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Kylian Mbappé ficou ofuscado por Vinícius Júnior no seu regresso ao time titular do Real Madrid, na vitória apertada sobre o Sevilla
Vinicius faz a diferença
Em uma partida que muitas vezes ficou em um clima de tensão latente, sem nunca chegar a atingir o ponto de ebulição, Vinicius proporcionou o momento de qualidade necessário para decidir o resultado.
O gol saiu aos 15 minutos, quando o brasileiro mandou a bola para o fundo da rede de dentro da área, marcando seu 22º gol na temporada em todas as competições. Foi uma finalização precisa que aproveitou um período de domínio do Real Madrid, embora o gol não tenha sido isento de polêmica.
O cotovelo de Mbappé acertou o rosto de um zagueiro durante a jogada, levando a protestos dos jogadores do Sevilla, que acharam que deveria ter sido marcada uma falta. No entanto, os árbitros deixaram o jogo continuar, e Vinicius não desperdiçou a chance na jogada seguinte.
A partir daquele momento, o Real Madrid contou com sua solidez defensiva, característica que o manteve invicto nas últimas 27 partidas do campeonato quando marcou o primeiro gol.
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O retorno misto de Mbappé ao time titular
Mbappé voltou ao time titular poucos dias depois de ter sido vaiado por seus próprios torcedores durante a vitória contra o Real Oviedo. Embora o francês tenha dado mostras de seu talento de nível mundial, incluindo um magnífico passe de calcanhar que quase resultou em uma assistência para Aurélien Tchouameni, ele passou por uma noite frustrante na hora de finalizar. Sua contribuição mais significativa foi o papel indireto que desempenhou no primeiro gol, usando sua presença física para desorganizar a defesa do Sevilla antes que a bola chegasse a Vinicius.
O ex-astro do Paris Saint-Germain pensou ter dobrado a vantagem do Real Madrid no segundo tempo ao driblar o goleiro e mandar a bola para o fundo da rede, mas a comemoração foi interrompida pela bandeira do árbitro assistente, pois ele havia saído antes da hora. O jogador de 27 anos perdeu duas grandes chances, não conseguiu acertar um único chute a gol em cinco tentativas, perdeu a posse de bola 15 vezes e venceu apenas duas de suas 10 disputas de bola no chão, em uma atuação que destacou suas dificuldades, apesar da vitória do Real Madrid.
Courtois se mantém firme diante da pressão no final da partida
Apesar da posição baixa do Sevilla na tabela, o time pressionou forte em busca do empate nos minutos finais, obrigando Thibaut Courtois a fazer várias defesas de grande qualidade. O goleiro belga mostrou-se em grande forma ao impedir o gol de Kike Salas, desviando um chute forte por cima da trave, enquanto os anfitriões se lançavam com tudo para o ataque.
O Sevilla teve dificuldades para encontrar a precisão necessária para furar a defesa do Real Madrid, mas agora está a salvo do rebaixamento, apesar da derrota, pois o Atlético de Madrid venceu o Girona, 18º colocado, no início do dia.
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O Real Madrid encerra a temporada em alta
A partida terminou com uma sequência frenética de escanteios, mas Courtois permaneceu impenetrável, garantindo duas vitórias consecutivas no campeonato para o Real Madrid pela primeira vez desde março.
Embora essa vitória não altere a classificação da La Liga, já que o Barcelona conquistou oficialmente o título após a vitória por 2 a 0 no El Clásico, ela preserva o orgulho do Real Madrid. O time está 11 pontos atrás do Barça, mas tem garantido o segundo lugar, à frente do rival da cidade, o Atlético. O Los Blancos encerrará sua campanha em casa contra o Athletic Club no dia 23 de maio.