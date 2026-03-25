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Kylian Mbappé nega que o Real Madrid tenha examinado o joelho errado e diagnosticado incorretamente a lesão, enquanto o atacante da França afirma ser “indiretamente responsável” pelo fiasco
Mbappé refuta alegações de erro médico
Mbappé rebateu as notícias que sugeriam que o departamento médico do Real Madrid teria cometido um erro catastrófico ao examinar seu joelho direito em vez do esquerdo, que estava lesionado. As alegações davam a entender que o jogador de 27 anos teria ficado furioso depois que a equipe médica do clube se concentrou em sua perna direita, que estava saudável, durante uma avaliação realizada no inverno. No entanto, em declarações antes do próximo jogo da França, o atacante não hesitou em descartar a história como uma invenção.
“A informação de que examinaram o joelho errado não é verdadeira”, disse Mbappé aos repórteres. “Posso ser indiretamente responsável por essa situação, porque quando você não comunica o que está acontecendo, abre espaço para todo tipo de interpretação; todo mundo se aproveita da brecha, e é assim que funciona.
“Com o Real Madrid, sempre tivemos uma comunicação bastante clara, seja quando comecei minha reabilitação em Madri ou quando estava em Paris, onde fui acompanhado pelo médico, um fisioterapeuta e o preparador físico do clube. Não há problema algum nisso.”
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Sem arrependimentos quanto ao tratamento das lesões
Apesar do alvoroço da mídia, Mbappé afirma que seu tratamento médico foi profissional. No entanto, relatos de má gestão médica levaram a uma grande reformulação do departamento médico do Real Madrid em janeiro. O jornalista Daniel Riolo relacionou diretamente as demissões em massa a esse incidente.
“Nunca fui um jogador que se arrepende”, explicou o atacante quando questionado sobre o cronograma de sua recuperação. “A única coisa que vejo é o presente e o futuro próximo. Estou feliz por sentir que meus dois joelhos estão bem. De certa forma, também devo isso ao meu clube. Estou muito feliz por estar aqui, em forma e com boa saúde.”
A atenção da seleção nacional volta-se agora para o Brasil
Com o drama médico encerrado, o foco volta-se agora para o confronto entre França e Brasil na quinta-feira. O retorno de Mbappé à plena forma física é um grande alívio para Didier Deschamps, embora o técnico continue cauteloso quanto ao tempo de jogo de sua estrela. Por sua vez, o atacante declarou estar pronto para ser titular, caso seja escalado.
“Estou pronto para jogar, para começar. O técnico fará suas escolhas”, afirmou Mbappé. Deschamps, no entanto, apresentou uma perspectiva um pouco mais cautelosa sobre a participação de seu capitão no próximo amistoso: “Ele poderia começar, mas não jogar a partida inteira; poderia entrar como substituto... assim como os outros 24 jogadores nas duas partidas.”
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Recuperação e a reta final
Mbappé admitiu que buscar uma segunda opinião em Paris foi o ponto de virada em sua recuperação, observando que identificar a origem da dor foi o “primeiro passo para a cura”. Agora, de volta a 100%, o ex-jogador do PSG está focado em terminar a temporada em grande estilo com o Real Madrid antes da Copa do Mundo.
“O joelho? Está indo muito bem”, concluiu Mbappé. “Tive a chance de encontrar o diagnóstico certo em Paris, e descobrimos o melhor plano para voltar ao meu melhor nível. Já me acostumei com as especulações; faz parte da vida de um atleta de alto nível.”