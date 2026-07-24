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Kylian Mbappe Arsenal crest 2026Getty/GOAL
Chris Burton

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Kylian Mbappé no Arsenal? Ex-jogador da seleção francesa afirma que seria a “melhor plataforma” para uma transferência, enquanto se discute uma possível mudança para a Premier League no futuro

K. Mbappe
Arsenal
Premier League
Real Madrid
La Liga

Mikael Silvestre admitiu ao GOAL que não se pode descartar uma transferência de Kylian Mbappé para a Premier League em futuras janelas de transferências, já que o jogador da seleção francesa está sendo aconselhado a encontrar a “melhor plataforma” para conquistar títulos importantes. Mbappé achava que havia encontrado isso ao se tornar um “Galáctico” no Real Madrid, mas as maiores honras estão se mostrando difíceis de conquistar.

  • Mbappé aguarda as conquistas da Liga dos Campeões e da Bola de Ouro

    O Real já está há duas temporadas sem conquistar o troféu mais prestigiado, para grande frustração do temível atacante Mbappé. Ele tem feito sua parte pela causa coletiva, com 86 gols marcados em 103 partidas em todas as competições.

    O veloz francês também se tornou o maior artilheiro de todos os tempos de seu país e o jogador mais prolífico a já disputar uma Copa do Mundo. Feitos que quebram recordes já se tornaram rotina para ele.

    Não há, no entanto, como evitar a discussão sobre o sucesso tangível. Mbappé continua a brilhar individualmente, mas são os conquistas coletivas que separam os melhores dos demais.

    Para que Mbappé se torne um candidato ao Ballon d’Or — título que lhe é atribuído desde que surgiu na cena como um adolescente precocemente talentoso —, ele precisará conquistar os títulos da La Liga e da Liga dos Campeões.

    Ele ficou assistindo de longe enquanto seu ex-clube, o Paris Saint-Germain, conquistou o continente em duas temporadas consecutivas. Saciar essa sede de títulos europeus continua sendo a principal prioridade para o atacante, que agora tem 27 anos.

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  • KYLIAN MBAPPE FRANCEGetty Images

    Qual clube da Premier League seria a melhor opção para Mbappé?

    O Arsenal também aguarda seu primeiro título da Liga dos Campeões, após ter sofrido uma decepção na final de 2025-26. Será que o clube poderia unir forças com Mbappé em algum momento e saborear o tipo de comemoração que ambos estão ansiosos para vivenciar?

    Quando essa pergunta foi feita a Silvestre, o ex-zagueiro dos Gunners e da seleção francesa — em entrevista concedida por cortesia do BetVictor Online Casino — disse aoGOAL: “Acho improvável que isso aconteça tão cedo. Quem sabe no futebol, tudo é imprevisível. Nunca diga nunca, mas acho difícil imaginar isso no momento.”

    Quando questionado mais a fundo sobre se o Arsenal seria — em comparação com times como Manchester City, Liverpool, Chelsea e Manchester United — a melhor opção da Premier League para Mbappé no que diz respeito ao estilo de jogo, Silvestre acrescentou: “Não acho que o estilo realmente importe quando se tem um jogador de ponta como esse. Ele se encaixaria em qualquer time.

    “Então, acho que, para ele, o que importa é quem vai conseguir conquistar o título que ainda me falta. Se eu estivesse avaliando minha carreira — tenho 27 anos e já ganhei tudo, menos a Liga dos Campeões —, escolheria o clube que me oferecesse a melhor plataforma e as melhores possibilidades para conseguir isso.”

  • Será que Mbappé poderia seguir os passos de Henry no Arsenal?

    Outro francês ligado aos Gunners, Bacary Sagna, já havia dito aoGOAL, quando questionado sobre a possibilidade de Mbappé ir para o Emirates Stadium: “Se ele fosse para a Premier League, acho que o Arsenal seria uma boa opção para ele.

    “Todos os jogadores têm mais ou menos a mesma idade, são dinâmicos e jovens. Os jogadores do Arsenal são rápidos. Se você observar o ataque, tem o [Bukayo] Saka, que é muito rápido, e o [Eberechi] Eze, que é forte e veloz. Há velocidade e diversão. O Arsenal é o time que mais combina com ele na Inglaterra.

    “Não tenho certeza se isso vai acontecer. Não acho que vá acontecer, porque ele pode encerrar a carreira na Europa, no Real Madrid. Ele tem o mesmo tipo de velocidade que Thierry Henry, e sabemos o impacto que Thierry causou na Premier League com sua velocidade e habilidade. Acho que ele se sairia bem na Inglaterra.”

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  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025-26Getty

    Quando o contrato de Mbappé como “Galáctico” do Real Madrid chegar ao fim

    Se Mbappé algum dia ficasse disponível, o Arsenal — dada sua rica história de superestrelas francesas — estaria, sem dúvida, na disputa por uma das contratações mais cobiçadas. Ele, no entanto, tem contrato com o Real Madrid até 2029.

    Para que ocorra uma nova transferência — que possa levá-lo à Premier League —, ele precisaria manifestar o desejo de deixar o Bernabéu. Os acontecimentos em campo determinarão por quanto tempo esse astro global estará disposto a permanecer na Espanha, já que ainda faltam conquistas importantes em seu currículo esportivo de alto nível para que ele possa desfrutar de uma carreira duradoura em qualquer ambiente.

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