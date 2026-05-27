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Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Moataz Elgammal

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Kylian Mbappé foi eleito o Jogador da Temporada do Real Madrid pelo segundo ano consecutivo, apesar de ter sido vaiado pela própria torcida

K. Mbappe
Real Madrid
La Liga

Kylian Mbappé foi eleito o Jogador da Temporada do Real Madrid pelo segundo ano consecutivo, após uma campanha individual de grande rendimento. No entanto, as notáveis proezas goleadoras do jogador de 27 anos foram fortemente ofuscadas pela intensa agitação no Santiago Bernabéu, com os torcedores direcionando sua frustração generalizada para os próprios astros do time, em meio a uma temporada sem títulos.

  • Mbappé é o craque da La Liga e da Liga dos Campeões

    Mbappé foi eleito o Jogador da Temporada do Real Madrid na quarta-feira, repetindo o feito alcançado na temporada 2024-25. O francês terminou como artilheiro da La Liga com 25 gols, conquistando a Chuteira de Ouro pelo segundo ano consecutivo. Ele também liderou a artilharia da Liga dos Campeões com 15 gols. Em todas as competições, o atacante foi decisivo em 49 ocasiões, registrando 42 gols e sete assistências em 44 partidas. Desde sua transferência sem custos do Paris Saint-Germain, ele acumulou 86 gols e 12 assistências em 103 partidas.

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  • Arbeloa MbappeGetty Images

    Atmosfera tensa ofusca os marcos históricos do Bernabéu

    Apesar desses marcos individuais, as conquistas de Mbappé contrastam fortemente com os repetidos fracassos coletivos do Real Madrid. O clube vem passando por uma fase de seca, sem conseguir conquistar a La Liga, a Liga dos Campeões, a Copa del Rey e a Supercopa nas duas últimas temporadas. Essa falta de títulos gerou grande insatisfação entre a torcida.

    Durante uma recente vitória por 2 a 0 sobre o Real Oviedo, o clima tornou-se claramente tóxico, com os torcedores expressando sua raiva pela perda do título da liga para o rival Barcelona, dirigindo vaias estrondosas a Vinícius Júnior e Aurélien Tchouameni. Faixas criticando o presidente Florentino Pérez também foram exibidas com destaque.

  • O caos na direção paira sobre Madrid

    O clima de desânimo geral foi agravado pela grave instabilidade na comissão técnica. O Real Madrid passou por três treinadores diferentes durante os dois anos em que o jogador de 27 anos esteve no clube, com Carlo Ancelotti sendo substituído no verão passado por Xabi Alonso, que logo foi demitido enquanto o técnico interino Álvaro Arbeloa tentava recompor um vestiário dividido.

    Após a turbulência interna, o artilheiro buscará consolo na cena internacional. Convocado por Didier Deschamps para a próxima Copa do Mundo de 2026, ele buscará garantir seu segundo título mundial após o triunfo em 2018. Notavelmente, ele está agora a apenas quatro gols de consolidar seu legado, alcançando Miroslav Klose como o maior artilheiro de todos os tempos do prestigioso torneio. Seu recorde atual de 12 gols em 14 partidas o coloca no mesmo nível de Pelé.

  • Tottenham Hotspur v West Bromwich Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mourinho está de volta à capital espanhola

    Após a vitória por 4 a 2 sobre o Athletic Club no sábado, que encerrou uma campanha nacional decepcionante, o clube enfrenta uma reconstrução crucial neste verão. Espera-se que José Mourinho retorne para uma segunda passagem como técnico, a fim de restaurar a ordem.

    Enquanto seu atacante estrela busca a glória na Copa do Mundo, a diretoria precisa resolver urgentemente o clima tóxico e diminuir a diferença para seus rivais nacionais.