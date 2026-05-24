Kylian Mbappé, o “Galáctico” do Real Madrid, alcança um feito que, nos últimos 38 anos, só foi igualado por Cristiano Ronaldo e Lionel Messi
Mbappé conquista mais um título de Pichichi
Mbappé garantiu oficialmente o Troféu Pichichi 2025-26 após marcar na vitória do Real Madrid por 4 a 2 sobre o Athletic Club na última rodada da temporada. O gol levou o jogador da seleção francesa a 25 gols no campeonato. O atacante terminou à frente do atacante do Mallorca, Vedat Muriqi, que encerrou a temporada com 23 gols. Ante Budimir, do Osasuna, ficou em terceiro lugar com 17 gols, enquanto a dupla do Barcelona, Ferran Torres e Lamine Yamal, registrou 16 gols cada. O astro do Los Blancos também liderou a La Liga em número total de chutes, com 63, destacando sua influência ofensiva ao longo da campanha. Muriqi terminou com 50 chutes, enquanto seu companheiro de equipe Vinicius Jr registrou 46.
Mbappé entra para o seleto grupo na Espanha
O mais recente título de artilheiro de Mbappé o coloca ao lado de alguns dos maiores nomes da história da La Liga. O francês conquistou o Pichichi na temporada passada com 31 gols, antes de defender o título este ano com mais uma campanha prolífica. A conquista faz dele o primeiro jogador desde Ronaldo (2014 e 2015) a ganhar o prêmio em temporadas consecutivas pelo Real Madrid. Nos últimos 38 anos, apenas um seleto grupo de jogadores, incluindo Messi, conseguiu manter a honra em campanhas sucessivas.
Adeus emocionantes ofuscam uma temporada difícil
A última partida do Real Madrid na temporada também foi marcada por despedidas emocionantes no Santiago Bernabéu. Dani Carvajal recebeu uma ovação de pé durante sua última atuação pelo clube, enquanto David Alaba também se despediu após sua passagem pela capital espanhola.
O sucesso individual de Mbappé chegou durante o que muitos consideraram uma campanha decepcionante para os padrões do Real Madrid. O clube teve dificuldades para manter um bom desempenho de forma consistente, o que fez com que não conquistasse nenhum título nesta temporada. Mesmo assim, os troféus Pichichi consecutivos do capitão da França reforçaram seu status como um dos atacantes de elite do futebol mundial e uma figura central nos planos de longo prazo do Los Blancos.
Mourinho estava prestes a assumir o cargo no Real Madrid
A atenção se voltará agora para uma nova era no Santiago Bernabéu, com a expectativa de que José Mourinho retorne como técnico do Real Madrid. O treinador português enfrenta o desafio de reconstruir uma equipe capaz de disputar novamente os principais títulos. Um dos principais focos será encontrar o equilíbrio certo entre Mbappé e Vinícius, depois que o Madrid ficou aquém das expectativas coletivamente, apesar de sua qualidade ofensiva. Tendo provado que pode dominar individualmente na La Liga, Mbappé buscará agora transformar o sucesso pessoal em títulos coletivos na próxima temporada.