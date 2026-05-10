Getty Images
Traduzido por
Kylian Mbappé no Arsenal? Como essa transferência surpreendente poderia acontecer - com os Gunners sabendo o que precisam fazer para tirar o atacante insatisfeito do Real Madrid
Petit identifica o papel ideal para Mbappé
O ex-jogador do Arsenal e da seleção francesa acredita que a equipe de Mikel Arteta seria o destino perfeito para Mbappé caso sua passagem pela Espanha chegue a um fim prematuro. Após uma semana de turbulência sem precedentes no Bernabéu, Petit afirmou que os Gunners seriam o destino ideal para o atacante, destacando especificamente como ele se encaixaria no atual esquema tático do norte de Londres.
Falando sobre a possível adaptação, Petit disse à BOYLE Sports: “O Arsenal adoraria Kylian Mbappé e ele seria perfeito na ala esquerda. A única razão pela qual acho que Mbappé vai ficar no Real Madrid é porque, se ele sair sem ganhar um troféu, isso tornaria sua transferência um fracasso. Mbappé tem um ego enorme, então provavelmente vai querer ficar para provar o contrário. Tenho quase certeza disso. Não vejo ele deixando o Madrid, provavelmente o maior clube do mundo, a menos que a decisão seja tomada por ele.”
- Getty Images
O caos no Real Madrid abre uma janela de transferências
Os rumores sobre uma saída têm origem no clima tóxico que atualmente envolve o gigante espanhol. As relações dentro do elenco teriam chegado ao limite, como ficou evidente em um violento confronto no campo de treinamento entre Federico Valverde e Aurélien Tchouameni, que levou o uruguaio ao hospital. Mas enquanto seus companheiros de equipe se desentendem a portas fechadas, Mbappé trava sua própria batalha, bem pública, contra a torcida madridista.
Mesmo que seu desempenho individual continue prolífico, os torcedores não têm medido esforços para questionar seu comprometimento geral. Essa frustração se transformou em pura indignação quando o atacante foi flagrado de férias durante um período de recuperação de lesão. A imagem da viagem desencadeou um protesto digital em massa, com uma petição online exigindo sua saída alcançando a impressionante marca de 70 milhões de assinaturas.
O fator Pérez e as esperanças do Arsenal na Liga dos Campeões
Petit sugere que a única maneira de a transferência se concretizar é se o presidente do clube, Florentino Pérez, decidir cortar as perdas diante da imensa pressão pública. O cenário político no Real Madrid costuma ditar o futuro dos jogadores, e o volume avassalador de opinião negativa poderia forçar a diretoria a agir, apesar dos anos dedicados a tentar contratar o ex-jogador do Paris Saint-Germain.
“A única maneira de ele sair é se Florentino Pérez ceder à pressão”, acrescentou Petit. “Milhões de torcedores assinaram uma petição dizendo que querem que ele deixe o clube. Isso pode ser o fim para Mbappé, porque Florentino Pérez é um cara político. Se o Arsenal ganhar a Liga dos Campeões pela primeira vez, isso mudaria o curso da história do clube e enviaria uma mensagem forte ao mercado de transferências.”
- Getty Images Sport
Londres está de olho na superestrela francesa?
O Arsenal está atualmente se preparando para a final da Liga dos Campeões contra o PSG, e uma vitória na principal competição europeia poderia ser o catalisador para a contratação mais ambiciosa da história do clube. O sucesso no cenário continental elevaria o status dos Gunners a um nível em que eles poderiam, de forma realista, disputar um jogador da estatura de Mbappé, oferecendo a ele um novo começo longe dos vaias do Bernabéu.
Petit concluiu que a glória europeia é a chave para concretizar tal negócio, afirmando: “Os jogadores, é claro, gostariam de jogar pelo vencedor da Liga dos Campeões e esperam poder conquistá-la novamente; isso os ajudaria a atrair Kylian Mbappé caso ele deixe o Real Madrid.” Por enquanto, Mbappé permanece em Madri, com possibilidade de retornar para o El Clásico, mas a porta para uma transferência para a Premier League parece estar se abrindo lentamente.