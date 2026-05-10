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Kylian Mbappé fica de fora do El Clásico! O craque do Real Madrid não foi convocado para o confronto contra o Barcelona após uma semana de turbulência no Santiago Bernabéu
Mbappé fica de fora da viagem ao Camp Nou para o Spotify
Em uma decisão que causou grande comoção na capital espanhola, o atacante do Real Madrid não foi incluído na lista da equipe para o El Clásico deste domingo. O atacante francês parecia ter se recuperado da lesão sofrida contra o Betis, mas, no fim das contas, a comissão técnica decidiu não correr riscos neste confronto de alta tensão.
Com Mbappé indisponível, Álvaro Arbeloa enfrenta uma grande dor de cabeça na escolha da escalação. O atacante reserva Gonzalo García poderia ser titular em sua ausência, embora o técnico também possa escalar Vinícius Júnior e Brahim Díaz para liderar o ataque. Isso segue o esquema tático que Arbeloa utilizou nas duas partidas contra o Manchester City na Liga dos Campeões, priorizando a fluidez em vez de um ponto focal fixo.
- AFP
Caos e agitação no Bernabéu
A ausência de Mbappé ocorre em um momento em que o clima no vestiário do Real Madrid é tóxico. O elenco foi abalado por um violento confronto no campo de treinamento entre Federico Valverde e Aurélien Tchouameni, que, surpreendentemente, levou o meio-campista uruguaio ao hospital. Essas disputas internas ofuscaram a preparação para um dos maiores jogos do futebol de clubes.
Além disso, o próprio Mbappé tem enfrentado intenso escrutínio por parte da torcida madridista. Os torcedores ficaram indignados depois que o atacante foi flagrado de férias durante um período de recuperação de lesão, o que levou a um protesto digital impressionante, com uma petição online exigindo sua saída alcançando a marca surpreendente de 70 milhões de assinaturas — colocando imensa pressão sobre o presidente do clube, Florentino Pérez, para que considere o futuro do jogador.
Flick defende o astro francês
Apesar do drama em torno do francês, o técnico do Barcelona, Hansi Flick, não hesitou em descartar as sugestões de que o Real Madrid se sai melhor sem ele. Em entrevista coletiva pré-jogo, Flick foi questionado se o Real Madrid era uma equipe mais coesa na ausência de seu craque, ao que respondeu: “O Real Madrid joga melhor sem Mbappé? Ele é um dos melhores jogadores do mundo, por favor.”
O técnico alemão elogiou efusivamente o jogador de 27 anos, independentemente de suas dificuldades atuais em Madri, acrescentando: “Ele é incrivelmente talentoso em campo. É perigoso em todas as situações. Diante do gol, é o melhor do mundo. É perigoso tanto dentro quanto fora da área.”
- AFP
Barcelona à beira de fazer história
O momento em que o caos se instalou no Real Madrid não poderia ser mais oportuno para os anfitriões. O Barcelona detém atualmente uma vantagem confortável de 11 pontos na liderança da tabela. Uma vitória no domingo garantiria matematicamente ao Blaugrana o título da Liga, conquistado diretamente contra seu maior rival, pela primeira vez na história dessa acirrada rivalidade.
Além do troféu, uma vitória do Barcelona também o colocaria em pé de igualdade com o recorde do Real Madrid de 106 vitórias oficiais na história do El Clásico. Com um enorme mosaico planejado no Spotify Camp Nou e um desfile de comemoração do título já marcado para segunda-feira, os gigantes catalães se preparam para um festival de futebol que o Madrid, sem seu melhor jogador e atolado em conflitos internos, parece cada vez menos capaz de atrapalhar.