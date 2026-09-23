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Kylian Mbappe perde treino da França por sintomas de gripe, e estrela do Real Madrid vira desfalque antes da Liga das Nações
Capitã afastada na base de Clairefontaine
Um problema atingiu a base de treinos da seleção francesa nos arredores de Paris depois que Mbappe não pôde participar da sessão de campo de terça-feira devido a uma gripe. De acordo com os relatórios oficiais da equipe, a doença leve impediu o capitão de se juntar aos companheiros do lado de fora, limitando-o ao trabalho em ambiente interno. O contratempo acontece em um momento inconveniente para o atacante de 27 anos, enquanto ele se prepara para liderar seu país em um novo capítulo importante.
- Anadolu Agency
Nova era começa sob Zidane
Este período de treinos marca o primeiro teste significativo para Zidane desde que assumiu o comando da França após a Copa do Mundo de 2026. Embora conte com um elenco repleto de estrelas, a ausência de Mbappe, o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, com 22 gols, complica temporariamente a preparação tática do técnico. Apesar do contratempo, o restante do grupo seguiu com os trabalhos em campo enquanto se familiarizava com os métodos do novo treinador.
Calendário exigente da Liga das Nações se aproxima
A França enfrenta um calendário apertado nas próximas duas semanas, começando com uma difícil viagem à Turquia na sexta-feira, 25 de setembro, antes de viajar para a Bélgica três dias depois. A sequência exigente continua em casa contra a Itália em 2 de outubro, seguida por outro encontro com a Bélgica em 5 de outubro. Com quatro partidas em rápida sucessão que vão testar a profundidade do elenco, a equipe médica de Clairefontaine trabalha para garantir que sua principal estrela esteja disponível.
- PRESSE SPORTS
A França aguarda atualização sobre a recuperação
A atenção dentro da concentração agora se volta para o cronograma de recuperação do capitão, enquanto o elenco se prepara para deixar Clairefontaine. Como a gripe é uma doença sazonal comum, a equipe médica espera que Mbappe volte aos treinos completos assim que os sintomas desaparecerem. A decisão final sobre se ele será titular ou preservado para partidas posteriores será tomada mais perto do pontapé inicial na Turquia.
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