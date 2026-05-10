Kylian Mbappé no Arsenal? Como essa transferência surpreendente poderia acontecer - com os Gunners sabendo o que precisam fazer para tirar o atacante insatisfeito do Real Madrid

O ex-jogador do Arsenal e da seleção francesa acredita que a equipe de Mikel Arteta seria o destino perfeito para Mbappé caso sua passagem pela Espanha chegue a um fim prematuro. Após uma semana de turbulência sem precedentes no Bernabéu, Petit afirmou que os Gunners seriam o destino ideal para o atacante, destacando especificamente como ele se encaixaria no atual esquema tático do norte de Londres.

Falando sobre a possível adaptação, Petit disse à BOYLE Sports: “O Arsenal adoraria Kylian Mbappé e ele seria perfeito na ala esquerda. A única razão pela qual acho que Mbappé vai ficar no Real Madrid é porque, se ele sair sem ganhar um troféu, isso tornaria sua transferência um fracasso. Mbappé tem um ego enorme, então provavelmente vai querer ficar para provar o contrário. Tenho quase certeza disso. Não vejo ele deixando o Madrid, provavelmente o maior clube do mundo, a menos que a decisão seja tomada por ele.”