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Adhe Makayasa

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Kylian Mbappé “NÃO será vendido”! A posição do Real Madrid em relação à transferência é revelada, enquanto o atacante francês se prepara para receber José Mourinho, seu “principal apoiador”, no Santiago Bernabéu

K. Mbappe
Real Madrid
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J. Mourinho
A. Arbeloa
La Liga

O Real Madrid teria tomado uma decisão definitiva sobre o futuro de Kylian Mbappé após um desentendimento público explosivo com o técnico interino Álvaro Arbeloa. Apesar do clima cada vez mais tenso no Santiago Bernabéu e de uma petição impressionante pedindo sua saída, o atacante francês deve permanecer na Espanha para trabalhar sob o comando do novo técnico, José Mourinho.

  • A agitação no Bernabéu se intensifica

    O Real Madrid atravessa atualmente um período de caos interno, mas o TEAMtalkinforma que Mbappé “NÃO será vendido” e, ao contrário, contará com um importante aliado no novo técnico Mourinho. Embora tenha sido fechado um acordo para que o português assuma o cargo de forma definitiva com o objetivo de estabilizar o clube, o clima continua tenso. Isso ocorre após uma semana difícil, na qual o atacante de 27 anos foi alvo de críticas ferrenhas da torcida durante a vitória por 2 a 0 sobre o Real Oviedo, na quinta-feira.

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    Começa uma troca de acusações

    Após a partida contra o Oviedo, Mbappé gerou polêmica ao afirmar que havia sido rebaixado na hierarquia do time, uma afirmação que seu técnico contestou imediatamente. Ele declarou: “Não joguei porque o técnico [Álvaro Arbeloa] me disse que sou o quarto atacante do elenco, atrás de [Franco] Mastantuono, Vinícius [Júnior] e Gonzalo [García]. Aceito isso e jogo o tempo que me dão. Acho que joguei bem. Estava pronto para começar. Não estou zangado com o técnico. É preciso sempre respeitar a decisão de um técnico. Vou trabalhar duro para voltar ao time titular.”

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    Arbeloa nega alegações de rebaixamento

    Arbeloa se apressou em refutar a versão de Mbappé sobre os acontecimentos, destacando ainda mais o distanciamento entre os jogadores e a atual comissão técnica. Ele insistiu: “Eu gostaria de ter quatro atacantes. Não tenho quatro atacantes e, com certeza, não disse nada parecido com isso para o Mbappé. Talvez ele não tenha me entendido. Não sei mais o que dizer. Em nenhum momento eu poderia ter dito a ele que ele é o quarto atacante na hierarquia.

    “Sou o técnico e sou eu quem decide quem joga e quem não joga. Tive uma conversa com ele antes da partida. Não sei como ele pode ter interpretado isso. Um jogador que não estava no banco há quatro dias não deveria ser titular hoje. Não é uma final, não é uma situação de vida ou morte. É só isso. Não tenho nenhum problema com ninguém.”

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    A missão de resgate de Mourinho

    O foco agora recai sobre a chegada de Mourinho neste verão, encarregado de reerguer um elenco que vem enfrentando problemas de indisciplina. O Real Madrid precisa primeiro superar a visita ao Sevilla antes de receber o Athletic Bilbao em 23 de maio sob o comando interino, com Mbappé determinado a provar que seus críticos estão errados. Assim que Mourinho assumir oficialmente o cargo, seu principal objetivo será supervisionar uma significativa reformulação do elenco, com o intuito de pôr fim ao domínio do Barcelona no campeonato nacional.

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