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Kylian Mbappé iguala Karim Benzema e bate o recorde de Lionel Messi, enquanto a estrela do Real Madrid faz história na Liga dos Campeões, apesar da derrota para o Bayern
Mbappé iguala a marca de gols de Benzema
Mbappé continua a justificar seu status como peça fundamental da nova era do Real Madrid. Durante a decisiva partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, na Allianz Arena, o capitão francês marcou no final do primeiro tempo, igualando-se a uma lenda do clube.
Ao marcar seu 15º gol na atual campanha europeia, Mbappé agora igualou Karim Benzema como o segundo francês com mais gols em uma única temporada da Liga dos Campeões. Benzema alcançou essa marca no ano em que ganhou a Bola de Ouro, sendo que apenas Stéphane Guivarc’h marcou mais gols por um clube francês em uma única campanha da UEFA, após suas façanhas com o Auxerre na temporada 1997-98.
- AFP
O recorde de Messi é quebrado na Allianz Arena
Embora igualar Benzema seja um marco significativo, Mbappé também conseguiu superar um dos recordes mais duradouros de Messi. O ex-ícone do Barcelona era, há muito tempo, o jogador mais jovem a atingir a marca de 70 gols na história da Liga dos Campeões, mas esse recorde agora pertence ao camisa 9 do Real Madrid.
Mbappé atingiu a marca de 70 gols aos 27 anos e 116 dias. Com isso, ele reduziu em quase três semanas o recorde anterior de Messi, já que o argentino tinha 27 anos e 134 dias quando alcançou o mesmo total. Isso é uma prova da incrível consistência e longevidade de Mbappé no mais alto nível do futebol.
Uma noite histórica para o francês
Os números recordistas de Mbappé não pararam por aí; eles também se estenderam a este feito histórico: o francês se tornou o primeiro jogador a marcar 10 gols fora de casa em uma única temporada da Copa da Europa/Liga dos Campeões.
Apesar de todos os recordes que Mbappé quebrou na quarta-feira, seu brilhantismo individual não foi suficiente para levar o Real Madrid às semifinais. Após uma derrota apertada por 2 a 1 na partida de ida em casa, o gigante espanhol perdeu por 4 a 3 para o Bayern de Munique nesta noite, sendo eliminado da competição nas quartas de final.
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A excelente fase de Mbappé deparou-se com a realidade de não ter conquistado nenhum título
Mbappé tem apresentado números impressionantes nesta temporada, marcando 40 gols em apenas 39 partidas em todas as competições. No entanto, apesar desse brilhantismo individual, ele está prestes a encerrar uma temporada sem títulos. Com o Real Madrid já eliminado tanto da Liga dos Campeões quanto da Copa del Rey, e a nove pontos do líder da La Liga, o Barcelona, a excelente fase do francês pode não ser suficiente para garantir nenhum título nesta temporada.