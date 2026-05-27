Getty Images Sport
Traduzido por
Kylian Mbappé foi eleito o Jogador da Temporada do Real Madrid pelo segundo ano consecutivo, apesar de ter sido vaiado pela própria torcida
Mbappé é o craque da La Liga e da Liga dos Campeões
Mbappé foi eleito o Jogador da Temporada do Real Madrid na quarta-feira, repetindo o feito alcançado na temporada 2024-25. O francês terminou como artilheiro da La Liga com 25 gols, conquistando a Chuteira de Ouro pelo segundo ano consecutivo. Ele também liderou a artilharia da Liga dos Campeões com 15 gols. Em todas as competições, o atacante foi decisivo em 49 ocasiões, registrando 42 gols e sete assistências em 44 partidas. Desde sua transferência sem custos do Paris Saint-Germain, ele acumulou 86 gols e 12 assistências em 103 partidas.
- Getty Images
Atmosfera tensa ofusca os marcos históricos do Bernabéu
Apesar desses marcos individuais, as conquistas de Mbappé contrastam fortemente com os repetidos fracassos coletivos do Real Madrid. O clube vem passando por uma fase de seca, sem conseguir conquistar a La Liga, a Liga dos Campeões, a Copa del Rey e a Supercopa nas duas últimas temporadas. Essa falta de títulos gerou grande insatisfação entre a torcida.
Durante uma recente vitória por 2 a 0 sobre o Real Oviedo, o clima tornou-se claramente tóxico, com os torcedores expressando sua raiva pela perda do título da liga para o rival Barcelona, dirigindo vaias estrondosas a Vinícius Júnior e Aurélien Tchouameni. Faixas criticando o presidente Florentino Pérez também foram exibidas com destaque.
O caos na direção paira sobre Madrid
O clima de desânimo geral foi agravado pela grave instabilidade na comissão técnica. O Real Madrid passou por três treinadores diferentes durante os dois anos em que o jogador de 27 anos esteve no clube, com Carlo Ancelotti sendo substituído no verão passado por Xabi Alonso, que logo foi demitido enquanto o técnico interino Álvaro Arbeloa tentava recompor um vestiário dividido.
Após a turbulência interna, o artilheiro buscará consolo na cena internacional. Convocado por Didier Deschamps para a próxima Copa do Mundo de 2026, ele buscará garantir seu segundo título mundial após o triunfo em 2018. Notavelmente, ele está agora a apenas quatro gols de consolidar seu legado, alcançando Miroslav Klose como o maior artilheiro de todos os tempos do prestigioso torneio. Seu recorde atual de 12 gols em 14 partidas o coloca no mesmo nível de Pelé.
- Getty Images Sport
Mourinho está de volta à capital espanhola
Após a vitória por 4 a 2 sobre o Athletic Club no sábado, que encerrou uma campanha nacional decepcionante, o clube enfrenta uma reconstrução crucial neste verão. Espera-se que José Mourinho retorne para uma segunda passagem como técnico, a fim de restaurar a ordem.
Enquanto seu atacante estrela busca a glória na Copa do Mundo, a diretoria precisa resolver urgentemente o clima tóxico e diminuir a diferença para seus rivais nacionais.