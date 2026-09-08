AFP
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Kylian Mbappe iguala recorde de gols de Raul na Liga dos Campeões em vitória do Real Madrid sobre a Inter
Madri conquista vitória europeia crucial
Mbappe subiu na lista histórica de artilheiros da Liga dos Campeões, enquanto o Madrid garantiu uma vitória por 2 a 1 sobre a Inter. O capitão da França abriu o placar com uma finalização precisa aos 14 minutos, de dentro da área.
O time de Mourinho ampliou a vantagem apenas nove minutos depois, após um desastre defensivo dos visitantes. O goleiro da Inter, Josep Martinez perdeu a posse de bola depois de um recuo de Benjamin Pavard, permitindo que Federico Valverde empurrasse a bola para o fundo da rede.
A Inter pressionou bastante para voltar ao jogo, mas ficou por pouco no Santiago Bernabeu. Carlos Augusto mandou para o gol aos 77 minutos para preparar uma reta final emocionante, mas o Real Madrid segurou a vitória.
Mbappé entra para a história
O gol cedo de Mbappe contra a Inter foi o 71º dele em apenas 99 partidas na Champions League. A marca coloca o jogador de 27 anos em quinto lugar, empatado, na lista de maiores artilheiros de todos os tempos da principal competição de clubes da Europa.
Agora, ele está no mesmo patamar da lenda do Madrid Raul, que chegou à marca de 71 gols em 142 partidas. Apenas quatro jogadores estão à frente do atacante no ranking histórico. Cristiano Ronaldo lidera com 140 gols, seguido de perto por Lionel Messi, Robert Lewandowski e Karim Benzema.
Courtois brilha em noite europeia histórica
Enquanto os atacantes ficavam com as manchetes, Thibaut Courtois marcou sua 100ª partida na Champions League com uma atuação vital. O goleiro belga defendeu as primeiras tentativas de Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez, enquanto a Inter começou bem.
O jogo foi repleto de chances nos dois lados do campo. Martinez se redimiu do erro anterior com uma impressionante defesa dupla para negar Mbappe e Jude Bellingham antes do intervalo, enquanto a trave também salvou a Inter.
A Inter seguiu ameaçando e acertou o travessão com o ex-meio-campista do Liverpool Curtis Jones. Enquanto isso, Bellingham desperdiçou uma oportunidade de ouro para fazer 3 a 0 antes de o gol tardio de Augusto aumentar a tensão nos minutos finais.
- Getty Images Sport
O Real Madrid volta o foco para os compromissos domésticos
Mourinho ficará muito satisfeito por conquistar os três pontos contra seu ex-clube em um confronto emocionante. O Real Madrid agora precisa voltar rapidamente suas atenções para a campanha nacional. O time merengue está programado para enfrentar o Rayo Vallecano em sua próxima partida de La Liga.
Enquanto isso, a Inter tentará se recuperar da derrota apertada quando voltar à disputa da Serie A. A campeã italiana enfrentará a Udinese em seu próximo compromisso pela liga.
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