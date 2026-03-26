Kylian Mbappé liga de forma surpreendente para Florentino Pérez para dizer ao presidente do Real Madrid que não quer mais ser tratado pela equipe médica do clube, em meio ao drama do “joelho errado”

Aparentemente, este não é um caso isolado que envolva apenas um jogador. Recentemente, surgiram relatos de que a ausência de Camavinga em várias partidas em dezembro de 2025, devido a uma lesão no tornozelo, foi causada por um diagnóstico incorreto do Real Madrid. A equipe médica do clube teria, na época, realizado um raio-X no pé errado do volante.

Camavinga lesionou o tornozelo esquerdo em 3 de dezembro, durante a vitória fora de casa por 3 a 0 contra o Athletic Club. Apesar de ter marcado um gol, ele teve que ser substituído aos 69 minutos, reclamando de dor. Consequentemente, foi realizada uma ressonância magnética – mas no pé direito. Não encontrando nenhuma lesão ali, os médicos declararam Camavinga apto para jogar.

O jogador de 23 anos foi então incluído na escalação para a partida contra o Celta em 7 de dezembro, mas não jogou. No entanto, ele perdeu as partidas subsequentes contra o Alavés (LaLiga), o Manchester City (Liga dos Campeões) e o Talavera (Copa del Rey) devido ao problema no tornozelo. Ele só conseguiu jogar novamente em 20 de dezembro, entrando no final da partida contra o Sevilla.

De fato, a reportagem do L'Equipe afirma que a confiança entre o departamento médico e o elenco do Real Madrid está abalada há vários anos.