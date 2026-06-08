Kylian Mbappé ou Cristiano Ronaldo? Superestrela do Real Madrid e da França foi questionada sobre quem marcará mais gols na Copa do Mundo de 2026 - e deu uma resposta desafiadora

Em uma série de escolhas rápidas durante um desafio de futebol com o criador de conteúdo Finn Agostinelli e a Sorare, o astro de 27 anos teve que prever os artilheiros mais prolíficos do próximo torneio na América do Norte. Quando chegou a pergunta decisiva — escolher entre os dois maiores jogadores da era moderna —, Mbappé optou por seu ídolo, Ronaldo, para superar Messi na hora de marcar gols.

Embora Messi tenha sido a figura mais influente no cenário mundial recentemente, levando a Argentina à glória em 2022, Mbappé acredita que o atacante do Al-Nassr terá o toque mais certeiro em 2026. No entanto, quando a comparação final colocou o ícone português contra o próprio francês, Mbappé não hesitou em apostar em sua própria capacidade de terminar como o artilheiro do torneio.