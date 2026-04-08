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Kylian Mbappé junta-se a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Ruud van Nistelrooy no seleto clube da Liga dos Campeões após marcar um gol decisivo pelo Real Madrid contra o Bayern de Munique
Marco alcançado no Bernabéu
O craque do Real Madrid deu um fôlego vital ao time com um gol aos 74 minutos, mantendo a disputa acirrada antes da partida de volta na Alemanha. Ao balançar as redes, o jogador de 27 anos chegou a 14 gols na atual temporada, entrando para um clube de elite. Esse feito representa apenas a nona vez na história em que um jogador alcança essa marca, com o ex-astro do Real Madrid Ronaldo tendo alcançado a façanha em três ocasiões distintas e detendo o recorde de maior número de gols em uma única temporada (17).
José Altafini, Van Nistelrooy, Messi, Robert Lewandowski e Karim Benzema também alcançaram a marca de 14 gols no passado.
- AFP
Subindo nas paradas de todos os tempos
As estatísticas destacam uma trajetória notável de Mbappé desde seu primeiro gol na competição continental contra o Manchester City, há quase uma década. Ao longo de 97 partidas pelo Mônaco, Paris Saint-Germain e Real Madrid, o atacante já acumulou incríveis 69 gols, o que o coloca em sexto lugar no ranking histórico de artilheiros da Liga dos Campeões. Seu desempenho atual na temporada 2025-26 é particularmente impressionante, já que dobra sua produção total na competição do ano anterior, reafirmando seu papel como a figura mais decisiva no ataque do Real Madrid.
Em busca do recorde definitivo
O atacante está agora a apenas três gols de igualar o recorde histórico da Liga dos Campeões em uma única temporada, estabelecido por Ronaldo na temporada 2013-14. Para superar essa marca lendária de 17 gols, o francês precisa marcar mais quatro vezes, enquanto um único gol adicional já o colocaria em pé de igualdade com Robert Lewandowski e Karim Benzema, que marcaram 15 gols cada.
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Uma viagem marcante a Munique
O Real Madrid viaja para a Allianz Arena na próxima quarta-feira, enfrentando um desafio monumental contra um Bayern resistente, comandado por Vincent Kompany. Se não conseguir reverter o placar agregado de 2 a 1, as ambições continentais do clube chegarão ao fim, e o Real ficará à beira de uma temporada sem títulos, já que atualmente está sete pontos atrás do Barcelona na disputa pelo título da La Liga. Todos os olhos estarão voltados para Mbappé na Baviera, enquanto ele busca inspirar uma reviravolta e consolidar ainda mais seu legado nos livros de recordes.