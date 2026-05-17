Kylian Mbappé ficou ofuscado por Vinícius Júnior no seu regresso ao time titular do Real Madrid, na vitória apertada sobre o Sevilla

Em uma partida que muitas vezes ficou em um clima de tensão latente, sem nunca chegar a atingir o ponto de ebulição, Vinicius proporcionou o momento de qualidade necessário para decidir o resultado.

O gol saiu aos 15 minutos, quando o brasileiro mandou a bola para o fundo da rede de dentro da área, marcando seu 22º gol na temporada em todas as competições. Foi uma finalização precisa que aproveitou um período de domínio do Real Madrid, embora o gol não tenha sido isento de polêmica.

O cotovelo de Mbappé acertou o rosto de um zagueiro durante a jogada, levando a protestos dos jogadores do Sevilla, que acharam que deveria ter sido marcada uma falta. No entanto, os árbitros deixaram o jogo continuar, e Vinicius não desperdiçou a chance na jogada seguinte.

A partir daquele momento, o Real Madrid contou com sua solidez defensiva, característica que o manteve invicto nas últimas 27 partidas do campeonato quando marcou o primeiro gol.