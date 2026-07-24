Kylian Mbappé no Arsenal? Ex-jogador da seleção francesa afirma que seria a “melhor plataforma” para uma transferência, enquanto se discute uma possível mudança para a Premier League no futuro

O Real já está há duas temporadas sem conquistar o troféu mais prestigiado, para grande frustração do temível atacante Mbappé. Ele tem feito sua parte pela causa coletiva, com 86 gols marcados em 103 partidas em todas as competições.

O veloz francês também se tornou o maior artilheiro de todos os tempos de seu país e o jogador mais prolífico a já disputar uma Copa do Mundo. Feitos que quebram recordes já se tornaram rotina para ele.

Não há, no entanto, como evitar a discussão sobre o sucesso tangível. Mbappé continua a brilhar individualmente, mas são os conquistas coletivas que separam os melhores dos demais.

Para que Mbappé se torne um candidato ao Ballon d’Or — título que lhe é atribuído desde que surgiu na cena como um adolescente precocemente talentoso —, ele precisará conquistar os títulos da La Liga e da Liga dos Campeões.

Ele ficou assistindo de longe enquanto seu ex-clube, o Paris Saint-Germain, conquistou o continente em duas temporadas consecutivas. Saciar essa sede de títulos europeus continua sendo a principal prioridade para o atacante, que agora tem 27 anos.