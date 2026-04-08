Kylian Mbappé junta-se a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Ruud van Nistelrooy no seleto clube da Liga dos Campeões após marcar um gol decisivo pelo Real Madrid contra o Bayern de Munique

O craque do Real Madrid deu um fôlego vital ao time com um gol aos 74 minutos, mantendo a disputa acirrada antes da partida de volta na Alemanha. Ao balançar as redes, o jogador de 27 anos chegou a 14 gols na atual temporada, entrando para um clube de elite. Esse feito representa apenas a nona vez na história em que um jogador alcança essa marca, com o ex-astro do Real Madrid Ronaldo tendo alcançado a façanha em três ocasiões distintas e detendo o recorde de maior número de gols em uma única temporada (17).

José Altafini, Van Nistelrooy, Messi, Robert Lewandowski e Karim Benzema também alcançaram a marca de 14 gols no passado.