Kylian Mbappé foi eleito o Jogador da Temporada do Real Madrid pelo segundo ano consecutivo, apesar de ter sido vaiado pela própria torcida

Apesar desses marcos individuais, as conquistas de Mbappé contrastam fortemente com os repetidos fracassos coletivos do Real Madrid. O clube vem passando por uma fase de seca, sem conseguir conquistar a La Liga, a Liga dos Campeões, a Copa del Rey e a Supercopa nas duas últimas temporadas. Essa falta de títulos gerou grande insatisfação entre a torcida.

Durante uma recente vitória por 2 a 0 sobre o Real Oviedo, o clima tornou-se claramente tóxico, com os torcedores expressando sua raiva pela perda do título da liga para o rival Barcelona, dirigindo vaias estrondosas a Vinícius Júnior e Aurélien Tchouameni. Faixas criticando o presidente Florentino Pérez também foram exibidas com destaque.