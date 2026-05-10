Kylian Mbappé fica de fora do El Clásico! O craque do Real Madrid não foi convocado para o confronto contra o Barcelona após uma semana de turbulência no Santiago Bernabéu

Em uma decisão que causou grande comoção na capital espanhola, o atacante do Real Madrid não foi incluído na lista da equipe para o El Clásico deste domingo. O atacante francês parecia ter se recuperado da lesão sofrida contra o Betis, mas, no fim das contas, a comissão técnica decidiu não correr riscos neste confronto de alta tensão.

Com Mbappé indisponível, Álvaro Arbeloa enfrenta uma grande dor de cabeça na escolha da escalação. O atacante reserva Gonzalo García poderia ser titular em sua ausência, embora o técnico também possa escalar Vinícius Júnior e Brahim Díaz para liderar o ataque. Isso segue o esquema tático que Arbeloa utilizou nas duas partidas contra o Manchester City na Liga dos Campeões, priorizando a fluidez em vez de um ponto focal fixo.



