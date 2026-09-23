Um problema atingiu a base de treinos da seleção francesa nos arredores de Paris depois que Mbappe não pôde participar da sessão de campo de terça-feira devido a uma gripe. De acordo com os relatórios oficiais da equipe, a doença leve impediu o capitão de se juntar aos companheiros do lado de fora, limitando-o ao trabalho em ambiente interno. O contratempo acontece em um momento inconveniente para o atacante de 27 anos, enquanto ele se prepara para liderar seu país em um novo capítulo importante.