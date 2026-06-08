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Kylian Mbappé ou Cristiano Ronaldo? Superestrela do Real Madrid e da França foi questionada sobre quem marcará mais gols na Copa do Mundo de 2026 - e deu uma resposta desafiadora
Mbappé aposta que Ronaldo vai superar Messi, antes de apostar em si mesmo
Em uma série de escolhas rápidas durante um desafio de futebol com o criador de conteúdo Finn Agostinelli e a Sorare, o astro de 27 anos teve que prever os artilheiros mais prolíficos do próximo torneio na América do Norte. Quando chegou a pergunta decisiva — escolher entre os dois maiores jogadores da era moderna —, Mbappé optou por seu ídolo, Ronaldo, para superar Messi na hora de marcar gols.
Embora Messi tenha sido a figura mais influente no cenário mundial recentemente, levando a Argentina à glória em 2022, Mbappé acredita que o atacante do Al-Nassr terá o toque mais certeiro em 2026. No entanto, quando a comparação final colocou o ícone português contra o próprio francês, Mbappé não hesitou em apostar em sua própria capacidade de terminar como o artilheiro do torneio.
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Escolhendo a próxima geração de estrelas
Antes de chegar ao confronto final, Mbappé foi convidado a analisar o atual leque de talentos de elite da Europa e da América do Sul. Ele demonstrou grande confiança no jovem fenômeno espanhol e seu rival no Barcelona, Lamine Yamal, escolhendo-o em detrimento de nomes como Florian Wirtz, Memphis Depay e até mesmo o prolífico Erling Haaland.
Mbappé também demonstrou lealdade ao Real Madrid, apostando que seu companheiro de clube, Vinícius Júnior, superaria Yamal e o capitão da Inglaterra, Harry Kane. Por fim, o francês se inclinou para o pedigree das lendas veteranas, colocando Messi à frente do ponta brasileiro antes de finalmente coroar Ronaldo como a maior ameaça entre seus pares — perdendo apenas para si mesmo.
Postura desafiadora contra os “demônios” do passado
A Copa do Mundo de 2026 tem um peso emocional significativo para Mbappé, que sofreu uma grande decepção em Lusail, apesar de ter marcado três gols na final de 2022. Em uma confissão sincera, o atacante do Real Madrid revelou que reviver o cenário daquela partida poderia “despertar alguns demônios”, o que o levou a evitar completamente assistir novamente à final.
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Registros históricos em jogo na América do Norte
O que está em jogo na edição de 2026 é sem precedentes, já que se espera que tanto Ronaldo quanto Messi participem de sua sexta Copa do Mundo, um recorde. Ronaldo chega ao torneio com oito gols marcados em Copas do Mundo, mas enfrenta o fardo de nunca ter marcado em uma partida da fase eliminatória. Em contrapartida, Messi ostenta 13 gols e oito assistências na história da competição.
A França iniciará sua campanha no Grupo I contra Senegal, Iraque e Noruega, com estreia no MetLife Stadium em 16 de junho. Para Mbappé, o torneio representa uma chance de aumentar sua impressionante marca de 12 gols em apenas duas edições, enquanto busca o recorde histórico de 16 gols, detido por Miroslav Klose, e almeja cumprir sua própria previsão de superar as lendas do futebol.