Mbappe subiu na lista histórica de artilheiros da Liga dos Campeões, enquanto o Madrid garantiu uma vitória por 2 a 1 sobre a Inter. O capitão da França abriu o placar com uma finalização precisa aos 14 minutos, de dentro da área.

O time de Mourinho ampliou a vantagem apenas nove minutos depois, após um desastre defensivo dos visitantes. O goleiro da Inter, Josep Martinez perdeu a posse de bola depois de um recuo de Benjamin Pavard, permitindo que Federico Valverde empurrasse a bola para o fundo da rede.

A Inter pressionou bastante para voltar ao jogo, mas ficou por pouco no Santiago Bernabeu. Carlos Augusto mandou para o gol aos 77 minutos para preparar uma reta final emocionante, mas o Real Madrid segurou a vitória.