É provável que uma decisão seja tomada após o último treino pré-jogo na noite de terça-feira.