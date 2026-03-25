Kylian Mbappé nega que o Real Madrid tenha examinado o joelho errado e diagnosticado incorretamente a lesão, enquanto o atacante da França afirma ser “indiretamente responsável” pelo fiasco

Mbappé rebateu as notícias que sugeriam que o departamento médico do Real Madrid teria cometido um erro catastrófico ao examinar seu joelho direito em vez do esquerdo, que estava lesionado. As alegações davam a entender que o jogador de 27 anos teria ficado furioso depois que a equipe médica do clube se concentrou em sua perna direita, que estava saudável, durante uma avaliação realizada no inverno. No entanto, em declarações antes do próximo jogo da França, o atacante não hesitou em descartar a história como uma invenção.

“A informação de que examinaram o joelho errado não é verdadeira”, disse Mbappé aos repórteres. “Posso ser indiretamente responsável por essa situação, porque quando você não comunica o que está acontecendo, abre espaço para todo tipo de interpretação; todo mundo se aproveita da brecha, e é assim que funciona.

“Com o Real Madrid, sempre tivemos uma comunicação bastante clara, seja quando comecei minha reabilitação em Madri ou quando estava em Paris, onde fui acompanhado pelo médico, um fisioterapeuta e o preparador físico do clube. Não há problema algum nisso.”