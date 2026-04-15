Kylian Mbappé iguala Karim Benzema e bate o recorde de Lionel Messi, enquanto a estrela do Real Madrid faz história na Liga dos Campeões, apesar da derrota para o Bayern

Mbappé continua a justificar seu status como peça fundamental da nova era do Real Madrid. Durante a decisiva partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, na Allianz Arena, o capitão francês marcou no final do primeiro tempo, igualando-se a uma lenda do clube.

Ao marcar seu 15º gol na atual campanha europeia, Mbappé agora igualou Karim Benzema como o segundo francês com mais gols em uma única temporada da Liga dos Campeões. Benzema alcançou essa marca no ano em que ganhou a Bola de Ouro, sendo que apenas Stéphane Guivarc’h marcou mais gols por um clube francês em uma única campanha da UEFA, após suas façanhas com o Auxerre na temporada 1997-98.