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Kylian Mbappé liga de forma surpreendente para Florentino Pérez para dizer ao presidente do Real Madrid que não quer mais ser tratado pela equipe médica do clube, em meio ao drama do “joelho errado”
Mbappé entra em contato com Pérez para expressar seus desejos
O capitão da França teria tomado a medida extraordinária de ligar diretamente para o presidente do Real Madrid, Pérez, para expressar sua total falta de confiança na equipe médica interna do clube. Depois de lutar contra uma lesão persistente no joelho desde dezembro, o jogador de 27 anos ficou desiludido com os protocolos de tratamento em Valdebebas. De acordo com o L'Equipe, Mbappé teria informado à diretoria do clube que não deseja mais ser tratado pela equipe médica do Real Madrid. Em vez disso, ele está exigindo trabalhar exclusivamente com Christophe Baudot, o profissional médico em quem confiava durante sua passagem pelo Paris Saint-Germain, que supostamente foi o responsável por sua recente recuperação física.
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Uma ruptura na comunicação e na confiança
A relação azedou após reportagens bombásticas sugerindo que a equipe médica do clube inicialmente concentrou o tratamento na perna errada. Embora o atacante tenha, desde então, procurado minimizar publicamente as alegações específicas sobre o “joelho errado”, a tensão subjacente continua palpável. A mesma reportagem afirma que a situação chegou a um ponto sem volta. Mbappé aparentemente sente que sua saúde a longo prazo estava sendo prejudicada por um processo de recuperação apressado e acredita que a dedicação necessária para um atleta de elite de seu nível simplesmente não está sendo oferecida pela equipe atual.
Não foi só Mbappé que recebeu um diagnóstico errado
Aparentemente, este não é um caso isolado que envolva apenas um jogador. Recentemente, surgiram relatos de que a ausência de Camavinga em várias partidas em dezembro de 2025, devido a uma lesão no tornozelo, foi causada por um diagnóstico incorreto do Real Madrid. A equipe médica do clube teria, na época, realizado um raio-X no pé errado do volante.
Camavinga lesionou o tornozelo esquerdo em 3 de dezembro, durante a vitória fora de casa por 3 a 0 contra o Athletic Club. Apesar de ter marcado um gol, ele teve que ser substituído aos 69 minutos, reclamando de dor. Consequentemente, foi realizada uma ressonância magnética – mas no pé direito. Não encontrando nenhuma lesão ali, os médicos declararam Camavinga apto para jogar.
O jogador de 23 anos foi então incluído na escalação para a partida contra o Celta em 7 de dezembro, mas não jogou. No entanto, ele perdeu as partidas subsequentes contra o Alavés (LaLiga), o Manchester City (Liga dos Campeões) e o Talavera (Copa del Rey) devido ao problema no tornozelo. Ele só conseguiu jogar novamente em 20 de dezembro, entrando no final da partida contra o Sevilla.
De fato, a reportagem do L'Equipe afirma que a confiança entre o departamento médico e o elenco do Real Madrid está abalada há vários anos.
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E agora?
Apesar do drama na capital espanhola, Mbappé se juntou aos seus companheiros da seleção para os amistosos contra o Brasil e a Colômbia. Depois disso, ele retornará a Madri para se preparar para a partida da La Liga contra o Mallorca. O Real Madrid está atualmente quatro pontos atrás do líder Barcelona na disputa pelo título da La Liga.