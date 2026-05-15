Kylian Mbappé “NÃO será vendido”! A posição do Real Madrid em relação à transferência é revelada, enquanto o atacante francês se prepara para receber José Mourinho, seu “principal apoiador”, no Santiago Bernabéu

Arbeloa se apressou em refutar a versão de Mbappé sobre os acontecimentos, destacando ainda mais o distanciamento entre os jogadores e a atual comissão técnica. Ele insistiu: “Eu gostaria de ter quatro atacantes. Não tenho quatro atacantes e, com certeza, não disse nada parecido com isso para o Mbappé. Talvez ele não tenha me entendido. Não sei mais o que dizer. Em nenhum momento eu poderia ter dito a ele que ele é o quarto atacante na hierarquia.

“Sou o técnico e sou eu quem decide quem joga e quem não joga. Tive uma conversa com ele antes da partida. Não sei como ele pode ter interpretado isso. Um jogador que não estava no banco há quatro dias não deveria ser titular hoje. Não é uma final, não é uma situação de vida ou morte. É só isso. Não tenho nenhum problema com ninguém.”