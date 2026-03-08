getty
Traduzido por
Kylian Mbappe pretende retornar surpreendentemente após lesão contra o Manchester City, enquanto o Real Madrid não descarta um retorno antecipado
A recuperação de Mbappé continua dentro do previsto
O vencedor da Copa do Mundo não esteve sozinho durante sua estadia na França, tendo sido acompanhado por dois fisioterapeutas especialistas do Real Madrid para garantir que sua recuperação continuasse no caminho certo. Embora o clube tenha permanecido cauteloso em relação a um cronograma definitivo, a porta foi deixada aberta para uma possível participação na Europa. O retorno do ex-atacante do Paris Saint-Germain daria um impulso monumental à equipe de Álvaro Arbeloa, que se prepara para enfrentar os homens de Pep Guardiola no que é amplamente considerado o confronto da rodada. De acordo com o MARCA, essa possibilidade, antes considerada quase impossível, agora é uma realidade.
- Getty
Dois dias para provar sua aptidão física
Mbappé agora tem apenas dois treinos importantes — marcados para segunda e terça-feira — para demonstrar que seu joelho pode suportar a intensidade de um confronto de alto risco com a equipe de Guardiola. O desejo pessoal do jogador de participar do jogo nunca foi questionado, mas a comissão técnica deve decidir se o risco de uma recaída supera a recompensa de escalar seu principal artilheiro. O departamento médico do complexo de treinamento do clube em Valdebebas passará as próximas horas avaliando o estado exato de sua recuperação.
A situação está sendo acompanhada com grande atenção tanto pelos torcedores quanto pela comissão técnica, dado o status de Mbappé como o ponto focal do ataque do Real Madrid. Há um otimismo cauteloso após os relatos de sua “evolução positiva” durante sua estadia na França, mas a falta de tempo antes do início da partida na quarta-feira continua sendo o maior obstáculo. É provável que uma decisão seja tomada após o último treino pré-jogo na noite de terça-feira.
Recuperação de Bellingham e outras atualizações sobre condicionamento físico
Além do drama envolvendo Mbappé, houve vários outros assuntos em destaque em Valdebebas na segunda-feira. Jude Bellingham continuou sua recuperação, completando parte da sessão na grama, embora o jogador da seleção inglesa tenha trabalhado individualmente, buscando retornar à sua melhor forma. Enquanto isso, Álvaro Carreras, que sofreu uma forte contusão durante a partida contra o Getafe, também treinou sozinho, mas deve se juntar ao grupo principal na segunda-feira e estar disponível para ser escalado.
Ainda não se sabe se Carreras será titular, especialmente com Ferland Mendy em boa forma após suas recentes atuações. Por outro lado, Antonio Rudiger participou de treinos individuais longe do time, embora o zagueiro alemão deva treinar normalmente na terça-feira. A profundidade do elenco está sendo testada, já que vários nomes importantes continuam fora de ação, forçando Ancelotti a considerar cuidadosamente suas rotações na defesa e no meio-campo antes da visita do atual campeão da Premier League.
- Getty Images Sport
A lista de lesões continua sendo uma preocupação
Embora o foco esteja firmemente em Mbappé, o Real Madrid está lidando com uma lista significativa de lesões que continua a limitar as opções de Arbeloa em campo. David Alaba está atualmente lutando contra um problema na panturrilha esquerda, enquanto Dani Ceballos e Éder Militão também permanecem na sala de tratamento. O golpe mais significativo a longo prazo continua sendo Rodrygo, que passará por uma cirurgia após uma grave lesão no joelho que encerrou prematuramente uma parte significativa de sua temporada. Apesar dessas ausências, o clima no campo de treinamento continua intenso, já que o clube entra na fase mais crítica da campanha.
Publicidade